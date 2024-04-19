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В Нижегородской области дочь убила опекуна, чтобы та не мешала встречам с биологической матерью

В Нижегородской области дочь убила опекуна, чтобы та не мешала встречам с биологической матерью

Автор:
19 апреля 2024 10:21
Сообщество : Криминал
Метки: Нижний Новгород   Суд   биологическая мать   приёмная дочь   сизо   убийство   
1909
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Девочку взяли из детского дома в трёхлетнем возрасте, но спустя 14 лет её нашла биомамаша, ранее сидевшая за убийство. Своя кровь оказалась сильнее благодарности.

В начале недели в селе Елховка Нижегородской области нашли труп 55-летней женщины, после чего бросились на поиски её приёмной 17-летней дочери. Оказалось, что та сбежала - девушку обнаружили в поезде Москва - Новокузнецк. Она собиралась уехать к своей биомаме, предварительно забив до смерти приёмную мать.


Елена Антонова работала в Елховке учительницей. 14 лет назад она взяла из детского дома девочку. Ксения росла в любви, Елена её любила, ухаживала и никогда не кричала на ребёнка.


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«Девочка говорила, что не помнит свою жизнь до приюта, но помнит лишь один момент: она сидит одна на полу в закрытой комнате, ей очень холодно, она хочет есть. Лена её постоянно возила в путешествия, занималась ею. Ксюша была замкнутой, друзей не имела. После 9-го класса она поступила в Арзамасский медицинский колледж. Жила там одна в квартире родственников Елены, домой приезжала на выходные», — рассказывает соседка убитой.



Недавно в семье начались конфликты. Выяснилось, что с девочкой начала общаться её биологическая мама - она нашла подростка в соцсетях, сначала написала ей, а затем стала звать её к себе. Елена отказывалась отпускать дочь к женщине, которую совершенно не знала, и тогда Ксения решила расправиться с приёмной матерью. Дождавшись когда та уснёт, падчерица забила Елену гантелей. Следы крови были обнаружены и на постели, и на самом спортивном снаряде.


Ксения была довольно сильной и занималась гиревыми видами спорта.




До биоматери Ксения не доехала - её успели задержать на станции Янаул в Башкирии и отвезли в Нижегородскую область.


До суда Ксения пробудет в СИЗО. А Елену похоронили в закрытом гробу - увечья, которые нанесла ей приёмная дочь, сильно обезобразили внешность женщины.

Источник:

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Метки: Нижний Новгород   Суд   биологическая мать   приёмная дочь   сизо   убийство   
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21  комментарий
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6k
Отвратительный Мужик Час назад
Писдец. Ну тут похоже наследственное психическое заболевание .
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4k
Александр Ломовицкий 7 минут назад
Пару дней назад мне в очередной раз предъявили что мы живем в достатке и только для себя (нет у нас детей), и нам обязательно нужно усыновить-удочерить кого нибудь . На все аргументы что генетику не обманешь только презрение . Усыновление это лотерея и чаще всего лохотрон . Потому что отказники это дети неблагополучных родителей и что ты с ними не делай заново не перепишешь . Вот так растишь обеспечиваешь а он тебе нож в горло всадит за 50 рублей на жвачку.
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5k
Артур 15 минут назад
Биматери должна грозить УК РФ Статья 155. Разглашение тайны усыновления (удочерения)
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8k
Echo Полчаса назад
Собачья кровь
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27k
Лис Полчаса назад
От осины не родятся апельсины. Похожих случаев множество.
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3k
sers Полчаса назад
Вот и задумаешься стоит ли удочерять/усыновлять?
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5k
Горожанин 40 минут назад
Понимаю, что навлеку на себя много негатива. Но нужно объективно подходить к ситуации. А объективность такова, что ребенок с трёх лет в течение 14 лет находился в среде, которую создавала сама погибшая учительница. Это просто факт. Это среда, это условия, в которых и формировалась личность. От этого никуда не деться. К сожалению, есть такой феномен - в семьях педагогов не редко дети формируются с расстройствами личности. Это следствие профессиональной деформации педагогов. Учитель - одна из самых эмоциональных выгорающих специальностей. Это неизбежно сказывается на отношениях в семье и на детях.
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2
galina xbrat 4 минуты назад
Я что-то похожее наблюдаю в семье своих родственников. Там мама - педагог с большим стажем. Но вот состояние её психики ,увы,оставляет желать лучшего...
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1k
Андрей Граф 51 минуту назад
чтобы ее так же забили
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11k
Дмитрий Час назад
Ну теперь поедет к "маме" лет через 8-10. Уже точно.
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2k
просто программист Час назад
Слов нет, ну что за зверьё!
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17k
Kostick 2 часа назад
наследственность никуда не денешь. кровь сильней любого воспитания. не зря говорят - сколько волка не корми, а он в лес смотрит. искренне жаль женщину, которая взяла эту личинку орка.
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17k
ron 2 часа назад
the bad seed
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200
Лионнелла ron 2 часа назад
The apple doesn't fall far from the tree
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Schreibikus
  • Дата регистрации: 05.10.2021
  • 2018 постов (2007 в горячем)

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