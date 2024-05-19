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В Японии прошли показательные полеты американского аэромобиля

В Японии прошли показательные полеты американского аэромобиля

Автор:
19 мая 2024 08:24
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: LIFT Aircraft   Nexa   США   Япония   аэромобиль   летающие машины   
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Американцы решили не отставать от китайцев с их EHang EH 216-S и индусов с e200 и создали свой пепелац.

В Токио сейчас идет выставка SusHi Tech Tokyo 2024, крупнейшая в Азии и единственная в Японии конференция по глобальным инновациям и международными экосистемами стартапов для решения общих глобальных городских проблем.


В рамках мероприятия провели демонстрационный полет флайкара марки Nexa. На стоянке возле конференц-центра странного вида транспортное средство под управлением одного человека поднялось в воздух на высоту примерно 10 метров.


Как уверяют разработчики, аппарат прошел все испытания. Транспортное средство разработано американской компанией LIFT Aircraft, проект впервые показали публике еще в 2019 году, и с тех пор его постоянно усовершенствуют.


Аэрокар имеет 18 винтов, прикрепленных к верхней части одноместного пассажирского салона. Его ширина 4,5 м, высота 2,6 м, а вес — 196 кг. Как уверяют сами создатели, для управления этим электрическим многомоторным дроном не нужна лицензия пилота. А вот про водительские права непонятно.


Летательный аппарат позиционируют как амфибию. Он способен приземляться как на сушу, так и на воду. HEXA имеет четыре поплавка по периметру для плавучести и устойчивости и пятый, центральный поплавок, заполненный энергопоглощающей пеной для дополнительной плавучести и защиты при жесткой посадке.


Создатели HEXA уверены, что их детище необходимо в живописных незаселенных районах недалеко от крупных городов, туристических направлений и развлекательных центров в США для увеличения туристического потока.

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Метки: LIFT Aircraft   Nexa   США   Япония   аэромобиль   летающие машины   
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Daggers D. 4 минуты назад
Я не понял, а шьюх своих я куда буду в нём сажать?
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