"Вы думаете, что совершили мужественный поступок?": в Швейцарии чеченцы избили спортсменку-соотечественницу из-за её спортивной одежды и "неженского" поведения

На девушку со спины напали пятеро чеченцев, недовольные её тренировочным костюмом. Потому что даже если ты живёшь в Швейцарии, носи юбку и платок.
Аминат Эльбукаева живёт в Швейцарии и профессионально занимается боксом. На днях на девушку совершили нападение её соотечественники. Пятеро мужиков напали на спортсменку сзади, скрутили и избили ногами. Пока её жестко мутузили, передавали привет от некоего Касима - видимо, инициатора нападения.
Аминат опубликовала видео, на котором она с окровавленным лицом обращается к матерям своих обидчиков и сообщает, что не оставит нападение без наказания.
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У девушки диагностировали перелом рёбер, сотрясение головного мозга, но она говорит, что еще мягко отделалась. Просто сопротивлялась, да и оказалась сильной. Другой бы на её месте в этом замесе повезло гораздо меньше.
Претензии земляков были традиционными: занимается не женским видом спорта, да еще тренируется в шортах! Какой позор! Чеченку предупреждали о том, что ей необходимо вести себя по принятым обычаям, но она игнорировала придирки, о чём не раз заявляла на страницах своих соцсетей.
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В конце концов, живя в Швейцарии, она, как ей казалось, могла не прислушиваться к советам земляков. Оказалось, как в той поговорке, можно девушку вывезти из деревни, а деревню из девушки - нет. Т.е. если ты чеченка, шариат-полиция найдёт тебя в любом уголке мира и "предъявит за шмот".
И, кстати, некоторые комментарии под видеообращением спортсменки это подтверждают. Дескать, не старайся изменить менталитет наших мужчин - не получится.
Позже Эльбукаева сообщила, что полиция задержала людей, к которым она обращалась, при попытке выехать из страны. Потому что ты можешь быть земляком, но избивать женщин в Швейцарии пока еще карается законом.
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НО
то что я вижу на видео - специально измазанное кровью лицо. травм я там НЕ вижу. мало того. я занимался боксом. мне ломали нос два раза. после "избиения от пятерых мужчин" - она выглядела бы совсем иначе. даже если ей просто пощечин набросали. если вообще бы инвалидом не осталась.
так что извините, но НЕ ВЕРЮ
Проблема в том, что внешне они друг от друга отличаются мало.
Никогда не будешь уверен, кто перед тобой пока они не откроют рот...
..ну типа это как "обижать" русских, что они не едят свинину в мусульманской стране ...
.. пинать русских, что не кушают говядину в индии и т.д.....
..я молчу уже про пятеро на девушку напасть и не леща деть, а реально отпинать, что могла умереть просто - ребро бы сломалось внутрь и все...т..е это чисто покушение на убийство ...
..но допустим...ок... девушка просто чеченка или осталась в исламе по вере ? или типа без разницы им было какая там вера - главное чеченка, значит "должна" соблюдать обычаи везде ?
если они граждане России - то стоит и тут против них возбудить уголовное дело.
А главное адекват на адеквате.
Главное больше дотаций в этот зверинец отправлять. Всё во благо мусульманского образа жизни.