«Хиппятник» не состоялся: в Москве полицейские разогнали фестиваль ролевиков и неформалов

Вчера по всей России отмечали День защиты детей. Ну а у хиппи 1 июня свой праздник - День детей цветов. Неформалы вот уже 41 год собираются в столичном парке Царицыно и отмечают так называемый Хиппятник.

В этот раз его хотели отменить, но несколько сотен человек всё равно пришли приобщиться к культуре хиппи.

Праздник как-то сразу не задался: не успели неформалы собраться на лужайке, как к ним подошли суровые парни в чёрном и стали что-то выяснять. О разговоров перешли к рукоприкладству и несколько хиппи получили по лицу. Чем уж они не угодили пришедшим - неясно. В ход даже пошли газовые баллончики.