16-летнего сына московского адвоката отправили в СИЗО после убийства домработницы

16-летнего сына адвоката Семёна Мельницкого, который жестоко убил домработницу, доставили в суд, а после отправили в СИЗО. На заседание десятиклассника привозили в сопровождении отца. Убитая женщина, до того как попасть в дом Мельницких, работала учительницей английского, - сообщает SHOT.
16-летнего сына адвоката Семёна Мельницкого, который жестоко убил домработницу, утром доставили в суд вместе с отцом. Отвечать на вопросы журналистов оба отказались.
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Как выяснил SHOT, убитой оказалась учительница английского из Шебекино Анна Романовна. Женщина закончила белгородский педагогический институт по специальности "иностранные языки". В 2022 году она активно искала работу в Москве, тут и подвернулось неплохое предложение. Женщина следила за хозяйством в доме Мельницкого.
Вчера вечером десятиклассник Назар поссорился с Анной Романовной, схватил кухонный нож и нанес многократные удары ей в грудь, шею и спину, а после добил женщину битой. Как рассказали близкие жертвы, конфликтов с работодателями у женщины раньше не было.
После заседания суда, 10-классника отправили в СИЗО. На заседании выяснилось, что Назар нанёс женщине более 23 ударов ножом и не менее одного — битой. На допросе он делал вид, что ничего не помнит.
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Сам московский адвокат Мельницкий, как сообщает SHOT, в 2021 году был осуждён на три года за покушение на мошенничество. По данным следствия, он пытался убедить своего клиента, что нужно передать через него "судье Верховного суда" 150 тысяч долларов, чтобы их дело оставили в их интересах.
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