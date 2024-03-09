В Индии анонсировали запуск своего летающего такси

Индийский технологический институт Мадраса (IIT-Madras) в области аэрокосмической инженерии совместно с заслуженным профессором Сатья Чакраварти с гордостью сообщил общественности о том, что первое воздушное транспортное средство Индии - e200 пройдет испытания уже этой осенью.

«Нам пришлось сделать его очень компактным, чтобы оно могло приземляться в ограниченном пространстве и летать в переполненном другими объектами воздушном пространстве страны. Мы хотим преодолевать короткие расстояния несколько раз, прежде чем зарядить аккумулятор», — заявил Сатья Чакраварти.

