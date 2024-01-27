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Носороги из пробирки: учёные придумали, как спасти вымерший вид

Носороги из пробирки: учёные придумали, как спасти вымерший вид

Автор:
27 января 2024 14:32
Сообщество : Животные
Метки: Разное   животные   интересное   исследования   наука   носороги   редкие животные   ученые   факты   фото   
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Северные белые носороги считаются вымершими: во всём мире осталось только две самки этого вида. Но недавно учёные протестировали способ, который может спасти весь вид.

Вымерших северных носорогов ещё можно спасти. Команда проекта BioRescue, международного консорциума учёных и специалистов по охране природы, считает, что процедура экстракорпорального оплодотворения (ЭКО) поможет спасти северных белых носорогов. Процедура ЭКО хорошо зарекомендовала себя у людей и домашних животных (лошади и коровы), но недавно учёные впервые успешно применили процедуру у носорогов. Сначала её провели на южных белых носорогах — родственниках северных. Результаты оказались успешными.

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В рамках процедуры учёные использовали эмбрион южного белого носорога и имплантировали его суррогатной матери. Им потребовалось 13 попыток пересадки эмбрионов, прежде чем они добились успешной беременности с помощью ЭКО. Теперь специалисты планируют использовать живые клетки 30 северных белых носорогов, хранящиеся в жидком азоте, для спасения популяции. Однако, две самки северных носорогов, — единственные представители вида, — не смогут выносить детёнышей из-за возраста и проблем со здоровьем. Поэтому учёные решили имплантировать эмбрион вымершего вида самке южного носорога.

С учётом подготовки, эту процедуру можно будет сделать лишь через два-три года. Тем не менее, учёные рассчитывают на успешные результаты. Два оставшихся северных белых носорога, Наджин и Фату, сейчас живут в заповеднике - их перевезли туда, чтобы защитить от незаконного браконьерства. Самки находятся под надёжной защитой, и вокруг них днём и ночью дежурят вооружённые охранники.

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Разное   животные   интересное   исследования   наука   носороги   редкие животные   ученые   факты   фото   
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