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Роберт Де Ниро выразил соболезнования российскому рокеру Стасу Намину

Роберт Де Ниро выразил соболезнования российскому рокеру Стасу Намину

Автор:
21 октября 2023 15:49
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: Артём Микоян   роберт де ниро   соболезнования   стас намин   сын   убийство   
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Как выяснилось, погибший сын Намина учился у знаменитого голливудского актёра.

Известный голливудский актёр Роберт Де Ниро выразил соболезнования рок-музыканту, основателю групп "Парк Горького" и "Цветы" Стасу Намину (настоящее имя Анастас Микоян) в связи с гибелью его сына Артёма Микояна, сообщила пресс-служба Центра Стаса Намина.


"Артём Микоян работал со знаменитыми кинодеятелями Голливуда. Слова соболезнования прислали и другие известные деятели кино, в их числе американский режиссер Джим Браун", — говорится в сообщении.

В пресс-службе Центра Стаса Намина добавили, что Артём занимался живописью и участвовал в крупных выставках за рубежом, а также закончил факультет кинематографии в Нью-Йоркском университете и проходил практику в компании "Требеко", которая принадлежит Де Ниро.

Напомним, утром 19 октября в подмосковной деревне Крюкова были обнаружены тела 30-летнего Артёма Микояна и его бабушки Полины Ткаченко. По подозрению в убийстве на месте преступления был задержан 39-летний сын бывшей жены Намина Роман Новиков. Мужчина уже дал признательные показания и помещён под стражу на 2 месяца. По данным СМИ, пасынок Намина, находясь в состоянии наркотического опьянения, поругался с бабушкой и нанёс ей несколько ударов ножом в область груди. Затем он позвонил Артёму и якобы хотел обо всём рассказать, но когда тот приехал, выхватил нож и убил его.


В отношении Новикова Следственный комитет возбудил уголовное дело по п. "а" ч. 2 ст. 105 ("Убийство двух и более лиц"). Новикову грозит до 20 лет колонии.

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Метки: Артём Микоян   роберт де ниро   соболезнования   стас намин   сын   убийство   
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1  комментарий
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Опиум для народа 38 минут назад
Правильно в Канаде делают. Хороший наркот - дохлый.
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