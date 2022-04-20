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Не обижайте стоматолога: история врача, одолевшего за один бой больше врагов, чем некоторые солдаты за всю жизнь

Не обижайте стоматолога: история врача, одолевшего за один бой больше врагов, чем некоторые солдаты за всю жизнь (5 фото)

Автор:
20 апреля 2022 10:49
Сообщество : Военное
Метки: Итог   США   Япония   армия   бой   дантист   стоматолог   
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Бенджамин Льюис Саломон появился на свет 1 сентября 1914 года в Милуоки (Висконсин) и был единственным сыном состоятельной еврейской пары. Будущее мальчика по всем признакам должно было быть безмятежным и счастливым. Но уже с юных лет Бен демонстрировал непокорство, не хотел выбирать занятия для хороших тихих мальчиков и даже полез в бойскауты. Причём, заслужив высшее звание из возможных, став «орлом».

В 1937 году парень получил диплом дантиста в престижном учебном заведении. Вот они – все составляющие счастья. Но наступает 40-й год, и Бенджамина практически  сразу призывают на службу. Он быстро завоевал расположение командования благодаря отличной физической подготовке и навыкам стрельбы. Спустя год Саломон получил сержанта. И тут судьба делает неожиданный крутой вираж: Бенджамину присваивают звание лейтенанта и переводят трудиться… по профессии в госпиталь. Шокированы были и командиры, и сам Бен, завалившие штаб рапортами с просьбой аннулировать приказ.


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Но тщетно: в результате стоматолог оказался в госпитале на Гавайях и приписан к 105-му пехотному полку. Впрочем, решение было логичным и правильным, поскольку солдат в армии много, а узких специалистов – нет. А боец с зубной болью – уже не боец. Впрочем, не исключено, что к переводу приложили руку и заботливые родители, поднявшие нужные связи.


На новом месте Бен не впадает в уныние и продолжает улучшать навыки – профессиональные и физические. И в 1944 году он получает звание капитана. Летом его полк отправляют на штурм острова Сайпан, бои за который были самыми длительными и тяжелыми для армии США.

15 июня была начата десантная операция. И 20 барж разрывает ещё задолго до подхода к берегу залпами японской береговой артиллерии. Десантники, которым все же удалось высадиться, оказались зажаты в мышеловку из хитрой сети проволочных заграждений и грамотно расставленных огневых точек.

Но при огневой поддержке с кораблей десантникам удаётся закрепиться на берегу. И в последующие недели американцы теснят японцев в северную часть острова. Когда их положение стало критическим, и пришлось сдать аэродром – стратегически важную точку, японские солдаты 7 июля бросаются в последнюю самоубийственную атаку.


Саломон был практически на передовой – замещал полкового хирурга, получившего тяжёлое ранение. Через 10 минут в санитарном пункте было уже три сотни раненых. Толпа японских солдат, в крови которых бурлил адреналин, вихрем пронеслась сквозь занятые американцами позиции и начала распространяться уже в тылу. Один из них заскочил в санитарный пункт и начал колоть раненых штыком. Бен пристрелил его и продолжил заниматься тяжело ранеными.

В это время в палату ворвались ещё двое, тоже получившие по пуле. А потом уже четверо японских солдат. На всех пуль не хватило, пришлось задействовать штык, а с последним сойтись в рукопашной. Помог один из раненых, пристрелив японца из пистолета.


Саломон отдаёт распоряжение об эвакуации госпиталя, понимая серьёзность ситуации, находит на передовой пулемёт и остаётся прикрывать отступление. О ходе боя ничего не известно. Но когда тело дантиста обнаружили, на нём было порядка 70 ранений – огнестрельных и штыковых. И судя по следам крови, многие он получил в разгар боя, в ходе которого несколько раз менял занятую позицию.

За насыпью было 98 трупов японцев, с которыми расправился медик, что всю войну должен был пробыть в безопасном тылу. Командование несколько раз подавало рапорт о представлении Саломона к Медали Почёта. Но по формальным  причинам его многократно отклоняли. И только в 2002 году Буш подписал документ. Поскольку никого из родственников героя к тому времени уже не было в живых, то медаль передали в Университет Южной Калифорнии. Она хранится в музее зубоврачебного отделения. И служит напоминанием, что на подвиг способен любой человек, вне зависимости от профессии и рода деятельности.

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: Итог   США   Япония   армия   бой   дантист   стоматолог   
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1  комментарий
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Николай Полчаса назад
Да уж. Кренделя заставляли лечить людей, тогда как по призванию ему хотелось их убивать.
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