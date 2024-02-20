30 крутых и любопытных фактов о животных

Мир братьев наших меньших — такой увлекательный и разнообразный. Всегда любопытно узнать что-то новое о них, их повадках, образе жизни и особенностях поведения. Взглянем на самые интересные факты о животных, которые пополнят вашу копилку знаний.
Вороны избегают мест, где погибло много ворон. Когда ворон умирает, его сородичи прилетают осмотреть его, чтобы узнать, как он умер, и избежать подобной участи. Эти птицы действительно боятся смерти и стараются всегда её избегать.
Здесь у обоих есть выгода: лягушки находятся в безопасности под защитой тарантула, а взамен они поедают мелких вредителей.
3. В обычном состоянии лапы ленивцев сжаты — и чтобы их разжать, ленивцу требуется значительное усилие
Именно поэтому они не падают с деревьев во сне.
4. Собаки могут выносить суждения о людях на основании того, как те относятся к их хозяевам
В исследовании, проведенном в Японии, хозяева собак просили людей помочь открыть контейнер. Было три варианта развития событий: первые помогали ему, вторые ничего не делали в ответ на просьбу, третьи отказывались и отворачивались. Затем люди, к которым хозяин обратился за помощью, предлагали собакам еду. Собаки гораздо реже принимали еду от людей, отказавшихся помочь хозяину, и гораздо охотнее — от тех, кто был нейтрален или помог.
6. У некоторых кальмаров мозг имеет форму тороида (круг с дыркой посередине), а пищевод проходит через него. Если они съедят что-то слишком большое, то могут получить повреждение мозга
7. Африканские гепарды настолько генетически похожи, что их органы можно свободно пересаживать между особями внутри вида, не опасаясь отторжения
8. На некоторых фермах трудно разводить страусов, потому что их больше сексуально привлекают люди, чем другие страусы
Однако, некоторые скорпионовые мухи не очень-то умеют охотиться. Поэтому некоторые самцы подражают самкам и ждут, пока другие самцы принесут им "подарки". Затем они забирают подарок, улетают и отдают его настоящей самке.
Черепахи этого вида способны плыть со скоростью до 35 км в час.
11. Коралл — это животное, родственное медузе. Большие скопления кораллов формируют коралловые рифы и даже коралловые острова
Крупнейший в мире коралловый риф, Большой барьерный риф, простирается на более 2600 километров.
Например, они могут намеренно ударить раковину моллюска камнем, чтобы он раскрылся и его можно было съесть. Некоторые рыбы (угри и груперы) кооперируются для охоты, общаясь с помощью специальных сигналов и используя свои индивидуальные преимущества: угри гонят добычу из расщелин туда, где груперы её поджидают.
13. Медведь может обогнать лошадь на короткие расстояния. Мишки способны развить большую скорость, но они не так выносливы, и быстро выдыхаются
14. В некоторых магазинах мышки-песчанки продаются только парами, потому что в одиночестве им грустно
16. Голые землекопы не чувствуют боли, могут прожить 30 минут без кислорода, не болеют раком, и могут прожить 30 лет
17. Благодаря белкам каждый год вырастают тысячи новых деревьев. Всё потому, что они забывают, где спрятали свои орехи, желуди и другие запасы
18. Изначально паутина — жидкая белковая масса, вырабатываемая специальными железами. При контакте с воздухом паутина затвердевает, образуя вещество, которое в 5 раз прочнее стали
Считается, что если бы паук мог производить паутинки толщиной с карандаш, они были бы достаточно прочными, чтобы остановить самолёт в полёте.
19. В пресной воде живёт паразит, который сначала "поселяется" в мозге рыбы, а потом, когда рыбу съедает, например, птица, переселяется к ней
20. Рог нарвала — это на самом деле разросшийся клык. У некоторых нарвалов может быть 2 "рога"
23. Белые медведи накапливают так много витамина А, что употребление их печени может привести к смерти. Одна печень белого медведя содержит достаточно витамина А, чтобы убить 52 взрослых человека
24. Авокадо когда-то вывели для того, чтобы их ели гигантские древние ленивцы — они помогали эффективно распространять семена
Ленивцы съедали плод с семенем внутри, семя проходило через желудочно-кишечный тракт и выводилось где-то в другом месте, где затем вырастали новые авокадо. Выведенное вместе с фекалиями семя получало отличное удобрение. В то время у плодов авокадо было ещё более крупное семя, чем сейчас.
25. В отличие от моногамных сородичей, оленьи хомячки часто устраивают оргии, а самки рожают малышей от более чем одного партнёра
29. Иглы дикобраза обладают антибиотическим действием — поэтому если он поранится (даже собственными иглами, например, при падении с дерева), то легко избежит заражения
30. Учёные думали, что утконос — выдуманное животное, пока не отправили мёртвую особь утконоса на исследование
Источник: — переведено специально для fishki.net
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Пример - мои фото (кликабельны), скорпионница ест дохлого жука: