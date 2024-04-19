В Нижегородской области дочь убила опекуна, чтобы та не мешала встречам с биологической матерью

В начале недели в селе Елховка Нижегородской области нашли труп 55-летней женщины, после чего бросились на поиски её приёмной 17-летней дочери. Оказалось, что та сбежала - девушку обнаружили в поезде Москва - Новокузнецк. Она собиралась уехать к своей биомаме, предварительно забив до смерти приёмную мать.

Елена Антонова работала в Елховке учительницей. 14 лет назад она взяла из детского дома девочку. Ксения росла в любви, Елена её любила, ухаживала и никогда не кричала на ребёнка.