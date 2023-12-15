Крылатка - зебра, живущая во льдах

Мы привыкли к полосатым животным. Ни зебры, ни тигры не приводят нас в замешательство. Но если вы увидите полосатого тюленя, то решите, что его покрасили.
Крылатки обитают в северных морях: Охотское море, Чукотское море, Берингово море, а также в Татарском проливе. Это очень большие животные - размером они достигают двух метров, а весить могут до 100 килограмм. Главной отличительной особенностью этого вида тюленей - белые полоски на шерсти.
Крылатки, в отличие от других тюленей, не могут жить в больших группах. Они обитают на льдинах по 2-3 особи. Охотятся крылатки в воде, как и другие тюлени, ловя рыбу и других обитателей моря
Детёныши у полосатых тюленей рождаются белыми, а полосочки появляются со временем. Малыши похожи на пушистые комочки. Живут эти удивительные полосатые существа в природе около 30 лет.
Врагов у этих тюленей в природе не много. На них охотятся косатки и медведи. Но самый главный враг - это человек. Крылаток истребляют ради ценного меха, жира и мяса.
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