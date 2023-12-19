Почему тарантулы такие волосатые

В мире животных всё продумано — и даже мельчайшая деталь может выполнять очень важную функцию. Тело и лапки тарантулов, например, покрыты длинными волосками. Оказывается, эти волосы выполняют свои особые функции.
У большинства пауков нет таких длинных волосков, как у тарантулов. Затем им столько волос? Учёные рассказали, что волоски на теле и лапках тарантулов выполняют крайне важные функции. Во-первых, в отличие от волос млекопитающих, состоящих из кератина, волоски тарантулов (или щетинки) состоят из хитина — природного соединения из полисахаридов, — который также входит в состав экзоскелета пауков. Некоторые из этих волосков действуют как органы чувств: они помогают тарантулам ощущать запахи, вкусы, прикосновения и вибрации. Эти "сенсорные" волоски расположены в основном на задних лапках и ротовых частях пауков.
Самые чувствительные волоски тарантулов — трихоботрии, — улавливают даже мельчайшие изменения в движении воздуха. Они чаще расположены на спинной стороне лапок и предлапок. Эти волоски помогают тарантулам ориентироваться при поимке или реакции на убегающую добычу. В 1883 году немецкий зоолог Фридрих Даль назвал их "слуховыми волосками": он увидел, что эти волоски двигаются в такт звукам скрипки. Химически чувствительные волоски, которые улавливают запахи и вкусы, также играют роль в размножении и помогают тарантулу искать себе пару.
"Самцы тарантулов в брачный сезон ищут норы самок. Если они проходят рядом с такой норой, их контактные хемочувствительные волоски стимулируются половым феромоном, который содержится в паутине, что позволяет самцу найти самку. Волоски также помогают отследить добычу по оставленному запаху," — сказал Ровнер.
Кроме того, волоски помогают холоднокровным тарантулам регулировать температуру своего тела. Благодаря густому волосяному покрову они могут оставаться активными во время прохладных ночей в тропических лесах и пустынях. Щетинки также служат своего рода водонепроницаемым покрытием, которое отталкивает воду — это поможет пауку выжить, например, при наводнении. А ещё, их нижние волоски на лапках (скопулы) — липкие. Это помогает им взбираться на гладкие вертикальные поверхности, а также захватывать добычу.
Ещё одна функция волосков — защита. У многих тарантулов на брюшке имеется до 1 миллиона острых волосков, которые они используют для защиты. Эти колючие щетинки могут впиваться в кожу, глаза и слизистые оболочки хищников при нападении, вызывая раздражение. Если эти волоски попадут на кожу человека, они могут вызвать покраснение, жжение и зуд, а при попадании в глаза — даже слепоту.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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