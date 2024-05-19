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В Москве поймали мужчину, пристававшего к маленьким девочкам и молодым мамам

В Москве поймали мужчину, пристававшего к маленьким девочкам и молодым мамам

Автор:
19 мая 2024 06:15
Сообщество : Криминал
Метки: Видео   Москва   дети   извращенец   криминал   полиция   
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Извращенец терроризировал жителей ЖК в Коммунарке.

За последнюю неделю местный домовой чат заполнили сообщения от матерей, жалующихся на странного типа, пристававшего к их маленьким дочерям.


Сначала одна из шокированных мам рассказала, что в четверг днём незнакомый мужчина приставал к её 9-летней дочери в лифте, когда та возвращалась с прогулки с собакой. Школьница начала кричать, мужчина испугался и убежал.


Потом другая мать пожаловалась, что неадекват приставал и к её 8-летней дочери.


Мужчину часто видели на детской площадке.

Буквально в тот же день еще одна молодая мама, гуляя с коляской, наткнулась на извращенца. Он начал хватать ее за зад и оставил женщину в покое только после того, как она заявила, что ее муж занимается боксом.


Мужчина подкарауливал молодых женщин на улице и приставал к ним.

По словам местных жителей, этого типа часто замечали неадекватное поведение мужчины, создавалось впечатление, что он под наркотиками.


После коллективного обращения в полицию озабоченного извращенца задержали.



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Метки: Видео   Москва   дети   извращенец   криминал   полиция   
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6  комментариев
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148k
parallax Час назад
И опять маструбек.
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2k
BAMBRA 10 минут назад
Поясните пожалуйста мне про коллективное обращение в полицию. Он должен к определенному колличеству девочек пристать, чтобы полицаи возбудились? Одна - две не считаются преступлением?
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128k
Аааа Полчаса назад
Очередная чурка.
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9
BETEP Полчаса назад
тварь
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17k
Alex Полчаса назад
Эти "иностранцы" дождутся, что их просто начнут п@..ть везде где встретят...
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891
𝕯𝖆𝖛𝖎𝖉 𝕭𝖊𝖈𝖐𝖍𝖆𝖒 57 минут назад
В Москве поймали мужчину, пристававшего к маленьким девочкам и молодым мамамПосмотреть
В Москве поймали мужчину, пристававшего к маленьким девочкам и молодым мамам
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FOX98
  • Дата регистрации: 16.02.2020
  • 1166 постов (1161 в горячем)

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