В Москве поймали мужчину, пристававшего к маленьким девочкам и молодым мамам

Извращенец терроризировал жителей ЖК в Коммунарке.
За последнюю неделю местный домовой чат заполнили сообщения от матерей, жалующихся на странного типа, пристававшего к их маленьким дочерям.
Сначала одна из шокированных мам рассказала, что в четверг днём незнакомый мужчина приставал к её 9-летней дочери в лифте, когда та возвращалась с прогулки с собакой. Школьница начала кричать, мужчина испугался и убежал.
Потом другая мать пожаловалась, что неадекват приставал и к её 8-летней дочери.
Мужчину часто видели на детской площадке.
Буквально в тот же день еще одна молодая мама, гуляя с коляской, наткнулась на извращенца. Он начал хватать ее за зад и оставил женщину в покое только после того, как она заявила, что ее муж занимается боксом.
Мужчина подкарауливал молодых женщин на улице и приставал к ним.
По словам местных жителей, этого типа часто замечали неадекватное поведение мужчины, создавалось впечатление, что он под наркотиками.
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