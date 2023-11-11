Аяз Шабутдинов: "В СИЗО со мной интересные люди"

Действительно, что сидеть сложа руки, пора и жизнь налаживать, свежие идеи разрабатывать.
Через своего адвоката Аяз Шабутдинов поделился, как ему живется в СИЗО, в котором ему предстоит провести как минимум месяц. По словам махинатора, он уже встретил единомышленников.
Когда-то я начинал с открытия хостелов. Так что представляю, что я сейчас в хостеле. Сейчас нас в камере шестеро, один даже узнал меня. Его друзья построили большую сеть кофеен по нашей франшизе. Так что приняли меня нормально. Со мной интересные люди, например, представитель правления крупной компании.
Ну и бонусом, блогер поделился полезным советом, что делать, если у тебя забрали шнурки от ботинок. Их можно смастерить самостоятельно из упаковки от пластиковых бутылок.
Очень дельный совет, ждем новых полезных рекомендаций от Аяза и решения суда 😎
Источник:
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