Чеченка, прятавшаяся от родственников в столичном полицейском участке, уехала из России

По всей видимости, ей всё-таки удалось сбежать от родни.
Вчера в ОМВД Нагатино-Садовники было жарко. Туда пришла 19-летняя Лия Заурбекова, она заявила, что сбежала от родственников и просила её не выдавать.
В сети подозревают, что девушку хотели выдать замуж, вот она и дала дёру. Но это лишь догадки, Заурбекова пока их не подтвердила. Но раз уж сбежала - значит причина была серьёзная. Настоящая Санта-Барбара с кавказским колоритом.
Так что к делу подключились полицейские, правозащитники и депутаты. А родственники беглянки окружили отделение полиции и требовали отдать им девушку.
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Дошло до того, что вопросом занялся Рамзан Кадыров и поручил депутату Делимханову разобраться с проблемой. Тот тоже высказался:
Девушку родственникам не отдали. К участку приехало несколько полицейских машин, вскоре они покинули территорию. А к родне вышел силовик и сказал, что те могут расходиться - Заурбековой в отделении уже нет.
Сегодня она сообщила, что уехала из России:
Со мной всё хорошо, я в безопасности, прошу меня не искать. Пугает, что к этому делу проявляет внимание Адам Делимханов, очень боюсь, что меня будут искать, найдут и насильно вернут обратно. Прошу оставить меня в покое, также не настраивать против меня чеченские власти.
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Предположительно, той ночью Заурбекову в сопровождении полицейских и адвоката увезли в аэропорт. Вскоре она покинула страну.
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Бедная девочка! Удачи тебе! Желаю тебе, чтобы ты нашла своё счастье. Пусть волосатые лапы фанатиков никогда не дотянуться до тебя!
К сожалению, видео не дает в этом 100% уверенности, если бы ее вернули в Чечню, она вынуждена была бы записать что-то подобное... Только ее встреча с известными корреспондентами за пределами России могла бы гарантировать что она на самом деле в безопасности.
Особенно учитывая их отношение в женщинам.
Уверен, что её "родина" вся под контролем наших спецслужб.
Я подобную муру с "побегом" из "клятой рашки" уже кушал горстями, мягко говоря - есть некое недоверие (это я архимягко).
Ты ещё скажи, что за Шурыгину вписывался, вот тогда вместе поржём.