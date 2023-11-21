В США умер лётчик-перебежчик, угнавший из СССР истребитель МиГ-25

Напомним, что лейтенант Беленко стал знаменит на весь мир 6 сентября 1976 года, когда во время учебного полёта на сверхзвуковом истребителе МиГ-25П в Приморском крае резко снизился до 30 метров, сымитировав аварию, и на той же высоте, чтобы не попасть на радары, направился в сторону Японии. Беленко сразу планировал сдаться американцам, но топлива до их авиабазы Титосе у него не хватило, пришлось сажать МиГ на гражданский аэродром Хакодате (оба расположены на острове Хоккайдо). Однако длины ВПП ему не хватило и истребитель выкатился за её пределы, но в целом посадка прошла успешно. Ценный самолёт и Беленко перегнали на базу американцам, где последний попросил политического убежища в США. Уже 9 сентября, спустя три дня после инцидента, Беленко получил разрешение на постоянное проживание в США, а также политическое убежище, когда уже оказался в Америке. Разрешение на предоставление гражданства перебежчику подписывал лично президент США Джимми Картер.





Советские власти поначалу заявили, что лётчик совершил вынужденную посадку в Японии, а в Америку его вывезли силой. Однако последующие интервью Беленко, его работа на американское правительство и женитьба эту версию опровергают.