Что современные японцы думают об атомных бомбардировках Хиросимы и Нагасаки

Японцы на Reddit рассказывают, что о войне знают японские школьники, как они и их родственники относятся к американцам, сбросившим в 1945 году на их родину две атомные бомбы.
- У меня на этот счёт противоречивые чувства. Почти всю жизнь я думал, что этим бомбёжкам нет оправдания. Мне в школе на уроках истории рассказывали, что Япония - жертва войны. И, конечно, ни я, ни мои одноклассники в этом не сомневались. Но когда начинаешь изучать другую сторону медали и узнаёшь о зверствах японцев во Второй мировой, о которых молчат в японских школах, — Нанкинская резня, женщины для утешения — понимаешь, что у Японии тоже руки по локоть в крови. Мне не нравится, что моя страна делает всё возможное, чтобы стереть память о своих ошибках.
- У меня волосы дыбом встают, когда я читаю про "Отряд 731". И не забывайте про операцию “Вишня расцветает в ночи”, которая была отменена после капитуляции Японии. Только представьте себе, что Япония заключила союз с нацистами, развязала войну, вытворяла разные зверства в соседних странах, а теперь считает себя жертвой войны.
Примечание:
Нанкинская резня - японские войска захватили столицу Китайской республики Нанкин и в течение шести недель, начиная с 13 декабря 1937 года, убивали и насиловали гражданских, расстреливали разоружённых китайских солдат. По разным оценкам, жертвами Нанкинской резни стали от 40 тыс. до полумиллиона китайцев.
Женщины для утешения - рабыни, работавшие в борделях (домах утешения), созданных для японских солдат и офицеров на оккупированных Японией территориях. Японцы угнали в сексуальное рабство от 20 тыс. (по версии японских историков) до 410 тыс. (по версии китайских историков) женщин из Китая, Кореи, Филиппин.
Отряд 731 - спецотряд японских вооружённых сил, ставивший бесчеловечные опыты на людях. В ходе операции “Вишня расцветает ночью” отряд должен был применить биологическое оружие в Калифорнии.
- Я из Японии. Но я уже давно живу в другой стране. Раньше я воспринимал атомную бомбардировку исключительно как несправедливость по отношению к Японии, знал, что моя страна только лишь жертва войны. В детстве меня учили так: Япония - хорошо, США - плохо. Теперь я живу в США и больше не вижу историю исключительно в чёрно-белых тонах. Теперь я понимаю, почему американцы сбросили бомбы. Да, я до сих пор думаю, что это чудовищно, но я также уверен, что это остановило войну на Тихоокеанском театре военных действий. Теперь я знаю об "Отряде 731" и невольно сравниваю его злодеяния с ядерными бомбами. Повторю, я больше не живу в Японии, поэтому моё мнение не будет совпадать с мнением японцев, проживших в Японии всю жизнь.
- Я родился и вырос в Японии. Как уже писали мои земляки, японское образование сконцентрировано на том, что Япония - жертва Второй мировой. Долгое время я так и думал. Я был в музее в Хиросиме. Больно смотреть на фотографии жертв атомной бомбардировки. Этого не пожелаешь и злейшему врагу, я считаю, что всё атомное оружие должно быть уничтожено. Но теперь я знаю, что, во-первых, американцы толком не знали о долгосрочных последствиях ядерного взрыва для здоровья человека, а во-вторых, японцы вторглись в соседние страны и устроили резню в Китае, Корее и других странах Азии. Меня бесит, что большинство японских СМИ и некоторые японские политики по поводу женщин для утешения заявляют, что “все страны так делали”, что “женщины за это получали неплохие деньги”. Мне грустно от того, что многие мои японские друзья видят только одну сторону участия Японии во Второй мировой. Почти все мои друзья не знают английского и не могут узнать из иностранных источников о том, что Япония творила во время войны.
- То есть в японских школах реально говорят только о том, что во Второй мировой Япония была жертвой? О том, что было в Нанкине, Корее, Сайпане, не рассказывают ученикам?
- Нам на уроках истории дают только какие-то ключевые даты из истории Второй мировой. Эти события не анализируются, о том, что из них вытекает и как они связаны с другими, ничего не говорят. Зато об атомной бомбе рассказывают очень много. О том, как плохо поступили с Японией, как сильно бомбардировка Хиросимы повлияла на людей, как продолжает влиять. Мне кажется, что преподавание фактов без контекста и анализа бессмысленно. Это вообще проблема японского образования и культуры. Большинство японцев ничего не знают о Второй мировой, кроме атомной бомбардировки.
- В США примерно также рассказывают о геноциде коренных американцев и рабстве. Вот было такое, это было плохо, идём дальше. Но надо сказать, что потихоньку этот подход меняется.
- Я коренной японец. Подтверждаю, что в школах дают только сухие факты о войне и очень подробно рассказывают о влиянии бомбардировки на простых людей. По-моему, этому уделяют даже слишком много времени. Нас возили на места бомбардировок, пережившие взрыв жители Хиросимы и Нагасаки рассказывали нам о бомбардировках, давали нам потрогать келоидные рубцы на руках, которые до сих пор болят. Мы учились складывать бумажных журавликов и пели песни о мирном небе над головой, как будто бы от нас зависит, быть войне или нет.
- У нас в США на истории так рассказывали о войне с Японией:
Каждый остров сражался до последней капли крови (битва за Гуадалканал, битва за Иводзиму). Гражданским на островах промыли мозги, и они кончали жизнь самоубийством, лишь бы не попасть в плен к американцам. Предположительно, в войне на внутренних территориях США потеряли бы сотни тысяч солдат, война бы затянулась, а СССР в этом время мог бы вторгнуться в Японию с севера. Поэтому было решено бросать бомбы до тех пор, пока Япония не капитулирует.
- Мой дед родился и вырос в Токио. Мы с ним оба любим историю и часто беседуем на исторические темы. Дед не ненавидит американцев за бомбёжку, которую считает абсолютной трагедией. Он винит императора, который не послушал своих военных советников, например, Исороку Ямамото, предупреждавшего, что в той войне победить нельзя.
- Моей бабушке было 14 лет во время битвы за Окинаву. В школе ей говорили, что американские солдаты отрезают пленным уши, нос и руки. Её подружка сказала, что откусит себе язык, если попадётся американцам. Бабушка же сомневалась, что ей хватит смелости, чтобы поступить также. А ещё взрослые рассказывали, что американцы забирают девочек и женщин, поэтому девочкам брили головы и маскировали их под мальчиков. Говорили, что у американцев “козлиные глаза”, с помощью которых они видят в темноте. Бабушка была очень удивлена, когда впервые увидела настоящего американца. Думаю, что японцы так легко поверили в эти сказки, потому что сами творили в Китае то, в чём обвиняли американцев.
Источник:
- Шокирующие снимки времен Второй мировой: учебная стрельба японских солдат по пленным
- Француз собирается потратить 6 месяцев своей жизни на заплыв от Японии до США
- 30 фотографий из японских лагерей, которые были запрещены к публикации
- Какой была жизнь на американском военном корабле в середине 1940-х?
- Бывшего нацистского охранника депортировали из США в Германию
Понравилось33
О, нам в школе примерно так же рассказывали. Да и теперь... только сейчас говорят, что они мальчиков предпочитают, а не девочек.