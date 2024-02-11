В Китае запускают в продажу первый аэромобиль

С первых чисел апреля в Китае стартует продажа летающего аэромобили eHang EH 216-S.

Разрешение на эксплуатацию производители получили еще в прошлом году, а теперь назвали дату старта продаж и цену. Конечно, по изящности форм и грузоподъемности китайскому электролету далеко до своих прямых конкурентов Archer или Lilium, но именно eHang первым выходит на массовое производство.