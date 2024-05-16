Гекконы на Мадагаскаре научились сбрасывать кожу, превращаясь в червяков

Затем он прячется, чтобы отрастить новую кожу. На это ему требуется около двух недель и в это время геккон очень уязвим, поэтому прячется он очень основательно. Более того, судя по всему, регенерация даже не оставляет рубцов, а значит, исследование особенностей регенеративного механизма гекконов в будущем может продвинуть медицину на качественно новый уровень, сообщают в журнале PeerJ.