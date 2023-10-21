Роберт Де Ниро выразил соболезнования российскому рокеру Стасу Намину

Напомним, утром 19 октября в подмосковной деревне Крюкова были обнаружены тела 30-летнего Артёма Микояна и его бабушки Полины Ткаченко. По подозрению в убийстве на месте преступления был задержан 39-летний сын бывшей жены Намина Роман Новиков. Мужчина уже дал признательные показания и помещён под стражу на 2 месяца. По данным СМИ, пасынок Намина, находясь в состоянии наркотического опьянения, поругался с бабушкой и нанёс ей несколько ударов ножом в область груди. Затем он позвонил Артёму и якобы хотел обо всём рассказать, но когда тот приехал, выхватил нож и убил его.





В отношении Новикова Следственный комитет возбудил уголовное дело по п. "а" ч. 2 ст. 105 ("Убийство двух и более лиц"). Новикову грозит до 20 лет колонии.