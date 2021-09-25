Что современные японцы думают об атомных бомбардировках Хиросимы и Нагасаки



- Я из Японии. Но я уже давно живу в другой стране. Раньше я воспринимал атомную бомбардировку исключительно как несправедливость по отношению к Японии, знал, что моя страна только лишь жертва войны. В детстве меня учили так: Япония - хорошо, США - плохо. Теперь я живу в США и больше не вижу историю исключительно в чёрно-белых тонах. Теперь я понимаю, почему американцы сбросили бомбы. Да, я до сих пор думаю, что это чудовищно, но я также уверен, что это остановило войну на Тихоокеанском театре военных действий. Теперь я знаю об "Отряде 731" и невольно сравниваю его злодеяния с ядерными бомбами. Повторю, я больше не живу в Японии, поэтому моё мнение не будет совпадать с мнением японцев, проживших в Японии всю жизнь.





- Я родился и вырос в Японии. Как уже писали мои земляки, японское образование сконцентрировано на том, что Япония - жертва Второй мировой. Долгое время я так и думал. Я был в музее в Хиросиме. Больно смотреть на фотографии жертв атомной бомбардировки. Этого не пожелаешь и злейшему врагу, я считаю, что всё атомное оружие должно быть уничтожено. Но теперь я знаю, что, во-первых, американцы толком не знали о долгосрочных последствиях ядерного взрыва для здоровья человека, а во-вторых, японцы вторглись в соседние страны и устроили резню в Китае, Корее и других странах Азии. Меня бесит, что большинство японских СМИ и некоторые японские политики по поводу женщин для утешения заявляют, что “все страны так делали”, что “женщины за это получали неплохие деньги”. Мне грустно от того, что многие мои японские друзья видят только одну сторону участия Японии во Второй мировой. Почти все мои друзья не знают английского и не могут узнать из иностранных источников о том, что Япония творила во время войны.