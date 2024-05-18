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Несовершеннолетнего сына московского адвоката подозревают в убийстве домработницы

Несовершеннолетнего сына московского адвоката подозревают в убийстве домработницы

Автор:
18 мая 2024 12:49
Сообщество : Криминал
Метки: Новая москва   адвокат   домработница   криминал   нож   полиция   убийство   
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Тело женщины 1967 года рождения было найдено в доме в поселке Первомайское в Новой Москве. На трупе обнаружили не менее десяти ножевых ран. По данным следствия, подросток поссорился с женщиной, и забил её ножом. Сам он утверждает, что ничего не помнит о случившемся.

Сын московского адвоката Семена Мельницкого задержан по подозрению в убийстве домработницы. По версии следствия, 16-летний подросток и домработница поругались, начали ссориться, после чего Назар схватил нож и напал на женщину. Всё произошло в ванной комнате, которая, как выяснилось при обыске, была залита кровью. Женщина наводила там порядок, параллельно ругаясь с сыном Мельницкого, когда тот подошёл к ней со спины и стал бить ножом.


Орудия убийства - нож и биту, которой, как считают следователи, подросток добил умирающую женщину - нашли в доме и рядом с ним.




В обстоятельствах жестокого убийства сейчас разбираются столичные следователи СК. Сам же Назар, которого сейчас допрашивают, ссылается на внезапную амнезию. Он говорит, что вообще ничего не помнит. Его отец от комментариев отказался.


Ход уголовного дела по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство) контролирует прокуратура Троицкого и Новомосковского административных округов.

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Метки: Новая москва   адвокат   домработница   криминал   нож   полиция   убийство   
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18  комментариев
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4k
Алекс Лом 2 часа назад
Уверен что во всех комнатах дома стоит видеонаблюдение
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Руслан 8 минут назад
Сынуля с такими замашками - биомусор. По справедливости, таких надо сразу утилизировать. Разобрать на органы (если не торчок) и усыплять.
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Luc72 17 минут назад
Отца надо на пару посадить. Вырастил в атмосфере вседозволенности и ЧСВ, домоработница и садовник - ты их, сынуля, вообще людьми не первого сорта считай!
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53k
Крымчанка 24 минуты назад
Папа отмажет. Сама на нож бросилась. Спиной. Сколько то там раз.
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25k
Shtoppi 24 минуты назад
может мне кто-нить объяснить, на кой хер на такие фотки еще и предупреждение 18+ стоит?
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1k
Максим Борисов 45 минут назад
Автор обычный м(у)дозвон.. который вместо математики дрочил соседу по парте
1967г.р. это не 67 лет
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78
Patron Час назад
67 летняя домработница 1967г.р.???
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41k
albedo 2 часа назад
Адвокат - профессия дьявола.
Папуля адвокат подсказал что говорить.
И будет отмазывать убийцу.
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15k
..: Атеист :.. 2 часа назад
Ага, не помнит, верим верим.. гнида малая. посадить !
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Schreibikus
  • Дата регистрации: 05.10.2021
  • 2102 поста (2090 в горячем)

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