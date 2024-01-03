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12 существ, которые сейчас выглядят как миллионы лет назад

12 существ, которые сейчас выглядят как миллионы лет назад

Автор:
03 января 2024 17:00
Сообщество : Животные
Метки: Разное   древние животные   древние существа   животные   интересное   интересные факты   природа   существа   факты   фото   
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От акул-домовых до тараканов — все эти виды не сильно изменились за миллионы и даже сотни миллионов лет. Именно поэтому они считаются живыми ископаемыми. Взглянем на несколько существ, которые выглядят также спустя миллионы лет существования.

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Целакант - древняя рыба, обитающая в морских глубинах у берегов Африки и Индонезии. Их впервые обнаружили 400 миллионов лет назад, а затем они исчезли. Учёные считали, что эти рыбы вымерли более 65 миллионов лет назад - до тех пор, пока в 1938 году у берегов Южной Африки не был обнаружен представитель вида, Latimeria chalumnae. Целаканты могут вырастать до 2 метров в длину и весить до 90 килограммов. В одном исследовании доказали, что эти существа могут жить до 100 лет.

Мечехвосты, членистоногие семейства Limulidae, впервые появились более 300 миллионов лет назад. По сей день вид не претерпел значительных изменений. Мечехвосты очень похожи на доисторических крабов, но на самом деле они больше близки к паукам и скорпионам. У них прочный экзоскелет, 10 ног для передвижения по дну океана и одна пара ног для перемещения пищи в рот. Их кровь становится голубой под воздействием кислорода. А ещё, кровь мечехвостов используется в медицинских исследованиях при разработке вакцин.

Акула-домовой обитает в Тихом, Атлантическом и Индийском океанах, и впервые появилась 125 миллионов лет назад. Их длинное плоское рыло с электрорецепторами позволяет быстрее находить добычу - это делает этих акул одними из самых смертоносных существ океана. Их челюсти подвижны: когда акулы-домовые ловят свою добычу, они выдвигают челюсти и втягивают в пасть воду вместе с жертвой. Эти создания вырастают до 4 м в длину и могут весить до 210 кг.

Утконосы, обитатели Австралии, появились более 110 миллионов лет назад. Исследование, опубликованное в 2008 году в журнале Nature, показало, что генетический код утконоса состоял из смеси млекопитающих, птиц и рептилий.

Лазающий заяц, или японский древесный заяц обитал на азиатском материке, но большая часть этих животных вымерла в эпоху плейстоцена (2,6 млн - 11 700 лет назад). Сейчас они обитают только на двух небольших островах у побережья Японии и относятся к исчезающим видам: их осталось всего 5 тысяч.

Наутилус - моллюск и один из самых древних ископаемых видов на Земле, поэтому их называют "живыми ископаемыми". Эти существа практически не изменились с тех пор, как впервые появились более 500 миллионов лет назад. Наутилусы обитают в западной части Тихого и Индийского океанов. Их особенность - спирально закрученная раковина, разделённая перегородками на несколько камер.

Комодский варан - древняя ядовитая рептилия, которая существует уже миллионы лет. Этот варан обитает на Малых Зондских островах Индонезии, в том числе на острове Комодо. Учёные выяснили, что его предки появились в Австралии около 100 миллионов лет назад. Они считаются самыми крупными ящерицами в мире, и могут вырастать до 3 м в длину и весить до 150 кг.

Лиловая лягушка - редкий вид амфибий, принадлежащий к семейству Nasikabatrachidae. Эти лягушки развивались в течение 100 миллионов лет, а учёные впервые заметили их в Индии в 2003 году. Большую часть жизни эти необычные создания проводят под землей, но ненадолго выходят на поверхность для размножения.

Лаосская скальная крыса - последний сохранившийся представитель древнего ископаемого семейства Diatomyidae, считавшегося вымершим 11 миллионов лет назад. Её впервые обнаружили в 2005 году в Лаосе. Они похожи на обычных крыс, но чуть больше размером, и с пушистым хвостом, как у белки.

Дерево гинкго или девичье дерево, пережившее динозавров и атомную бомбу в Хиросиме, считается удивительно живучим. Судя по окаменелостям, они практически не изменились за более чем 200 миллионов лет. Это живое ископаемое - один из старейших видов деревьев в мире и последний сохранившийся вид из группы деревьев, существовавших ещё до появления динозавров на Земле.

Тараканы принадлежат к одному из древнейших отрядов - Blattodea (таракановые), в который входят тараканы и термиты. По ископаемым останкам известно, что ранние тараканы существовали больше 300 миллионов лет назад. Сегодня в мире насчитывается около 4 000 видов тараканов, и все они не особо отличаются от ископаемых собратьев.

Трубкозуб - млекопитающее родом из Африки, которое, согласно ископаемым, появилось более 50 миллионов лет назад. Последний оставшийся представитель вида Tublidentata не претерпел значительных изменений за всё время существования. Этих зверьков также называют земляными свиньями.

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Разное   древние животные   древние существа   животные   интересное   интересные факты   природа   существа   факты   фото   
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9  комментариев
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13k
Павел Бреусов 57 минут назад
А крокодилов аффтар забыл, ну и копипастер тоже...
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68k
doker Полминуты назад
Вы на похмелье на себя смотрели?
И где эволюция?
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182
iskra 3 минуты назад
"Исследование, опубликованное в 2008 году в журнале Nature, показало, что генетический код утконоса состоял из смеси млекопитающих, птиц и рептилий."
Интересно,каким образом это могло произойти..

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34k
Юрий 16 минут назад
Почему отдельные виды не эволюционируют? Они совершенны?
Наутилус - Эти существа практически не изменились с тех пор, как впервые появились более 500 миллионов лет назад.
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220
Alex Roland Полчаса назад
Обнаружил КОГДА ?? %))
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220
Alex Roland Полчаса назад
Многим не долго осталось .. что не сделала природа за миллионы лет человек добьет за пару сотен (если не быстрее .. если например Додо вспомнить)
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212
ApolloOne Alex Roland 19 минут назад
Не переживай, их сейчас в промышленных масштабах специально разводят из за их крови.
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