Чеченка, прятавшаяся от родственников в столичном полицейском участке, уехала из России

Вчера в ОМВД Нагатино-Садовники было жарко. Туда пришла 19-летняя Лия Заурбекова, она заявила, что сбежала от родственников и просила её не выдавать.

В сети подозревают, что девушку хотели выдать замуж, вот она и дала дёру. Но это лишь догадки, Заурбекова пока их не подтвердила. Но раз уж сбежала - значит причина была серьёзная. Настоящая Санта-Барбара с кавказским колоритом.

Так что к делу подключились полицейские, правозащитники и депутаты. А родственники беглянки окружили отделение полиции и требовали отдать им девушку.