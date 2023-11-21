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В США умер лётчик-перебежчик, угнавший из СССР истребитель МиГ-25

В США умер лётчик-перебежчик, угнавший из СССР истребитель МиГ-25

Автор:
21 ноября 2023 18:52
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: Виктор Беленко   МиГ-25П   СССР   США   Япония   перебежчик   смерть   угон   
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Виктор Беленко скончался в доме престарелых в возрасте 76 лет.

Знаменитый лётчик-перебежчик Виктор Беленко умер 24 сентября в доме престарелых в городе Розбад (штат Иллинойс), однако о его смерти стало известно только сейчас. Его сыновья Том и Поль Шмидт не особенно афишировали это печальное для них событие и даже не проводили мемориальную службу по отцу. Сообщается, что Беленко скончался от скоротечной болезни в возрасте 76 лет.


"Посвятив жизнь служению избранной стране, Виктор скончался 24 сентября 2023 года после непродолжительной болезни в присутствии своих сыновей Тома и Пола. Американские товарищи будут скучать по этому мужественному человеку. Поминальная служба не запланирована", — говорилось в некрологе на сайте The Washington Post, на который на днях обратили внимание журналисты.

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Напомним, что лейтенант Беленко стал знаменит на весь мир 6 сентября 1976 года, когда во время учебного полёта на сверхзвуковом истребителе МиГ-25П в Приморском крае резко снизился до 30 метров, сымитировав аварию, и на той же высоте, чтобы не попасть на радары, направился в сторону Японии. Беленко сразу планировал сдаться американцам, но топлива до их авиабазы Титосе у него не хватило, пришлось сажать МиГ на гражданский аэродром Хакодате (оба расположены на острове Хоккайдо). Однако длины ВПП ему не хватило и истребитель выкатился за её пределы, но в целом посадка прошла успешно. Ценный самолёт и Беленко перегнали на базу американцам, где последний попросил политического убежища в США. Уже 9 сентября, спустя три дня после инцидента, Беленко получил разрешение на постоянное проживание в США, а также политическое убежище, когда уже оказался в Америке. Разрешение на предоставление гражданства перебежчику подписывал лично президент США Джимми Картер.


Советские власти поначалу заявили, что лётчик совершил вынужденную посадку в Японии, а в Америку его вывезли силой. Однако последующие интервью Беленко, его работа на американское правительство и женитьба эту версию опровергают.

Поступок Беленко тогдашний глава ЦРУ Джордж Буш назвал "золотом разведки", поскольку в руках у американцев оказался грозный сверхзвуковой истребитель со всем оборудованием и лётчик с опытом службы за железным занавесом. А в Советском Союзе, по словам Беленко, жилось не сладко. Он разочаровался в советской идеологии и это стало основным мотивом его побега.


"Во время визита на американский авианосец он был поражен тем, что морякам разрешалось неограниченное количество еды бесплатно. Однажды он купил банку кошачьего корма в продуктовом магазине, не зная, что он предназначен для домашних животных. Когда кто-то указал ему на его ошибку, он пожал плечами и сказал, что это все равно вкуснее, чем еда, продаваемая для потребления человеком в Советском Союзе", — пишет американское издание The New York Times.

"Я принял это решение в связи с недовольством этой страной. Я старался изо всех сил. Я был одним из их лучших пилотов-истребителей. Когда я был молод, то был увлечен идеями социализма и коммунизма, — они были очень привлекательны, потому что сулили полную занятость, бесплатное образование, бесплатную медицинскую помощь, хорошую пенсию, бесплатный уход за детьми и так далее. Но позже я обнаружил, что эти идеи служили только коммунистической номенклатуре, а остальное население было фактически рабами. Я сделал вывод, что не могу изменить эту систему. Система настолько велика, что я не могу ее изменить, как и существовать внутри нее нормальным человеком. Лучшим выходом для меня было «развестись» с этой системой", — рассказывал Беленко в интервью журналу Full Context в 1996 году.

Самолёт, к слову, вернули спустя два месяца. Правда, перед этим "оружие, которого Запад давно боялся", подвергли тщательному изучению и разобрали на винтики. Как утверждается, МиГ-25П американцы всё же собрали, но самолёт больше не летал и его использовали в качестве учебного пособия в авиационном училище в Латвии.

Известно, что Беленко всю жизнь боялся мести и постоянно переезжал с места на место, выбирая для жизни небольшие городки на Среднем Западе. Брак довольно быстро распался и перебежчик большей частью жил в одиночестве. На склоне лет, когда бояться и терять было уже нечего, он вновь взял свои настоящие имя и фамилию.

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Метки: Виктор Беленко   МиГ-25П   СССР   США   Япония   перебежчик   смерть   угон   
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13  комментариев
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1k
ФЫВАПРОЛ 21 минуту назад
Сдохла свининко, земля стекловатой.
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84k
Доктор Джонс 50 секунд назад
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37k
Dobry vojak Svejk 6 минут назад
Очень, клять, поучительно. Сдох в "чудо-стране" о которой мечтал, в одиночестве, в доме для пристарелых ... Нахер никому не нужный. Да и не жалко.
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2k
Серёжа 8 минут назад
Вот нахрен такие посты, что где-то кто-то сдох??? Ну сдох и сдох.
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10k
Борис Карабанов 11 минут назад
Что тут скажешь? Заслуженное возмездие настигло. И это ждёт каждого предателя.
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11k
Алексей Полчаса назад
Надеюсь эта падла горит в аду
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297
wgw Полчаса назад
Наконец-то.
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5k
Alex 41 минуту назад
Ган**н
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7k
tamin 46 минут назад
Скончался в доме престарелых. Ну, в аду тебя заждались
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715
Шурман 53 минуты назад
Отличная новость , фамилию его все помнят , да и все хамно кончается на О . Это кстати любимая фраза моих дедов после второй мировой .
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