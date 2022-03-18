Чего не говорят западные историки о Второй мировой войне

Что касается Китая, то японцы устроили там настоящую бойню. Они рвали страну на части, а к 1937 году начали финальный этап покорения. Например, за шесть недель они убили 300 тысяч мирных жителей в Нанкине - тогда это была столица Китая. Но «западных партнёров» по антигитлеровской коалиции это не волновало. Они с нетерпением ждали, когда бесноватый фюрер окончательно окрепнет и ударит по СССР. По их задумкам, Гитлер должен был пойти на Союз с запада, а Япония - с востока. СССР якобы не выдержал бы такого удара и со страной можно было бы попрощаться. И это при том, что с мая 1939 года СССР сражался с Японией на маньчжурской границе.

Но в 1939 году Гитлер спутал все карты и заключил «Германо-советский договор о дружбе и границе между СССР и Германией». А вскоре СССР разбил японские войска на Халхин-Голе. Это научило японцев не связываться с СССР, зато они стали атаковать владения французов, голландцев, англичан и американцев. В той бойне погибли десятки и сотни тысяч человек, но их до сих пор официально не учитывают как потери во Второй мировой.