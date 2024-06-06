На западе Москвы неизвестный расстрелял мужчину из автоматического оружия

По предварительным данным, убийство могло быть заказным.
Инцидент произошёл в половине одиннадцатого утра на улице Алексея Свиридова на западе Москвы. Сообщается, что преступник "охотился" за своей жертвой. Он его ранил и позволил убежать на несколько десятков метров, а когда тот обессилев упал на обочине, киллер спокойно подошёл и произвёл контрольный выстрел в голову. Очевидцы слышали четыре выстрела, медики насчитали на теле погибшего три ранения.
Осторожно! На кадрах присутствует момент убийства человека. Особо впечатлительным смотреть не советуем
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По данным полиции, это было заказное убийство. По неподтверждённой информации преступник стрелял из АКС-74У (по другим данным, из "Сайги"). После убийства преступник скрылся во дворах, в городе объявлен план "Перехват". Сейчас полицейские прочёсывают район. Возбуждены уголовные дела по статьям "Убийство" и "Незаконное хранение оружия".
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СМИ выяснили, что погибшего звали Константином Балишанским, ему было 34 года. Мужчина работал сисадмином в Mediasystem Group, которая занимается видео- и мультимедиаоборудованием. Компанией владеет его отец.
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UPD: киллеру далеко убежать не удалось, его обнаружили и ликвидировали в районе Аминьевского шоссе. По данным МВД, преступник оказывал вооружённое сопротивление, среди силовиков пострадавших нет. По информации некоторых источников, он ранен в голову, всё ещё жив, но находится в критическом состоянии.
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Через час его уже пристрелили на другом конце Москвы.
В Москве работает система "умный город".
Его отследили в режиме реального времени и поскольку "киллер" оказал оказал сопротивление, пристрелили.
И поддерживаю про "черное" - только идиот так начнет стрелять на улице в Москве, где камерами похоже охвачен каждый сантиметр и работает система умный город, позволяющая отследить каждого.