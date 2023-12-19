Почему тарантулы такие волосатые

Самые чувствительные волоски тарантулов — трихоботрии, — улавливают даже мельчайшие изменения в движении воздуха. Они чаще расположены на спинной стороне лапок и предлапок. Эти волоски помогают тарантулам ориентироваться при поимке или реакции на убегающую добычу. В 1883 году немецкий зоолог Фридрих Даль назвал их "слуховыми волосками": он увидел, что эти волоски двигаются в такт звукам скрипки. Химически чувствительные волоски, которые улавливают запахи и вкусы, также играют роль в размножении и помогают тарантулу искать себе пару.

"Самцы тарантулов в брачный сезон ищут норы самок. Если они проходят рядом с такой норой, их контактные хемочувствительные волоски стимулируются половым феромоном, который содержится в паутине, что позволяет самцу найти самку. Волоски также помогают отследить добычу по оставленному запаху," — сказал Ровнер.