FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Жить в России 8838 постов • 1066 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Жить в России
Чеченка, прятавшаяся от родственников в столичном полицейском участке, уехала из России

Чеченка, прятавшаяся от родственников в столичном полицейском участке, уехала из России

Автор:
17 мая 2024 18:44
Сообщество : Жить в России
Метки: Видео   Лия Заурбекова   побег   полиция   родственники   чеченка   
1909
3
4

По всей видимости, ей всё-таки удалось сбежать от родни.

Вчера в ОМВД Нагатино-Садовники было жарко. Туда пришла 19-летняя Лия Заурбекова, она заявила, что сбежала от родственников и просила её не выдавать.

В сети подозревают, что девушку хотели выдать замуж, вот она и дала дёру. Но это лишь догадки, Заурбекова пока их не подтвердила. Но раз уж сбежала - значит причина была серьёзная. Настоящая Санта-Барбара с кавказским колоритом.

Так что к делу подключились полицейские, правозащитники и депутаты. А родственники беглянки окружили отделение полиции и требовали отдать им девушку.

Дошло до того, что вопросом занялся Рамзан Кадыров и поручил депутату Делимханову разобраться с проблемой. Тот тоже высказался:

Девушку родственникам не отдали. К участку приехало несколько полицейских машин, вскоре они покинули территорию. А к родне вышел силовик и сказал, что те могут расходиться - Заурбековой в отделении уже нет.


Сегодня она сообщила, что уехала из России:

Со мной всё хорошо, я в безопасности, прошу меня не искать. Пугает, что к этому делу проявляет внимание Адам Делимханов, очень боюсь, что меня будут искать, найдут и насильно вернут обратно. Прошу оставить меня в покое, также не настраивать против меня чеченские власти.

Предположительно, той ночью Заурбекову в сопровождении полицейских и адвоката увезли в аэропорт. Вскоре она покинула страну.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Жить в России"
Метки: Видео   Лия Заурбекова   побег   полиция   родственники   чеченка   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
33  комментария
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
55k
Опиум для народа 2 часа назад
Правильно сделала. Если родня обращается с тобой, как с вещью - нах"й такую родню.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё 5 ответов (из 8)
4k
Александр Долматов 16 минут назад
Странно, что чечены полицейский участок штурмом не взяли. В Дагестане своего министра отбили.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
198
Бывалый Трус 17 минут назад
Кто-то тут ещё верит словам Рамзана Кадырова? Практика показывает, что таких беглянок тупо выдают родственникам. А после случая с Никитой Журавелем, говорю точно, что она всё сделала правильно.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
19k
Александр 19 минут назад
Можно вывезти девушку из аула, но аул не вывезет такой херни и кинется за ней в погоню.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
17k
ss 19 минут назад
XXI век, @ля... Живут по дикарским законам от дремучих малограмотных низов, до самых верхов. Это только случайно всплыл один такой случай, а сколько их в реальности? Сколько судеб поломано? Сколько девчонок изнасиловано после всяких "замужеств"? Сколько парней живут с нелюбимыми женщинами? И всё лишь потому, что каким-то дремучим мохнорылым фанатикам нравятся сказки про следящих за всеми "дЕдов морозов".

Бедная девочка! Удачи тебе! Желаю тебе, чтобы ты нашла своё счастье. Пусть волосатые лапы фанатиков никогда не дотянуться до тебя!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
17k
Booka1a Полчаса назад
предположительно увезли в аэропорт... а точно не слили родне?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
integral11 51 минуту назад
Короче, не всем чеченцам и чеченкам нравится этот "мусульманский рай" на Кавказе!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Нудник Шпилкес Час назад
удачи и счастья ей, надеюсь этих дикарей никогда больше не встретит
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
ДК Час назад
Если она на самом деле смогла улететь, то я потрясен смелостью полицейских.
К сожалению, видео не дает в этом 100% уверенности, если бы ее вернули в Чечню, она вынуждена была бы записать что-то подобное... Только ее встреча с известными корреспондентами за пределами России могла бы гарантировать что она на самом деле в безопасности.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
9k
Allmaster Час назад
Простую девушку с аула далекого таки на контроль не поставят вплоть до президента ...
Особенно учитывая их отношение в женщинам.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
4
Ekaterina Час назад
На 100% уверена, что девушка уже на родине в окружении "любящих" родственников. И вряд ли мы о неё ещё услышим...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
4
Ekaterina ДК Полчаса назад
Чеченцы - привилегированная нация, а в дело вмешался САМ Кадыров. Исход печален. Остаётся надеяться на правдивость сми.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
7k
Трям Час назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
5k
Горожанин Час назад
Красивая девочка. Родня, наверное, дорого хотела продать. Не вышло.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
10k
Alex Час назад
Правильно сделала. Надеюсь, не найдут.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
August
  • Дата регистрации: 10.10.2021
  • 2937 постов (2889 в горячем)

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

305602



Другие посты автора
Популярное в сообществах
В США мужчине запретили держать лодку у своего дома
В США мужчине запретили держать лодку у своего дома
"Стучать" на нарушения ПДД становится прибыльным занятием
"Стучать" на нарушения ПДД становится прибыльным занятием
Набирающие популярность в сообществах
Илон Маск утверждает, что шахматы будут «решены» в течение 10 лет
Илон Маск утверждает, что шахматы будут «решены» в течение 10 лет
Вредные советы самокатчикам
Вредные советы самокатчикам
У экрана нового iPad Pro обнаружили неприятный недостаток (2 фото)
У экрана нового iPad Pro обнаружили неприятный недостаток (2 фото)
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Мемы из соцсетей. Свежак за 11 мая

Лучшие демотиваторы
Смотрите также

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#машина#Прикол#ДТП#история#интересное#кот#факты#Китай#Жизнь
#в мире#автомобили#люди#авто аварии#Юмор#Спорт#Автовсячина#новости#США#исследование
#животные#автомир#интересно#аварии#забавно#Ynews#полиция#кино#фильм#дети
У экрана нового iPad Pro обнаружили неприятный недостаток (2 фото) У экрана нового iPad Pro обнаружили неприятный недостаток (2 фото) Преступник попытался совершить дерзкий побег из полицейской "Буханки" Преступник попытался совершить дерзкий побег из полицейской "Буханки" Россиянка, попрекавшая мужа-египтянина маленькой заплатой, заставила его пойти на ограбление Россиянка, попрекавшая мужа-египтянина маленькой заплатой, заставила его пойти на ограбление При виде полицейских насильник попытался выпрыгнуть в окно, но отскочил от стекла, как мяч При виде полицейских насильник попытался выпрыгнуть в окно, но отскочил от стекла, как мяч В Екатеринбурге накрыли бордель, который располагался в доме революционера В Екатеринбурге накрыли бордель, который располагался в доме революционера В аэропорту Внуково депортируемый в Армению обхитрил конвоиров и сбежал на авто В аэропорту Внуково депортируемый в Армению обхитрил конвоиров и сбежал на авто

На что жалуетесь?

Вернуться