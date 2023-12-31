Страшно и завораживающе: самое большое в мире подводное кладбище

Там покоятся останки тысяч американских и японских военных.
Острова Трук в Микронезии открыли испанские мореплаватели. Затем они переходили к США, Германии, а в начале XX века их оккупировали японцы. И развернули там военную базу с почти тысячей судов и 500 самолётами.
Это был самый грозный и оснащённый опорник Японии в Тихом океане. А потом за него взялись американские ВВС.
В 1945 году база подверглась двухдневной бомбардировке: на дне лагуны оказалось 400 самолётов и большая часть японского флота. Он и так был потрёпан к тому времени, а эти удары его просто добили. Заодно уничтожили взлётно-посадочные полосы, ангары, мастерские и верфи.
Глубина там небольшая - до 60 метров. И теперь исследователи и дайверы всех мастей изучают настоящее подводное кладбище. Сплошь из военной техники, поросшей кораллами, и тысячами останков бойцов.
Источник:
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