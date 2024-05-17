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"Должна действовать конституция, а не законы шариата": в полицию Москвы обратилась чеченка, попросившая не выдавать её родственникам

"Должна действовать конституция, а не законы шариата": в полицию Москвы обратилась чеченка, попросившая не выдавать её родственникам

Автор:
17 мая 2024 07:59
Сообщество : Жить в России
Метки: Видео   Лия Заурбекова   Москва   видеообращение   полиция   розыск   сбежала из дома   чеченцы   
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Всё по старой схеме. Девушка сбежала от родственников, и началась суета...

Вчера, 16 мая, в здание ОМВД Нагатино-Садовники пришла девушка и попросила о помощи. Лия Заурбекова умоляла не отдавать её родственникам, написавшим заявление на её розыск. По словам чеченки, ей 19, а не 16 лет, как сообщили правоохранителям родичи, она взрослый и самостоятельный человек и не желает поддерживать контакты со своими родными. Из-за физического и морального насилия девушка сбежала из Чечни в Москву, но здесь её выследили и пытаются вернуть домой. Заурбекова записала видеообращение из отделения полиции, рассказав о своей истории.



ОМВД окружили с десяток чеченцев, которые весь день и вечер выжидали, когда Лия выйдет из здания полиции. Они рассказали, что девушка познакомилась с парнем, не являющимся чеченцем по национальности - якобы этот факт стал причиной преследования девушки.


Одному из людей, приехавших за Лией, удалось попасть в здание ОМВД. При входе он прошёл досмотр. Досмотрели и женщину, которая зашла вместе с ним.


Девушка категорически не хотела общаться со своими родственниками и умоляла полицейских не выдавать её этим людям. К отделу приехали члены ОНК (Общественной наблюдательной комиссии). Через время он сообщил, что Лию удалось вывезти из здания полиции, и сейчас она находится в безопасности. Очевидцы сообщали о служебном авто, которое отъехало от ОМВД - возможно, именно в нём находилась в тот момент Лия.


Родственники продолжали оставаться около отдела полиции. После им сообщили, что девушка покинула здание, и ожидать здесь больше некого. После этого чеченцы стали разъезжаться.



Сейчас Лия находится в безопасном месте, сообщил секретарь ОНК Алексей Мельников.



Эту же информацию подтвердил член ОНК Александр Ионов:


«Участок она покинула самостоятельно, без всякого принуждения. Сотрудники полиции ее не выводили. Все, что она сейчас делает — делает самостоятельно. И мы никак на эту ситуацию повлиять не можем».


Депутат Госдумы Анастасия Удальцова заявила, что готова взять ситуацию под свой контроль, «чтобы не случилось ситуации, как с Седой Сулеймановой - уроженкой Чечни, бежавшей в Санкт-Петербург и насильно возвращенная в Грозный летом 2023 года. По словам правозащитников, о женщине с тех пор нет вестей, и есть подозрения, что её убили родственники, и это преступление не расследуется полицией.


Что касается Лии Заурбековой, депутат Госдумы РФ Адам Делимханов заявил, что девушка стала жертвой манипуляций и провокаций. Он пообещал разобраться с этим и не оставить виновных без ответа.


А адвокат Даниил Берман считает, что в РФ должны действовать законы Конституции, а не шариата. И если девушка просит полицию не выдавать её родственникам, значит, правоохранители должны прислушаться к её мольбам. Да и вообще, сама ситуация с группой чеченцев, окруживших здание полиции может рассматриваться как хулиганство.


«Оккупировать отделы полиции и создавать вокруг них атмосферу тревоги — это вообще-то неправомерные действия. Они могут быть в том числе квалифицированы по административной статье 19.3 (неподчинение требованиям сотрудника полиции) или, например, как мелкое хулиганство», - уверен правозащитник.

