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«Хиппятник» не состоялся: в Москве полицейские разогнали фестиваль ролевиков и неформалов

«Хиппятник» не состоялся: в Москве полицейские разогнали фестиваль ролевиков и неформалов

Автор:
02 июня 2024 17:51
Сообщество : Жить в России
Метки: Видео   Москва   Фестиваль   неформалы   полиция   хиппи   царицыно   
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Перед этим на мероприятие наведались молодые люди в чёрных футболках и слегка помяли «детей цветов».

Вчера по всей России отмечали День защиты детей. Ну а у хиппи 1 июня свой праздник - День детей цветов. Неформалы вот уже 41 год собираются в столичном парке Царицыно и отмечают так называемый Хиппятник.

В этот раз его хотели отменить, но несколько сотен человек всё равно пришли приобщиться к культуре хиппи.

Праздник как-то сразу не задался: не успели неформалы собраться на лужайке, как к ним подошли суровые парни в чёрном и стали что-то выяснять. О разговоров перешли к рукоприкладству и несколько хиппи получили по лицу. Чем уж они не угодили пришедшим - неясно. В ход даже пошли газовые баллончики.

Рядом со всеми точками проведения «Хиппятника», всегда работает отряд полиции. Просто как только начались беспорядки, связанные с ребятами из «правого движа», они закономерно вызвали наряд и разогнали мероприятие. Правые активисты действительно были, точных претензий к участникам фестиваля не было, это в целом случилось на почве неприязни. Большинство пришедших людей из «правого» движения были молодыми и неорганизованными, то есть это не какая-то крупная облава, а просто народ пришёл поразвлечься, - рассказал очевидец.

Несколько человек вроде бы забрали в отделение. Скорее всего, их быстро отпустили и на этом фестиваль детей цветов и закончился. В МВД от комментариев воздержались.

Источник:

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Метки: Видео   Москва   Фестиваль   неформалы   полиция   хиппи   царицыно   
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47  комментариев
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5k
Fishki_surfer Час назад
Нацистов теперь называют "ребята из правого движа". Забавно.
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481
Corkscrew 24 секунды назад
Типичные представители футбольных фанатов. Не исключено что данные граждане там оказались совсем не случайно, а по вполне конкретному поручению от местных властей и не бесплатно.
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801
Уверенный пользователь Минуту назад
Безобидных, безвредных хиппи и ролевиков закошмарить обязательно потому что легко(((( Чурок приструнить и загнать под лавку - не, не можем, чурки же могут в ответ настучать по репе. Суровые парни в черном чмудаки трусливые
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6k
пирожок 4 минуты назад
Напоминают хиппи
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2k
КАКАнгел 16 минут назад
Старый скинхэд учит молодого:

Вот представь себе, сынок: идешь ты по городу, а навстречу тебе - парень
с длинными растрепанными волосами, с фенечками, в странной одежде и со
странной улыбкой. Знай, сынок, это ХИППИ. Хиппи драться НЕ ЛЮБЯТ и НЕ
УМЕЮТ. Таких нужно жестоко бить!

А теперь представь себе, сынок: идешь ты по городу, а навстречу тебе -
парень в косухе, с ирокезом, весь в нашивках. Знай, сынок, это ПАНК.
Панки драться ЛЮБЯТ, но НЕ УМЕЮТ. Таких можно бить.

А еще представь себе, сынок: идешь ты по городу, а навстречу тебе -
длинноволосый парень, весь в коже, заклепках и с гитарой. Знай, сынок,
это МЕТАЛЛИСТ. Металлисты драться НЕ ЛЮБЯТ, но УМЕЮТ. Таких лучше
избегать.

И, наконец, представь себе, сынок, идешь ты по ЛЕСУ, а навстречу тебе -
парень с длинными растрепанными волосами, с посохом, в странной одежде и
со странной улыбкой. Знай, сынок, это РОЛЕВИК. И не дай бог тебе
перепутать его с хиппи!!!

Ролевики/реконструкторы это не хиппи . А чтобы понять разницу надо получить предметом похожим на меч всего один раз но чтоб удар начинался с большого пальца левой ноги, с подкручиванием по диагона ле шёл вверх до ягодицы переходя в пресс и далее по спине и груди в правую руку как основную и левую для утяжеления . Тем ударом который через латы ключицы ломает и в шлем стальной прогинае , а противника в нокаут отправляет во время багурта . А главное это происходит очень быстро бодро и не напряжно- люди по несколько лет тренируются. Или предметом похожим на катану
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871
adssaf afasffdsga 17 минут назад
Где ролевики и где - хиппи?
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2k
Alexander Gorn 18 минут назад
Вопрос. А если эти "ребята из правого движа" такие могучие и боевые, что ж они не на фронте? Вот уж им где "развлекухи" на всю оставшуюся жизнь бы хватило... Фашист фашисту глаз не выклюет или тупо зассали?
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2k
Сергей Полчаса назад
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12k
harlamov Полчаса назад
"ребята из правого движа" всегда отличались трусостью и подлостью, как и их кумиры - фашистские выродки.
Те сжигали безоружных женщин и детей, эти толпой, с ножами, нападали в 90-е на одинокого дворника или также охотились на безобидных неформалов. Понятно, что хиппи это в основном не повзрослевшие чудики, которые и комара не смогут прихлопнуть. Бить таких это не круто, это зашквар для мужика.
Но педики-ницисты никогда мужиками и не были.
Если рядом с хиппи, жарили шашлык 3-4 армянина или танцевала лезгинку дагестанская молодежь, то "правый движ" продолжил бы гоняться за одиноким субтильный волосатиком. Потому что так гораздо безопаснее))
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824
vozmez_die 37 минут назад
Может зря? Обычно, после таких фестов и праздников детишки нарождаются ))
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25k
Валерий 38 минут назад
Эти-то чем не угодили?
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35k
Korolev 38 минут назад
Ссылка youtu.be
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14k
Григорий Бабкин 39 минут назад
Воскресное утро. Солнышко, тепло. На балкон выходит мужчина. Зевнул, потянулся. Поднял с пола пулемёт, закрепил на турели. Достал пакет с травой. Набрал горсть, сыпет с балкона: - Хи-иппи, хиппи, хиппи!
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40k
russger 44 минуты назад
Если это правое движение такое правое и "правильное", почему они доипались до хиппов, а не до цыган или "чёрных". Очко жим-жим?
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3k
Жирный бот 47 минут назад
Заняться что ли не чем правому движу? Пошли бы у Садовода попатрулировали бы, пользы больше бы было
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3k
Aristarx 52 минуты назад
Где Н.Дроздов с репортажем!?)))
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12k
Дмитрий Час назад
С момента появления такого явления, как хиппи в России их 3.14...ли всегда! Само по себе явление чуждое для России, по этому, как дань традиции, хиппи продолжают 3.14...ть! Ну тута(или тама) два варианта! Либо терпеть(або не чего!), либо уже заканчивать с этой западной х...нёй и возвращаться к нормальной жизни!
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4k
5010_BIRD Час назад
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3k
Дмитрий Час назад
Читаю комменты и удивляюсь. Значит когдаэти ребята из правого движения ходят разбираться с мигрантами, то это борцы за русскую культуры. скрепы и прочее. А вот пошли хиппи бить так сразу нельзя, фу, плохие ребята из правого движения.
Ребятам из правого движения априори нельзя давать возможности заниматься любой общественной деятельностью, а то вместо ребят в чёрном из правого движения появятся штурмовики заражённые коричневой чумой, а там и до всяких художников не слишком путь далёк.
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150
Alex K Час назад
то есть к мирно празднующим" детям цветов" подошло недовольное быдло и начало их бить ? а дальше ничего не понятно...
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4k
DVPET Час назад
Автор, у тебя ошибки в тексте:
"быдло гопота" называется "...суровые парни в чёрном...", "...ребята из «правого движа»...".
Ты что сам из этих? Нравится толпой безобидных бить?
Какая гадость...
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August
  • Дата регистрации: 10.10.2021
  • 3001 пост (2954 в горячем)

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