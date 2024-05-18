Несовершеннолетнего сына московского адвоката подозревают в убийстве домработницы

Сын московского адвоката Семена Мельницкого задержан по подозрению в убийстве домработницы. По версии следствия, 16-летний подросток и домработница поругались, начали ссориться, после чего Назар схватил нож и напал на женщину. Всё произошло в ванной комнате, которая, как выяснилось при обыске, была залита кровью. Женщина наводила там порядок, параллельно ругаясь с сыном Мельницкого, когда тот подошёл к ней со спины и стал бить ножом.