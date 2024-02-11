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В Китае запускают в продажу первый аэромобиль

В Китае запускают в продажу первый аэромобиль

Автор:
11 февраля 2024 09:47
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: eHang EH 216-S   Видео   Китай   аэромобиль   старт продаж   электролет   
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В то время как другие компании представляют цифровые изображения своих моделей, китайские компании начинают создавать небольшой электрический флот для полетов.

С первых чисел апреля в Китае стартует продажа летающего аэромобили eHang EH 216-S.

Разрешение на эксплуатацию производители получили еще в прошлом году, а теперь назвали дату старта продаж и цену. Конечно, по изящности форм и грузоподъемности китайскому электролету далеко до своих прямых конкурентов Archer или Lilium, но именно eHang первым выходит на массовое производство.


Кабина электролета предназначена для перевозки двух человек общим весом до 240 кг, а его максимальная скорость составляет 130 км/ч. Полного заряда должно хватить на примерно 20 минут полета. Стоимость это чудо будет — 2.39 млн юаней (около 30.6 млн рублей).


Предполагается, что в первую очередь eHang EH 216-S начнут использовать в службах такси на популярных туристических маршрутах. А вот когда их смогут покупать обычные люди пока не ясно, ведь для нормальной эксплуатации нужна особая инфраструктура и обширная сеть диспетчерских, для регулировки полетов.

Дебют этой шайтан-машины прошел еще в 2016 году и с тех пор электролет прошел большое количество испытаний и доказал свое право на существование в городской среде.


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Метки: eHang EH 216-S   Видео   Китай   аэромобиль   старт продаж   электролет   
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11  комментариев
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78k
Viktor 2 часа назад
Всё бы ничего, но 20 минут полёта маловато - пока не изобретут супер-пупер батареи или новый вид топлива это чудо так и останется игрушкой!
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360
iskra 36 минут назад
Выглядит страшно. Страшно выходить,вдруг винты включатся. И покрошит в капусту все вокруг в случае аварийной посадки.
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2k
Александр Ломовицкий 40 минут назад
теперь лихачи еще и в окна будут влетать.
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−17
5k
Мухамедов Александр Ашурович 2 часа назад
при полной зарядке и максимальной скорости пролетят 43 км))))) неужели кто то будет покупать???
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360
iskra Мухамедов Александр Ашурович 38 минут назад
Для мегаполиса достаточно. Прыгать по крышам,что бы в пробках не стоять.
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498
Jimmy iskra 19 минут назад
до первого [мат] в стенку
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16k
GROMOZEKA 2 часа назад
Китайцы уже на гипердрайве в технологиях.
Прям реально интересно, что будет лет через 10-15
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