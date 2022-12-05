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Выжившие с позором:&nbsp; как в Японии поступали с вернувшимися домой камикадзе

Выжившие с позором: как в Японии поступали с вернувшимися домой камикадзе

Автор:
05 декабря 2022 22:06
Сообщество : Военное
Метки: США   Япония   авиация   вторая мировая война   камикадзе   смертники   японские летчики   
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Какое оружие Японии в годы Второй мировой войны считалось одним из самых грозных? Разумеется, пилоты-камикадзе, которые совершили 68% успешных атак на ВМС США. В лучшем случае для американцев они просто выводили боевой корабль из строя, попутно наводя ужас на матросов.

Однако были случаи, когда камикадзе умудрялись вернуться домой. Как поступали с теми, для кого выписывался «билет в один конец»?

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Несмотря на такое название, сами японцы не называли себя камикадзе. Так их окрестили благодаря японским эмигрантам, перебежавшим на сторону американской армии. Само же подразделение смертников называлось специальным ударным отрядом «Божественный ветер».

Именно так именовали ураган, обрушившийся на Японию в 1274 и 1281 годах. По совпадению, именно в эти моменты на острова пытались высадиться войска монгольского хана Хубилая, однако тайфун спас японцев от, казалось, неминуемого порабощения.

Спустя 700 лет поэтичное название перекочевало к лётчикам-смертникам и символизировало возлагаемую на них надежду всей страны, несмотря на то, что появились они лишь к концу Второй мировой войны. Впервые они участвовали в битве за Филиппины в 1944 году.


Императорский флот Японии терпел ожидаемое поражение, поскольку американцы имели очевидное как численное, так и техническое превосходство. Однако ход сражения перевернули как раз камикадзе, на которых японское командование потом и возлагало всю надежду.


Несмотря на успешные нападения на ВМС США, многие камикадзе погибли напрасно, не нанеся существенного ущерба противнику. При этом они не должны были сразу лететь в лобовую атаку, поскольку в официальном предписании говорилось, что пилоты должны беречь самолёт.

Совершать её разрешалось только в том случае, если потенциальные смертники были уверены в успехе своих действий. В случаях плохих погодных условий или раннего обнаружения неисправности, пилот должен был вернуться на базу, что никак не осуждалось.


Правда, и злоупотреблять этим было нельзя. В мемуарах одного из японских инструкторов, занимавшимся подготовкой камикадзе, говорилось, что один из пилотов срывал вылет 9 раз, за что был расстрелян на месте.


А вот пилот-смертник Сигэёси Хамадзоно, трижды возвращался с задания, что позволило ему пережить войну и дожить до преклонного возраста. По его словам, подобных везунчиков на всю Японию набралось лишь несколько тысяч, и  в основном это были новобранцы, не успевшие понюхать пороху.

Однако был у всего этого нюанс: всех выживших покрывались позором, из-за чего некоторые скрывали своё имя от окружающих, другие же заканчивали жизнь самоубийством. Всё из-за того, что культ камикадзе сильно героизировался, поэтому после окончания войны на возвращенцев пытались скинуть всю вину за проигрыш, называя их предателями и трусами. Впрочем, после восстановления Японии о выдуманном позоре стали забывать и отношение к выжившим изменилось.

Правда, некоторые из них счастливыми себя не считают, поскольку отдать свою жизнь за страну у них не получилось.

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Метки: США   Япония   авиация   вторая мировая война   камикадзе   смертники   японские летчики   
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9  комментариев
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17k
Сергей 36 минут назад
Несмотря на такое название, сами японцы не называли себя камикадзе. Так их окрестили благодаря японским эмигрантам, перебежавшим на сторону американской армии. Само же подразделение смертников называлось специальным ударным отрядом «Божественный ветер».

А ничего, что на японском "ками" - это божество, а "кадзе" - ветер.?
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16k
Александр 22 секунды назад
Вот такие вот маньяки скрываются за кавайной внешностью.
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1k
КАКАнгел 2 минуты назад
Благородные были люди. Сейчас таких уже не делают.
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4k
Сергей 39 минут назад
Ну да, попробуй на "Ока" вернись куда-нибудь...
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Олег Данилов 45 минут назад
японцы конечно выдумщики, но все равно просрали бы
Ссылка www.youtube.com
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Антибиотик
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