Аяз Шабутдинов: "В СИЗО со мной интересные люди"

Ну и бонусом, блогер поделился полезным советом, что делать, если у тебя забрали шнурки от ботинок. Их можно смастерить самостоятельно из упаковки от пластиковых бутылок.



Очень дельный совет, ждем новых полезных рекомендаций от Аяза и решения суда 😎