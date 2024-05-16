Гекконы на Мадагаскаре научились сбрасывать кожу, превращаясь в червяков

Многие рептилии умеют сбрасывать кожу, но явно не так.
На Мадагаскаре живёт много диковинных существ. Среди них - геккон Geckolepis megalepis. Этот вид гекконов обитает только на Мадагаскаре встречается исключительно на Мадагаскаре и близлежащих Коморских островах и имеет особое свойство, которое можно назвать уникальным.
Гекконы этого вида умеют сбрасывать кожу. Но не так, как другие рептилии. Если другие рептилии так обновляют кожный покров и растут, то для гекконов это способ защиты от хищников. Если вдруг на него кто-то нападает, геккон сбрасывает кожу. Под ней остаётся голое склизкое тельце. Геккон становится похож на червячка. Пока хищник понимает, что ему осталась только кожица, геккон уже сбегает.
Затем он прячется, чтобы отрастить новую кожу. На это ему требуется около двух недель и в это время геккон очень уязвим, поэтому прячется он очень основательно. Более того, судя по всему, регенерация даже не оставляет рубцов, а значит, исследование особенностей регенеративного механизма гекконов в будущем может продвинуть медицину на качественно новый уровень, сообщают в журнале PeerJ.
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