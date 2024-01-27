Носороги из пробирки: учёные придумали, как спасти вымерший вид

С учётом подготовки, эту процедуру можно будет сделать лишь через два-три года. Тем не менее, учёные рассчитывают на успешные результаты. Два оставшихся северных белых носорога, Наджин и Фату, сейчас живут в заповеднике - их перевезли туда, чтобы защитить от незаконного браконьерства. Самки находятся под надёжной защитой, и вокруг них днём и ночью дежурят вооружённые охранники.