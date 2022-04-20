Не обижайте стоматолога: история врача, одолевшего за один бой больше врагов, чем некоторые солдаты за всю жизнь

На новом месте Бен не впадает в уныние и продолжает улучшать навыки – профессиональные и физические. И в 1944 году он получает звание капитана. Летом его полк отправляют на штурм острова Сайпан, бои за который были самыми длительными и тяжелыми для армии США.

15 июня была начата десантная операция. И 20 барж разрывает ещё задолго до подхода к берегу залпами японской береговой артиллерии. Десантники, которым все же удалось высадиться, оказались зажаты в мышеловку из хитрой сети проволочных заграждений и грамотно расставленных огневых точек.

Но при огневой поддержке с кораблей десантникам удаётся закрепиться на берегу. И в последующие недели американцы теснят японцев в северную часть острова. Когда их положение стало критическим, и пришлось сдать аэродром – стратегически важную точку, японские солдаты 7 июля бросаются в последнюю самоубийственную атаку.