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Аяз Шабутдинов: "В СИЗО со мной интересные люди"

Аяз Шабутдинов: "В СИЗО со мной интересные люди"

Автор:
11 ноября 2023 13:13
Сообщество : Инфоцыгане
Метки: Аяз Шабутдинов   адвокат   мошенничество   сизо   хостел   шнурки   
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Действительно, что сидеть сложа руки, пора и жизнь налаживать, свежие идеи разрабатывать.

Через своего адвоката Аяз Шабутдинов поделился, как ему живется в СИЗО, в котором ему предстоит провести как минимум месяц. По словам махинатора, он уже встретил единомышленников.

Когда-то я начинал с открытия хостелов. Так что представляю, что я сейчас в хостеле. Сейчас нас в камере шестеро, один даже узнал меня. Его друзья построили большую сеть кофеен по нашей франшизе. Так что приняли меня нормально. Со мной интересные люди, например, представитель правления крупной компании.

Ну и бонусом, блогер поделился полезным советом, что делать, если у тебя забрали шнурки от ботинок. Их можно смастерить самостоятельно из упаковки от пластиковых бутылок.

Очень дельный совет, ждем новых полезных рекомендаций от Аяза и решения суда 😎


Источник:

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Метки: Аяз Шабутдинов   адвокат   мошенничество   сизо   хостел   шнурки   
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3  комментария
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83k
Доктор Джонс 2 часа назад
В тюрьме будет ещё интереснее...
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3k
Mnop 2 часа назад
На фишках без изменений. Как форсили разных уродов, так и форсят
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7k
Echo 2 часа назад
Имя прикольное Азя
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