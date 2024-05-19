В Москве поймали мужчину, пристававшего к маленьким девочкам и молодым мамам

Сначала одна из шокированных мам рассказала, что в четверг днём незнакомый мужчина приставал к её 9-летней дочери в лифте, когда та возвращалась с прогулки с собакой. Школьница начала кричать, мужчина испугался и убежал.

Потом другая мать пожаловалась, что неадекват приставал и к её 8-летней дочери.

Мужчину часто видели на детской площадке.