Несовершеннолетнего сына московского адвоката подозревают в убийстве домработницы

Тело женщины 1967 года рождения было найдено в доме в поселке Первомайское в Новой Москве. На трупе обнаружили не менее десяти ножевых ран. По данным следствия, подросток поссорился с женщиной, и забил её ножом. Сам он утверждает, что ничего не помнит о случившемся.
Сын московского адвоката Семена Мельницкого задержан по подозрению в убийстве домработницы. По версии следствия, 16-летний подросток и домработница поругались, начали ссориться, после чего Назар схватил нож и напал на женщину. Всё произошло в ванной комнате, которая, как выяснилось при обыске, была залита кровью. Женщина наводила там порядок, параллельно ругаясь с сыном Мельницкого, когда тот подошёл к ней со спины и стал бить ножом.
18+!
Орудия убийства - нож и биту, которой, как считают следователи, подросток добил умирающую женщину - нашли в доме и рядом с ним.
В обстоятельствах жестокого убийства сейчас разбираются столичные следователи СК. Сам же Назар, которого сейчас допрашивают, ссылается на внезапную амнезию. Он говорит, что вообще ничего не помнит. Его отец от комментариев отказался.
Ход уголовного дела по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство) контролирует прокуратура Троицкого и Новомосковского административных округов.
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1967г.р. это не 67 лет
Папуля адвокат подсказал что говорить.
И будет отмазывать убийцу.
А это похуже тюрьмы будет.