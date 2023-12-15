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Крылатка - зебра, живущая во льдах

Крылатка - зебра, живущая во льдах

Автор:
15 декабря 2023 18:02
Сообщество : Животные
Метки: животные   интересное   необычное   тюлень   удивительные животные   факты   фото   
813
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Мы привыкли к полосатым животным. Ни зебры, ни тигры не приводят нас в замешательство. Но если вы увидите полосатого тюленя, то решите, что его покрасили.

Крылатки обитают в северных морях: Охотское море, Чукотское море, Берингово море, а также в Татарском проливе. Это очень большие животные - размером они достигают двух метров, а весить могут до 100 килограмм. Главной отличительной особенностью этого вида тюленей - белые полоски на шерсти.

Крылатки, в отличие от других тюленей, не могут жить в больших группах. Они обитают на льдинах по 2-3 особи. Охотятся крылатки в воде, как и другие тюлени, ловя рыбу и других обитателей моря

Детёныши у полосатых тюленей рождаются белыми, а полосочки появляются со временем. Малыши похожи на пушистые комочки. Живут эти удивительные полосатые существа в природе около 30 лет.

Врагов у этих тюленей в природе не много. На них охотятся косатки и медведи. Но самый главный враг - это человек. Крылаток истребляют ради ценного меха, жира и мяса.

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Метки: животные   интересное   необычное   тюлень   удивительные животные   факты   фото   
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1  комментарий
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Николай 19 минут назад
Тюлень полосатый
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Pika-Pika?
https://fishki.net/community/golaja-pravda
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