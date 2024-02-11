В Китае запускают в продажу первый аэромобиль

В то время как другие компании представляют цифровые изображения своих моделей, китайские компании начинают создавать небольшой электрический флот для полетов.
С первых чисел апреля в Китае стартует продажа летающего аэромобили eHang EH 216-S.
Разрешение на эксплуатацию производители получили еще в прошлом году, а теперь назвали дату старта продаж и цену. Конечно, по изящности форм и грузоподъемности китайскому электролету далеко до своих прямых конкурентов Archer или Lilium, но именно eHang первым выходит на массовое производство.
Кабина электролета предназначена для перевозки двух человек общим весом до 240 кг, а его максимальная скорость составляет 130 км/ч. Полного заряда должно хватить на примерно 20 минут полета. Стоимость это чудо будет — 2.39 млн юаней (около 30.6 млн рублей).
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Предполагается, что в первую очередь eHang EH 216-S начнут использовать в службах такси на популярных туристических маршрутах. А вот когда их смогут покупать обычные люди пока не ясно, ведь для нормальной эксплуатации нужна особая инфраструктура и обширная сеть диспетчерских, для регулировки полетов.
Дебют этой шайтан-машины прошел еще в 2016 году и с тех пор электролет прошел большое количество испытаний и доказал свое право на существование в городской среде.
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Прям реально интересно, что будет лет через 10-15