"Вы думаете, что совершили мужественный поступок?": в Швейцарии чеченцы избили спортсменку-соотечественницу из-за её спортивной одежды и "неженского" поведения

Аминат Эльбукаева живёт в Швейцарии и профессионально занимается боксом. На днях на девушку совершили нападение её соотечественники. Пятеро мужиков напали на спортсменку сзади, скрутили и избили ногами. Пока её жестко мутузили, передавали привет от некоего Касима - видимо, инициатора нападения.



Аминат опубликовала видео, на котором она с окровавленным лицом обращается к матерям своих обидчиков и сообщает, что не оставит нападение без наказания.



