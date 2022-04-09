Хиросимский «сувенир»: почему Сталин распорядился направить разведчиков ГРУ в Японию сразу после взрыва?

Фактически советская правящая верхушка была в шоке. И это логично, ведь уничтожение японских городов было и актом устрашения для Союза. Сталину нужна была максимально подробная информация об оружии и последствиях его применения, что называется, из первых рук.

Для получения достоверных сведений в столицу Японии были направлены разведчики ГРУ, работавшие под прикрытием посольских должностей. Выбор пал на Германа Сергеева и Михаила Иванова. О первом разведчике сохранилось катастрофически мало информации. Вероятно, что даже фамилия была вымышленной.

Иванов принимал участие в боях Гражданской войны в Испании. В Японию он поехал как номинальная фигура – секретарь, но в действительности именно он держал связь с местной резидентурой.