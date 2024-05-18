16-летнего сына московского адвоката отправили в СИЗО после убийства домработницы

Как выяснил SHOT, убитой оказалась учительница английского из Шебекино Анна Романовна. Женщина закончила белгородский педагогический институт по специальности "иностранные языки". В 2022 году она активно искала работу в Москве, тут и подвернулось неплохое предложение. Женщина следила за хозяйством в доме Мельницкого.

Вчера вечером десятиклассник Назар поссорился с Анной Романовной, схватил кухонный нож и нанес многократные удары ей в грудь, шею и спину, а после добил женщину битой. Как рассказали близкие жертвы, конфликтов с работодателями у женщины раньше не было.