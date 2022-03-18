FISHKINET
X События на Украине в реальном времени в нашем телеграм канале
добавить
пост
Сообщество Истории 5152 поста • 1237 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Истории 
Чего не говорят западные историки о Второй мировой войне

Чего не говорят западные историки о Второй мировой войне (4 фото)

Автор:
18 марта 2022 16:32
Сообщество : Истории
Метки: Китай   СССР   США   Япония   война   вторая мировая   манчжурия   перл-харбор   
2961
4

Они предпочитают «умалчивать» или вообще не замечают эти случаи звериной жестокости.

1 сентября считают началом Второй мировой войны. Хотя не все историки с этим согласны. Например, в китайских учебниках указана другая дата - 18 сентября 1931 года, когда Япония напала на Китай. Американцы считают, что война началась 7 декабря 1941 года, после нападения на Перл-Харбор. Ну кто бы сомневался… А 1 сентября - это официальная европейская дата начала войны.

×
×

Что касается Китая, то японцы устроили там настоящую бойню. Они рвали страну на части, а к 1937 году начали финальный этап покорения. Например, за шесть недель они убили 300 тысяч мирных жителей в Нанкине - тогда это была столица Китая. Но «западных партнёров» по антигитлеровской коалиции это не волновало. Они с нетерпением ждали, когда бесноватый фюрер окончательно окрепнет и ударит по СССР. По их задумкам, Гитлер должен был пойти на Союз с запада, а Япония - с востока. СССР якобы не выдержал бы такого удара и со страной можно было бы попрощаться. И это при том, что с мая 1939 года СССР сражался с Японией на маньчжурской границе.

Но в 1939 году Гитлер спутал все карты и заключил «Германо-советский договор о дружбе и границе между СССР и Германией». А вскоре СССР разбил японские войска на Халхин-Голе. Это научило японцев не связываться с СССР, зато они стали атаковать владения французов, голландцев, англичан и американцев. В той бойне погибли десятки и сотни тысяч человек, но их до сих пор официально не учитывают как потери во Второй мировой.

Постепенно война шла к завершению. В феврале 1945-го состоялась Ялтинская конференция, где лидеры договорились, что СССР объявит войну Японии не позднее 8 августа 1945 года. В этом случае все границы, установленные «большой тройкой» были бы действительны. А СССР был в этом заинтересован - Сталин хотел вернуть Курильские острова, Южный Сахалин и порт Дайрен.

Здесь снова вмешались американцы: 6 августа они сбросили на Хиросиму атомную бомбу. Расчет был на то, что Япония капитулирует и договор с СССР можно будет считать недействительным. А значит с границами можно будет «поиграть», заодно объявить себя победителем во Второй мировой.. Вот такие были союзники. После этого страшного удара погибло 45 тысяч человек. Часть сразу, другие медленно умирали в течение года. Но и тогда Япония не сдалась, а СССР ввёл войска.

9 августа «демократичные» американцы сбросили вторую бомбу - уже на Нагасаки. И суммарно уничтожили 70 тысяч человек. Обо всех этих событиях они сейчас предпочитают не вспоминать. В стиле: ну было и было, что теперь поделать? Ведь шла война…» А лихая Красная Армия заняла южную часть Китая, Северную Корею, Южный Сахалин, Курильские острова и разгромила Квантунскую армию. 19 августа Япония капитулировала и именно СССР поставил победную точку в той страшной войне.

Источник:

