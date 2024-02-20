30 крутых и любопытных фактов о животных

В исследовании, проведенном в Японии, хозяева собак просили людей помочь открыть контейнер. Было три варианта развития событий: первые помогали ему, вторые ничего не делали в ответ на просьбу, третьи отказывались и отворачивались. Затем люди, к которым хозяин обратился за помощью, предлагали собакам еду. Собаки гораздо реже принимали еду от людей, отказавшихся помочь хозяину, и гораздо охотнее — от тех, кто был нейтрален или помог.