Источник:

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Метки: Видео   Лия Заурбекова   Москва   видеообращение   полиция   розыск   сбежала из дома   чеченцы   
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46  комментариев
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10k
Alex 2 часа назад
Короче, чурок не перевоспитать. Как жили в каменном веке, так там и остались. Тупиковая ветвь цивилизации.
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3k
Daimos 14 минут назад
Окружили отдел полиции. Так наверно можно в России. Бабушек арестовывать, запросто, а тут страшно? Ну и где Конституция, которая даже не может защитить одну женщину.
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40k
russger 16 минут назад
А почему она в Москву "сбежала", а не в деревню какую? Там бы хрен нашли. Но нет, нам же Москва нужна
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2k
Stargazer 20 минут назад
Обезьяны, чего с них взять. Девчёнке паспорт менять надо, фамилию другую однозначно, и куда-нибудь на дальний восток переезжать... и там ещё пару раз паспорт сменить.
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275
truba2201 20 минут назад
Почему-то вспомнил анекдот про желания. Стена, бетон...
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7k
hhwost 23 минуты назад
слушаем сказки про "исламские моральные ценности" и читаем статистику: Чечня - 2-е место по разводам в РФ. после Ингушетии и перед Дагестаном. хотя походу это просто мухлёж ради пособия.
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11k
vasilykopkov 24 минуты назад
Бедная девка. Не в том месте она родилась, достанут эти суки её 100%
За деньги наши же менты выдадут.
У неё один выход - менять ФИО или сваливать из страны, а лучше и то и другое.
Но боюсь, она одна не потянет. Ей реальная помощь нужна, типа программы защиты свидетелей, но всем плевать.
Где эти долбанные феминистки, что молчат?
А, ну да, это - другое...

PS Будет собирать деньги на отъезд - я подпишусь.
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3k
Константин Полчаса назад
Будет третья, неминуемо будет.
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3k
Lena Полчаса назад
21 век на дворе, а у них женщина так и остается скотиной бесправной. Не повинуется прирежут как барана и всё!
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1k
Михаил Полчаса назад
А какого хера этих чурок не задержали за несанкционированное сборище? А? Или "Это другое!" Законы в России только для Россиян?... Тьфу...
Жалко девушку... пристрелить бородачей на месте! Чтоб больше не собирались...
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22k
Mike Miller Полчаса назад
"Никогда мы не будем братьями...."
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1k
Фидель 38 минут назад
Главное,чтоб её парня(не чечена) не грохнули,в сми пишут, что она уже покинула Россию.
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1k
Просто чувак в интернете 44 минуты назад
Мне кажется Путин терпит все это потому что время не подходящее начинать кусалово с Чечней. Когда замес на украине, начинать новую чеченскую войну так себе идея.
Хорошо, что девушку увезли и не выдали.
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21
Роман Спасский Толян 8 минут назад
Русские платят дань, хану.
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7k
Горец Ю 44 минуты назад
На одной чаше хрупкий мир на Кавказе, на другой вот эта хрупкая, но сильная женщина. Я за мир, но сердце отдам на её чашу.
Конституция РФ - сила!!!
Свобода главная ценность!!!!
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64k
Олег 48 минут назад
Гнойник на теле России с невменяемыми средневековыми дикарями. Никогда они не станут жить по Закону
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29k
Alex 48 минут назад
Тупые скоты.
Сейчас главный обрезок вякнет и всё устаканится, отдадут девку без шума, а свинёныш очередную медальку повесит на шею
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16k
Типа граф 49 минут назад
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5k
grigorenko vladislav 49 минут назад
Ты смотри! Защитить, оградить! Всё верно. Такое же бы рвение да при защите прав русских!
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18k
ron 51 минуту назад
древний кавказский обычай... © )))
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6k
Отвратительный Мужик Час назад
Писда котенку. Сей час её увезут на родину где она через пару месяцев благополучно пропадет без.
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469
Dima 2 часа назад
вызвать ОМОН, Росгвардию, разогнать к Е#ЕНЯМ всю эту бородатую стаю!
дать ход заявлению этой девушке и решить все по человеческому закону, а не по закону стаи!
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Schreibikus
  • Дата регистрации: 05.10.2021
  • 2095 постов (2085 в горячем)

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