Выжившие с позором: как в Японии поступали с вернувшимися домой камикадзе

Спустя 700 лет поэтичное название перекочевало к лётчикам-смертникам и символизировало возлагаемую на них надежду всей страны, несмотря на то, что появились они лишь к концу Второй мировой войны. Впервые они участвовали в битве за Филиппины в 1944 году.

Императорский флот Японии терпел ожидаемое поражение, поскольку американцы имели очевидное как численное, так и техническое превосходство. Однако ход сражения перевернули как раз камикадзе, на которых японское командование потом и возлагало всю надежду.

Несмотря на успешные нападения на ВМС США, многие камикадзе погибли напрасно, не нанеся существенного ущерба противнику. При этом они не должны были сразу лететь в лобовую атаку, поскольку в официальном предписании говорилось, что пилоты должны беречь самолёт.