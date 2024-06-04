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"Вы думаете, что совершили мужественный поступок?": в Швейцарии чеченцы избили спортсменку-соотечественницу из-за её спортивной одежды и "неженского" поведения

"Вы думаете, что совершили мужественный поступок?": в Швейцарии чеченцы избили спортсменку-соотечественницу из-за её спортивной одежды и "неженского" поведения

Автор:
04 июня 2024 10:14
Сообщество : Криминал
Метки: Аминат Эльбукаева   Видео   бокс   избиение   полиция   полиция нравов   предъявили за шмот   чеченцы   
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На девушку со спины напали пятеро чеченцев, недовольные её тренировочным костюмом. Потому что даже если ты живёшь в Швейцарии, носи юбку и платок.

Аминат Эльбукаева живёт в Швейцарии и профессионально занимается боксом. На днях на девушку совершили нападение её соотечественники. Пятеро мужиков напали на спортсменку сзади, скрутили и избили ногами. Пока её жестко мутузили, передавали привет от некоего Касима - видимо, инициатора нападения.

Аминат опубликовала видео, на котором она с окровавленным лицом обращается к матерям своих обидчиков и сообщает, что не оставит нападение без наказания.



У девушки диагностировали перелом рёбер, сотрясение головного мозга, но она говорит, что еще мягко отделалась. Просто сопротивлялась, да и оказалась сильной. Другой бы на её месте в этом замесе повезло гораздо меньше.



Претензии земляков были традиционными: занимается не женским видом спорта, да еще тренируется в шортах! Какой позор! Чеченку предупреждали о том, что ей необходимо вести себя по принятым обычаям, но она игнорировала придирки, о чём не раз заявляла на страницах своих соцсетей.


В конце концов, живя в Швейцарии, она, как ей казалось, могла не прислушиваться к советам земляков. Оказалось, как в той поговорке, можно девушку вывезти из деревни, а деревню из девушки - нет. Т.е. если ты чеченка, шариат-полиция найдёт тебя в любом уголке мира и "предъявит за шмот".

И, кстати, некоторые комментарии под видеообращением спортсменки это подтверждают. Дескать, не старайся изменить менталитет наших мужчин - не получится.



Позже Эльбукаева сообщила, что полиция задержала людей, к которым она обращалась, при попытке выехать из страны. Потому что ты можешь быть земляком, но избивать женщин в Швейцарии пока еще карается законом.

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Метки: Аминат Эльбукаева   Видео   бокс   избиение   полиция   полиция нравов   предъявили за шмот   чеченцы   
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15  комментариев
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5k
kuchipachi 55 минут назад
Будет 31-й век, много чего изменится, но только не эти животные
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46
uid-tfwhppoz 2 минуты назад
если все так, как на видео - я все поддерживаю. писать не стану - тут уже человек 50 написали.

НО

то что я вижу на видео - специально измазанное кровью лицо. травм я там НЕ вижу. мало того. я занимался боксом. мне ломали нос два раза. после "избиения от пятерых мужчин" - она выглядела бы совсем иначе. даже если ей просто пощечин набросали. если вообще бы инвалидом не осталась.
так что извините, но НЕ ВЕРЮ
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20k
Роберт Шекли 2 минуты назад
Каждый из них будет с гордостью рассказывать как побил профессионального боксера
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246
Самуил Маршак 2 минуты назад
Баран - он и в Швейцарии баран.
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1k
DuckTales 5 минут назад
Дикари ...
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56k
Aleksandr 9 минут назад
Есть горцы и есть ослойобы.
Проблема в том, что внешне они друг от друга отличаются мало.
Никогда не будешь уверен, кто перед тобой пока они не откроют рот...
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11k
Vacony 15 минут назад
..по факту приехали люди, и стали другому человеку предъявлять претензии, что в он в чужой стране не соответствует национальным традициям...
..ну типа это как "обижать" русских, что они не едят свинину в мусульманской стране ...
.. пинать русских, что не кушают говядину в индии и т.д.....
..я молчу уже про пятеро на девушку напасть и не леща деть, а реально отпинать, что могла умереть просто - ребро бы сломалось внутрь и все...т..е это чисто покушение на убийство ...
..но допустим...ок... девушка просто чеченка или осталась в исламе по вере ? или типа без разницы им было какая там вера - главное чеченка, значит "должна" соблюдать обычаи везде ?
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3k
Radugananebe 19 минут назад
Напали группой со спины. Все в традициях животных. Мерзость какая. Тьфу.
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28k
Анатолий Соколов Полчаса назад
а мне вот интересно, эти "чеченцы" граждане какой страны.
если они граждане России - то стоит и тут против них возбудить уголовное дело.
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515
Dima 37 минут назад
все что надо знать о баранах из аулов дон
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7k
The Dude 39 минут назад
Прекрасный народ.
А главное адекват на адеквате.
Главное больше дотаций в этот зверинец отправлять. Всё во благо мусульманского образа жизни.
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3k
Yus 40 минут назад
Это точно мужчины? По моему это трусливые осло*бы.
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10k
Alex 52 минуты назад
Чурки и в Швейцарии - чурки
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Schreibikus
  • Дата регистрации: 05.10.2021
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