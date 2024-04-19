В Нижегородской области дочь убила опекуна, чтобы та не мешала встречам с биологической матерью

Девочку взяли из детского дома в трёхлетнем возрасте, но спустя 14 лет её нашла биомамаша, ранее сидевшая за убийство. Своя кровь оказалась сильнее благодарности.
В начале недели в селе Елховка Нижегородской области нашли труп 55-летней женщины, после чего бросились на поиски её приёмной 17-летней дочери. Оказалось, что та сбежала - девушку обнаружили в поезде Москва - Новокузнецк. Она собиралась уехать к своей биомаме, предварительно забив до смерти приёмную мать.
Елена Антонова работала в Елховке учительницей. 14 лет назад она взяла из детского дома девочку. Ксения росла в любви, Елена её любила, ухаживала и никогда не кричала на ребёнка.
«Девочка говорила, что не помнит свою жизнь до приюта, но помнит лишь один момент: она сидит одна на полу в закрытой комнате, ей очень холодно, она хочет есть. Лена её постоянно возила в путешествия, занималась ею. Ксюша была замкнутой, друзей не имела. После 9-го класса она поступила в Арзамасский медицинский колледж. Жила там одна в квартире родственников Елены, домой приезжала на выходные», — рассказывает соседка убитой.
Недавно в семье начались конфликты. Выяснилось, что с девочкой начала общаться её биологическая мама - она нашла подростка в соцсетях, сначала написала ей, а затем стала звать её к себе. Елена отказывалась отпускать дочь к женщине, которую совершенно не знала, и тогда Ксения решила расправиться с приёмной матерью. Дождавшись когда та уснёт, падчерица забила Елену гантелей. Следы крови были обнаружены и на постели, и на самом спортивном снаряде.
Ксения была довольно сильной и занималась гиревыми видами спорта.
До биоматери Ксения не доехала - её успели задержать на станции Янаул в Башкирии и отвезли в Нижегородскую область.
До суда Ксения пробудет в СИЗО. А Елену похоронили в закрытом гробу - увечья, которые нанесла ей приёмная дочь, сильно обезобразили внешность женщины.
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