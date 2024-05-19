В Японии прошли показательные полеты американского аэромобиля

В Токио сейчас идет выставка SusHi Tech Tokyo 2024, крупнейшая в Азии и единственная в Японии конференция по глобальным инновациям и международными экосистемами стартапов для решения общих глобальных городских проблем.





В рамках мероприятия провели демонстрационный полет флайкара марки Nexa. На стоянке возле конференц-центра странного вида транспортное средство под управлением одного человека поднялось в воздух на высоту примерно 10 метров.