АНТИФИШКИ
Всё о политике в мире

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Истории"
Метки: Китай   СССР   США   Япония   война   вторая мировая   манчжурия   перл-харбор   
Любите повспоминать, как всё было раньше?
Присоединяйтесь, поностальгируем вместе:
1
14
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
14  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
1k
Herr Mannelig Час назад
так о чём именно молчат западные историки? эти факты известны всем и никто их не оспаривает. Во все времена правительства любой страны действовало именно так, как выгодно именно их стране, почему кто то должен думать о других?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать все 5 ответов
4
Friedman foggen2 37 минут назад
Лютый бред, никто в Японии не думает что атомные бомбы на них сбросили русские.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
901
KVadik 15 минут назад
Ну именно вторую мировую принято считать с сентября 1939 года когда Германия напала на Польшу и союзники Польши объявили войну Германии. Войны до этого были не мировой, т.к. это были войны в основном между двумя странами. (Япония - Китай, СССР - Финляндия и т.п.). С декабря 1941 года в войну вступили США. СССР в июне 1941 года. (Хотя в 1939 в союзе с Германией отжали часть земель у Польши, но официально не вступали в войну) Ну и в СССР выделяли и акцентировались именно на ВОВ (как эпизоде второй мировой), т.к. на разделе Польши с Германией не очень хотели концентрироваться. Но лично я бы добавил ещё ко второй мировой бои на Халхин-Голе с мая по сентябрь 1939 года.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Пошляк Стебаныч 18 минут назад
Автор! Вычитывай текст перед публикацией!
>>А лихая Красная Армия заняла южную часть Китая
===
Что бы занять южную часть Китая сначала надо занять северный и центральный Китай.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Mixan Полчаса назад
Об этом они молчат ,пытаясь все перевернуть ...
Кстате на Украине сейчас опять что то подобное началось и надеюсь так же закончится ..Миссия такая историческая у России хоспода !

Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
892
iKrek 43 минуты назад
Если человеку каждый день говорить, что он дебил, то он им станет. Сколько уже десятилетий в кинематографе янки спасают мир от злых русских?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
VPJ 48 минут назад
Но теперь, у них хорошие машины, и аппараты по продаже ношеных женских трусов. И мн. мн. др.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
7k
mr.Poher 48 минут назад
Глубже надо, про концлагеря японские и опыты над пленными, которые иной раз были гораздо более эффектными чем-то, что творили фашисты!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
93
deadDEVIL mr.Poher Полчаса назад
Отряд 731
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Гений экономии: женщина 20 лет не покупает туалетную бумагу и нижнее белье Гений экономии: женщина 20 лет не покупает туалетную бумагу и нижнее белье Что современные японцы думают об атомных бомбардировках Хиросимы и Нагасаки Что современные японцы думают об атомных бомбардировках Хиросимы и Нагасаки История, рекорды и космос: интересные факты о бумажных самолетах История, рекорды и космос: интересные факты о бумажных самолетах Война с Китаем, о которой сейчас принято умалчивать Война с Китаем, о которой сейчас принято умалчивать Последний пленный Второй Мировой: венгр провел 53 года вдали от родины Последний пленный Второй Мировой: венгр провел 53 года вдали от родины 40 важных исторических фото, которые заставят взглянуть на мир иначе 40 важных исторических фото, которые заставят взглянуть на мир иначе
August

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

97630



Другие посты автора
Популярное в сообществах
15 захватывающих фактов, которые окажутся для многих сюрпризом
0
52
15 захватывающих фактов, которые окажутся для многих сюрпризом
20+ кадров, заряженных кошачьей милотой
2
16
20+ кадров, заряженных кошачьей милотой
Набирающие популярность в сообществах
Топ-7 брендов модной одежды, которые могут заменить ушедшие зарубежные компании
0
11
Топ-7 брендов модной одежды, которые могут заменить ушедшие зарубежные компании
Температурная спираль позволит увидеть глобальное потепление своими глазами
0
15
Температурная спираль позволит увидеть глобальное потепление своими глазами
Гений экономии: женщина 20 лет не покупает туалетную бумагу и нижнее белье
Гений экономии: женщина 20 лет не покупает туалетную бумагу и нижнее белье
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Давно пора
0
0

Популярные теги
#фото#интересно#интересное#люди#подборка#автомобили#США#аварии#авто аварии#фотографии
#Юмор#прикол#ватермарк#Ynews#картинки#дтп#шоу бизнес#Еда#Украина#рыба
#животные#история#факты#Россия#кино#Приколы#автомир#рыбалка#комментарии#Великобритания

На что жалуетесь?

Вернуться