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На западе Москвы неизвестный расстрелял мужчину из автоматического оружия

На западе Москвы неизвестный расстрелял мужчину из автоматического оружия

Автор:
06 июня 2024 12:06
Сообщество : Криминал
Метки: Автомат   Видео   Москва   киллер   полиция   убийство   
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По предварительным данным, убийство могло быть заказным.

Инцидент произошёл в половине одиннадцатого утра на улице Алексея Свиридова на западе Москвы. Сообщается, что преступник "охотился" за своей жертвой. Он его ранил и позволил убежать на несколько десятков метров, а когда тот обессилев упал на обочине, киллер спокойно подошёл и произвёл контрольный выстрел в голову. Очевидцы слышали четыре выстрела, медики насчитали на теле погибшего три ранения.

По данным полиции, это было заказное убийство. По неподтверждённой информации преступник стрелял из АКС-74У (по другим данным, из "Сайги"). После убийства преступник скрылся во дворах, в городе объявлен план "Перехват". Сейчас полицейские прочёсывают район. Возбуждены уголовные дела по статьям "Убийство" и "Незаконное хранение оружия".

СМИ выяснили, что погибшего звали Константином Балишанским, ему было 34 года. Мужчина работал сисадмином в Mediasystem Group, которая занимается видео- и мультимедиаоборудованием. Компанией владеет его отец.


UPD: киллеру далеко убежать не удалось, его обнаружили и ликвидировали в районе Аминьевского шоссе. По данным МВД, преступник оказывал вооружённое сопротивление, среди силовиков пострадавших нет. По информации некоторых источников, он ранен в голову, всё ещё жив, но находится в критическом состоянии.

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Метки: Автомат   Видео   Москва   киллер   полиция   убийство   
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17  комментариев
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7k
Отвратительный Мужик 46 минут назад
Это лох какой то а не киллер . Чувствую в итоге выяснится, что они бабу не поделили или на деньги убийцу кинул.
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7k
Отвратительный Мужик 11 минут назад
У этого дебила даже не было путей отхода, он просто убежал в ближайший лесок , где бегал два часа . Там его и приняли. Даже Азеры которые зарезали мотоциклиста в Москве 3 раза машину меняли .
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7k
Отвратительный Мужик 17 минут назад
Убийца похож на сисадмина-ботана , выглядел и вёл себя как дебил . Скорее всего это коллега убитого .
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41k
albedo Полчаса назад
Дебил этот "киллер".
Через час его уже пристрелили на другом конце Москвы.

В Москве работает система "умный город".
Его отследили в режиме реального времени и поскольку "киллер" оказал оказал сопротивление, пристрелили.
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1k
Vustinii 43 минуты назад
Пишут что уже готов
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5k
Василий Афиногенов 56 минут назад
из полу-автоматического
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1k
DuckTales Час назад
Интересно кому он так насолил..?
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150k
parallax 2 часа назад
Уже сисадминов заказывают? Что-то новенькое.
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10k
Alex 2 часа назад
Ставлю на черное.
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Burzum
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