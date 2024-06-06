На западе Москвы неизвестный расстрелял мужчину из автоматического оружия

Инцидент произошёл в половине одиннадцатого утра на улице Алексея Свиридова на западе Москвы. Сообщается, что преступник "охотился" за своей жертвой. Он его ранил и позволил убежать на несколько десятков метров, а когда тот обессилев упал на обочине, киллер спокойно подошёл и произвёл контрольный выстрел в голову. Очевидцы слышали четыре выстрела, медики насчитали на теле погибшего три ранения.