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16-летнего сына московского адвоката отправили в СИЗО после убийства домработницы

16-летнего сына московского адвоката отправили в СИЗО после убийства домработницы

Автор:
18 мая 2024 22:47
Сообщество : Чрезвычайные Происшествия
Метки: Семен Мельницкий   адвокат   домработница   сизо   сын   убийство   
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16-летнего сына адвоката Семёна Мельницкого, который жестоко убил домработницу, доставили в суд, а после отправили в СИЗО. На заседание десятиклассника привозили в сопровождении отца. Убитая женщина, до того как попасть в дом Мельницких, работала учительницей английского, - сообщает SHOT.

16-летнего сына адвоката Семёна Мельницкого, который жестоко убил домработницу, утром доставили в суд вместе с отцом. Отвечать на вопросы журналистов оба отказались.

Как выяснил SHOT, убитой оказалась учительница английского из Шебекино Анна Романовна. Женщина закончила белгородский педагогический институт по специальности "иностранные языки". В 2022 году она активно искала работу в Москве, тут и подвернулось неплохое предложение. Женщина следила за хозяйством в доме Мельницкого.

Вчера вечером десятиклассник Назар поссорился с Анной Романовной, схватил кухонный нож и нанес многократные удары ей в грудь, шею и спину, а после добил женщину битой. Как рассказали близкие жертвы, конфликтов с работодателями у женщины раньше не было.

После заседания суда, 10-классника отправили в СИЗО. На заседании выяснилось, что Назар нанёс женщине более 23 ударов ножом и не менее одного — битой. На допросе он делал вид, что ничего не помнит.

Сам московский адвокат Мельницкий, как сообщает SHOT, в 2021 году был осуждён на три года за покушение на мошенничество. По данным следствия, он пытался убедить своего клиента, что нужно передать через него "судье Верховного суда" 150 тысяч долларов, чтобы их дело оставили в их интересах.

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Метки: Семен Мельницкий   адвокат   домработница   сизо   сын   убийство   
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3  комментария
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25k
Shtoppi 51 минуту назад
папаша адвокат и мошенник, а сынулька убийца - так себе репутация у семейки. думаю папаша своего отморозка будет под невменоз подводить, иначе посадят его в клетку совсем на долго.
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12k
Дмитрий 42 минуты назад
Ну суть понятно. Решили изображать "ничего не помню, был в состоянии аффекта!" Как бы не отрицаю, но ничего пояснить не могу. Одно печально для "сына адвоката" судебно-психиатрическая экспертиза "раскалывает" таких непомнящих на раз-два!
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15k
Владимир 56 минут назад
Эх, вернуть бы смертную казнь, и воплощать её точно так же как умерла жертва убийцы.
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KlyaksaZ
  • Дата регистрации: 08.10.2021
  • 1487 постов (1415 в горячем)
Надо радоваться жизни, а не убиваться об неё
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