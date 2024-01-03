12 существ, которые сейчас выглядят как миллионы лет назад

Целакант - древняя рыба, обитающая в морских глубинах у берегов Африки и Индонезии. Их впервые обнаружили 400 миллионов лет назад, а затем они исчезли. Учёные считали, что эти рыбы вымерли более 65 миллионов лет назад - до тех пор, пока в 1938 году у берегов Южной Африки не был обнаружен представитель вида, Latimeria chalumnae. Целаканты могут вырастать до 2 метров в длину и весить до 90 килограммов. В одном исследовании доказали, что эти существа могут жить до 100 лет.