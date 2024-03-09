В Индии анонсировали запуск своего летающего такси

Пока китайцы вовсю готовятся к массовым продажам аэромобилей, в Индии решили, что они тоже не пальцем деланные и объявили о своих разработках в области электролетов.
Индийский технологический институт Мадраса (IIT-Madras) в области аэрокосмической инженерии совместно с заслуженным профессором Сатья Чакраварти с гордостью сообщил общественности о том, что первое воздушное транспортное средство Индии - e200 пройдет испытания уже этой осенью.
«Нам пришлось сделать его очень компактным, чтобы оно могло приземляться в ограниченном пространстве и летать в переполненном другими объектами воздушном пространстве страны. Мы хотим преодолевать короткие расстояния несколько раз, прежде чем зарядить аккумулятор», — заявил Сатья Чакраварти.
Прототип е50 уже успешно прошел испытания. А вот первый полет E200 запланирован на октябрь-ноябрь этого года. И если все пойдет по намеченному плану, то этот может стать историческим моментом в авиастроении Индии. E200 сможет перевозить 2 человек на расстоянии 200 км без допзарядки.
Сейчас индийские инженеры работают над обеспечением безопасности пассажиров. EPlane использует многогранную стратегию безопасности для снижения потенциальных рисков.
Компания ePlane была основана в 2017 году и официально запущена в 2019 году с целью создания e200, самого компактного летающего такси в мире, которое может перевозить как пассажиров, так и использоваться для перевозки грузов. Компания надеется, что их сервис приведет к снижению количества дорожно-транспортных происшествий и поможет справиться с заторами на дорогах.
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