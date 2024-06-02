«Хиппятник» не состоялся: в Москве полицейские разогнали фестиваль ролевиков и неформалов

Перед этим на мероприятие наведались молодые люди в чёрных футболках и слегка помяли «детей цветов».
Вчера по всей России отмечали День защиты детей. Ну а у хиппи 1 июня свой праздник - День детей цветов. Неформалы вот уже 41 год собираются в столичном парке Царицыно и отмечают так называемый Хиппятник.
В этот раз его хотели отменить, но несколько сотен человек всё равно пришли приобщиться к культуре хиппи.
Праздник как-то сразу не задался: не успели неформалы собраться на лужайке, как к ним подошли суровые парни в чёрном и стали что-то выяснять. О разговоров перешли к рукоприкладству и несколько хиппи получили по лицу. Чем уж они не угодили пришедшим - неясно. В ход даже пошли газовые баллончики.
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Рядом со всеми точками проведения «Хиппятника», всегда работает отряд полиции. Просто как только начались беспорядки, связанные с ребятами из «правого движа», они закономерно вызвали наряд и разогнали мероприятие. Правые активисты действительно были, точных претензий к участникам фестиваля не было, это в целом случилось на почве неприязни. Большинство пришедших людей из «правого» движения были молодыми и неорганизованными, то есть это не какая-то крупная облава, а просто народ пришёл поразвлечься, - рассказал очевидец.
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Несколько человек вроде бы забрали в отделение. Скорее всего, их быстро отпустили и на этом фестиваль детей цветов и закончился. В МВД от комментариев воздержались.
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Вот представь себе, сынок: идешь ты по городу, а навстречу тебе - парень
с длинными растрепанными волосами, с фенечками, в странной одежде и со
странной улыбкой. Знай, сынок, это ХИППИ. Хиппи драться НЕ ЛЮБЯТ и НЕ
УМЕЮТ. Таких нужно жестоко бить!
А теперь представь себе, сынок: идешь ты по городу, а навстречу тебе -
парень в косухе, с ирокезом, весь в нашивках. Знай, сынок, это ПАНК.
Панки драться ЛЮБЯТ, но НЕ УМЕЮТ. Таких можно бить.
А еще представь себе, сынок: идешь ты по городу, а навстречу тебе -
длинноволосый парень, весь в коже, заклепках и с гитарой. Знай, сынок,
это МЕТАЛЛИСТ. Металлисты драться НЕ ЛЮБЯТ, но УМЕЮТ. Таких лучше
избегать.
И, наконец, представь себе, сынок, идешь ты по ЛЕСУ, а навстречу тебе -
парень с длинными растрепанными волосами, с посохом, в странной одежде и
со странной улыбкой. Знай, сынок, это РОЛЕВИК. И не дай бог тебе
перепутать его с хиппи!!!
Ролевики/реконструкторы это не хиппи . А чтобы понять разницу надо получить предметом похожим на меч всего один раз но чтоб удар начинался с большого пальца левой ноги, с подкручиванием по диагона ле шёл вверх до ягодицы переходя в пресс и далее по спине и груди в правую руку как основную и левую для утяжеления . Тем ударом который через латы ключицы ломает и в шлем стальной прогинае , а противника в нокаут отправляет во время багурта . А главное это происходит очень быстро бодро и не напряжно- люди по несколько лет тренируются. Или предметом похожим на катану
Те сжигали безоружных женщин и детей, эти толпой, с ножами, нападали в 90-е на одинокого дворника или также охотились на безобидных неформалов. Понятно, что хиппи это в основном не повзрослевшие чудики, которые и комара не смогут прихлопнуть. Бить таких это не круто, это зашквар для мужика.
Но педики-ницисты никогда мужиками и не были.
Если рядом с хиппи, жарили шашлык 3-4 армянина или танцевала лезгинку дагестанская молодежь, то "правый движ" продолжил бы гоняться за одиноким субтильный волосатиком. Потому что так гораздо безопаснее))
-насколько могу судить по опыту - как раз среди ролевиков и хиппи полно людей из медицины и науки. Они так расслабляются, а не квасят в подворотнях, а потом "айда патлатых гонять!". Так что пришедшие "ребята" наверняка отборная мразота.
Ребятам из правого движения априори нельзя давать возможности заниматься любой общественной деятельностью, а то вместо ребят в чёрном из правого движения появятся штурмовики заражённые коричневой чумой, а там и до всяких художников не слишком путь далёк.
"быдло гопота" называется "...суровые парни в чёрном...", "...ребята из «правого движа»...".
Ты что сам из этих? Нравится толпой безобидных бить?
Какая гадость...