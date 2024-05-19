В Японии прошли показательные полеты американского аэромобиля

Американцы решили не отставать от китайцев с их EHang EH 216-S и индусов с e200 и создали свой пепелац.
В Токио сейчас идет выставка SusHi Tech Tokyo 2024, крупнейшая в Азии и единственная в Японии конференция по глобальным инновациям и международными экосистемами стартапов для решения общих глобальных городских проблем.
В рамках мероприятия провели демонстрационный полет флайкара марки Nexa. На стоянке возле конференц-центра странного вида транспортное средство под управлением одного человека поднялось в воздух на высоту примерно 10 метров.
Как уверяют разработчики, аппарат прошел все испытания. Транспортное средство разработано американской компанией LIFT Aircraft, проект впервые показали публике еще в 2019 году, и с тех пор его постоянно усовершенствуют.
Источник:
Аэрокар имеет 18 винтов, прикрепленных к верхней части одноместного пассажирского салона. Его ширина 4,5 м, высота 2,6 м, а вес — 196 кг. Как уверяют сами создатели, для управления этим электрическим многомоторным дроном не нужна лицензия пилота. А вот про водительские права непонятно.
Источник:
Летательный аппарат позиционируют как амфибию. Он способен приземляться как на сушу, так и на воду. HEXA имеет четыре поплавка по периметру для плавучести и устойчивости и пятый, центральный поплавок, заполненный энергопоглощающей пеной для дополнительной плавучести и защиты при жесткой посадке.
Источник:
Создатели HEXA уверены, что их детище необходимо в живописных незаселенных районах недалеко от крупных городов, туристических направлений и развлекательных центров в США для увеличения туристического потока.
Источник:
- Страшно и завораживающе: самое большое в мире подводное кладбище
- В США умер лётчик-перебежчик, угнавший из СССР истребитель МиГ-25
- Выжившие с позором: как в Японии поступали с вернувшимися домой камикадзе
- Команда США стала призёром на Международной математической олимпиаде. Но её участников чуть не перепутали с командой из Китая
- Не обижайте стоматолога: история врача, одолевшего за один бой больше врагов, чем некоторые солдаты за всю жизнь