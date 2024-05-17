"Должна действовать конституция, а не законы шариата": в полицию Москвы обратилась чеченка, попросившая не выдавать её родственникам

Всё по старой схеме. Девушка сбежала от родственников, и началась суета...
Вчера, 16 мая, в здание ОМВД Нагатино-Садовники пришла девушка и попросила о помощи. Лия Заурбекова умоляла не отдавать её родственникам, написавшим заявление на её розыск. По словам чеченки, ей 19, а не 16 лет, как сообщили правоохранителям родичи, она взрослый и самостоятельный человек и не желает поддерживать контакты со своими родными. Из-за физического и морального насилия девушка сбежала из Чечни в Москву, но здесь её выследили и пытаются вернуть домой. Заурбекова записала видеообращение из отделения полиции, рассказав о своей истории.
ОМВД окружили с десяток чеченцев, которые весь день и вечер выжидали, когда Лия выйдет из здания полиции. Они рассказали, что девушка познакомилась с парнем, не являющимся чеченцем по национальности - якобы этот факт стал причиной преследования девушки.
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Одному из людей, приехавших за Лией, удалось попасть в здание ОМВД. При входе он прошёл досмотр. Досмотрели и женщину, которая зашла вместе с ним.
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Девушка категорически не хотела общаться со своими родственниками и умоляла полицейских не выдавать её этим людям. К отделу приехали члены ОНК (Общественной наблюдательной комиссии). Через время он сообщил, что Лию удалось вывезти из здания полиции, и сейчас она находится в безопасности. Очевидцы сообщали о служебном авто, которое отъехало от ОМВД - возможно, именно в нём находилась в тот момент Лия.
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Родственники продолжали оставаться около отдела полиции. После им сообщили, что девушка покинула здание, и ожидать здесь больше некого. После этого чеченцы стали разъезжаться.
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Эту же информацию подтвердил член ОНК Александр Ионов:
«Участок она покинула самостоятельно, без всякого принуждения. Сотрудники полиции ее не выводили. Все, что она сейчас делает — делает самостоятельно. И мы никак на эту ситуацию повлиять не можем».
Депутат Госдумы Анастасия Удальцова заявила, что готова взять ситуацию под свой контроль, «чтобы не случилось ситуации, как с Седой Сулеймановой - уроженкой Чечни, бежавшей в Санкт-Петербург и насильно возвращенная в Грозный летом 2023 года. По словам правозащитников, о женщине с тех пор нет вестей, и есть подозрения, что её убили родственники, и это преступление не расследуется полицией.
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Что касается Лии Заурбековой, депутат Госдумы РФ Адам Делимханов заявил, что девушка стала жертвой манипуляций и провокаций. Он пообещал разобраться с этим и не оставить виновных без ответа.
А адвокат Даниил Берман считает, что в РФ должны действовать законы Конституции, а не шариата. И если девушка просит полицию не выдавать её родственникам, значит, правоохранители должны прислушаться к её мольбам. Да и вообще, сама ситуация с группой чеченцев, окруживших здание полиции может рассматриваться как хулиганство.
«Оккупировать отделы полиции и создавать вокруг них атмосферу тревоги — это вообще-то неправомерные действия. Они могут быть в том числе квалифицированы по административной статье 19.3 (неподчинение требованиям сотрудника полиции) или, например, как мелкое хулиганство», - уверен правозащитник.
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Но, пока в стране феодализм и есть раковая опухоль в виде Чечни, с падишахом во главе, который поддерживает средневековые традиции - ситуация меняться не будет. А скорее всего будет только хуже, ведь нам уже и наши правители насаждаю где только можно РПЦ, сдабривая это словами "скрепно, духовно, старорусски богоугодно".
Надеюсь, что Адмачик КаДыров по этому случаю получит какой-нибудь орден мужества или вроде того.
За деньги наши же менты выдадут.
У неё один выход - менять ФИО или сваливать из страны, а лучше и то и другое.
Но боюсь, она одна не потянет. Ей реальная помощь нужна, типа программы защиты свидетелей, но всем плевать.
Где эти долбанные феминистки, что молчат?
А, ну да, это - другое...
PS Будет собирать деньги на отъезд - я подпишусь.
Обезьян везде полно.
Жалко девушку... пристрелить бородачей на месте! Чтоб больше не собирались...
Хорошо, что девушку увезли и не выдали.
Конституция РФ - сила!!!
Свобода главная ценность!!!!
Сейчас главный обрезок вякнет и всё устаканится, отдадут девку без шума, а свинёныш очередную медальку повесит на шею
дать ход заявлению этой девушке и решить все по человеческому закону, а не по закону стаи!