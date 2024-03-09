FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Треники&Вареники 7703 поста • 3091 подписчик подписаться
Главная > Сообщество Треники&Вареники
В Индии анонсировали запуск своего летающего такси

В Индии анонсировали запуск своего летающего такси

Автор:
09 марта 2024 09:07
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: Е200   Индия   Летающее такси   аэромобиль   воздушное такси   запуск   
857
3

Пока китайцы вовсю готовятся к массовым продажам аэромобилей, в Индии решили, что они тоже не пальцем деланные и объявили о своих разработках в области электролетов.

Индийский технологический институт Мадраса (IIT-Madras) в области аэрокосмической инженерии совместно с заслуженным профессором Сатья Чакраварти с гордостью сообщил общественности о том, что первое воздушное транспортное средство Индии - e200 пройдет испытания уже этой осенью.


«Нам пришлось сделать его очень компактным, чтобы оно могло приземляться в ограниченном пространстве и летать в переполненном другими объектами воздушном пространстве страны. Мы хотим преодолевать короткие расстояния несколько раз, прежде чем зарядить аккумулятор», — заявил Сатья Чакраварти.

Прототип е50 уже успешно прошел испытания. А вот первый полет E200 запланирован на октябрь-ноябрь этого года. И если все пойдет по намеченному плану, то этот может стать историческим моментом в авиастроении Индии. E200 сможет перевозить 2 человек на расстоянии 200 км без допзарядки.


Сейчас индийские инженеры работают над обеспечением безопасности пассажиров. EPlane использует многогранную стратегию безопасности для снижения потенциальных рисков.


Компания ePlane была основана в 2017 году и официально запущена в 2019 году с целью создания e200, самого компактного летающего такси в мире, которое может перевозить как пассажиров, так и использоваться для перевозки грузов. Компания надеется, что их сервис приведет к снижению количества дорожно-транспортных происшествий и поможет справиться с заторами на дорогах.




Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Треники&Вареники"
Метки: Е200   Индия   Летающее такси   аэромобиль   воздушное такси   запуск   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
1  комментарий
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
702
3zo672nyb9t0 39 минут назад
Анонсировать можно что угодно
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
FOX98

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

101012



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Британский телеведущий и трансгендер заявил в полицию на Джоан Роулинг за то, что она назвала его «мужчиной»
Британский телеведущий и трансгендер заявил в полицию на Джоан Роулинг за то, что она...
13 интересных изображений для любознательных людей
13 интересных изображений для любознательных людей
Набирающие популярность в сообществах
Мемы из соцсетей. Свежак за 8 марта
Мемы из соцсетей. Свежак за 8 марта
Этот "Полет" - настоящий шедевр часового искусства СССР
Этот "Полет" - настоящий шедевр часового искусства СССР
Как оживить старенький Шевроле Blazer
Как оживить старенький Шевроле Blazer
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Мемы из соцсетей. Свежак за 8 марта

Лучшие демотиваторы
Смотрите также

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#люди#автомобили#забавно#8 марта#милота#красота#СССР#Разное#аварии
#животные#факты#Юмор#автомир#интересно#интересное#женщины#цветы#Россия#ДТП
#в мире#история#Прикол#машина#Китай#полиция#новости#Автовсячина#праздник#искусство
Купите на 2 тысячи, а заплатите 500 рублей Купите на 2 тысячи, а заплатите 500 рублей Куда деваются миллионы цветов с индийских фестивалей Куда деваются миллионы цветов с индийских фестивалей Зачем в Индии нужно свадебное фото с унитазом Зачем в Индии нужно свадебное фото с унитазом В Индии прошла вечеринка в честь свадьбы самой богатой пары в Азии В Индии прошла вечеринка в честь свадьбы самой богатой пары в Азии Рианну раскритиковали за "ленивое" выступление на вечеринке индийского миллиардера Рианну раскритиковали за "ленивое" выступление на вечеринке индийского миллиардера В Индии орудуют коровьи мстители В Индии орудуют коровьи мстители

На что жалуетесь?

Вернуться