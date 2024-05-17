"Должна действовать конституция, а не законы шариата": в полицию Москвы обратилась чеченка, попросившая не выдавать её родственникам

Вчера, 16 мая, в здание ОМВД Нагатино-Садовники пришла девушка и попросила о помощи. Лия Заурбекова умоляла не отдавать её родственникам, написавшим заявление на её розыск. По словам чеченки, ей 19, а не 16 лет, как сообщили правоохранителям родичи, она взрослый и самостоятельный человек и не желает поддерживать контакты со своими родными. Из-за физического и морального насилия девушка сбежала из Чечни в Москву, но здесь её выследили и пытаются вернуть домой. Заурбекова записала видеообращение из отделения полиции, рассказав о своей истории.



