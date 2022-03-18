Чего не говорят западные историки о Второй мировой войне

Они предпочитают «умалчивать» или вообще не замечают эти случаи звериной жестокости.
1 сентября считают началом Второй мировой войны. Хотя не все историки с этим согласны. Например, в китайских учебниках указана другая дата - 18 сентября 1931 года, когда Япония напала на Китай. Американцы считают, что война началась 7 декабря 1941 года, после нападения на Перл-Харбор. Ну кто бы сомневался… А 1 сентября - это официальная европейская дата начала войны.
Что касается Китая, то японцы устроили там настоящую бойню. Они рвали страну на части, а к 1937 году начали финальный этап покорения. Например, за шесть недель они убили 300 тысяч мирных жителей в Нанкине - тогда это была столица Китая. Но «западных партнёров» по антигитлеровской коалиции это не волновало. Они с нетерпением ждали, когда бесноватый фюрер окончательно окрепнет и ударит по СССР. По их задумкам, Гитлер должен был пойти на Союз с запада, а Япония - с востока. СССР якобы не выдержал бы такого удара и со страной можно было бы попрощаться. И это при том, что с мая 1939 года СССР сражался с Японией на маньчжурской границе.
Но в 1939 году Гитлер спутал все карты и заключил «Германо-советский договор о дружбе и границе между СССР и Германией». А вскоре СССР разбил японские войска на Халхин-Голе. Это научило японцев не связываться с СССР, зато они стали атаковать владения французов, голландцев, англичан и американцев. В той бойне погибли десятки и сотни тысяч человек, но их до сих пор официально не учитывают как потери во Второй мировой.
Постепенно война шла к завершению. В феврале 1945-го состоялась Ялтинская конференция, где лидеры договорились, что СССР объявит войну Японии не позднее 8 августа 1945 года. В этом случае все границы, установленные «большой тройкой» были бы действительны. А СССР был в этом заинтересован - Сталин хотел вернуть Курильские острова, Южный Сахалин и порт Дайрен.
Здесь снова вмешались американцы: 6 августа они сбросили на Хиросиму атомную бомбу. Расчет был на то, что Япония капитулирует и договор с СССР можно будет считать недействительным. А значит с границами можно будет «поиграть», заодно объявить себя победителем во Второй мировой.. Вот такие были союзники. После этого страшного удара погибло 45 тысяч человек. Часть сразу, другие медленно умирали в течение года. Но и тогда Япония не сдалась, а СССР ввёл войска.
9 августа «демократичные» американцы сбросили вторую бомбу - уже на Нагасаки. И суммарно уничтожили 70 тысяч человек. Обо всех этих событиях они сейчас предпочитают не вспоминать. В стиле: ну было и было, что теперь поделать? Ведь шла война…» А лихая Красная Армия заняла южную часть Китая, Северную Корею, Южный Сахалин, Курильские острова и разгромила Квантунскую армию. 19 августа Япония капитулировала и именно СССР поставил победную точку в той страшной войне.
Источник:
АНТИФИШКИ
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>>А лихая Красная Армия заняла южную часть Китая
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Что бы занять южную часть Китая сначала надо занять северный и центральный Китай.
Кстате на Украине сейчас опять что то подобное началось и надеюсь так же закончится ..Миссия такая историческая у России хоспода !