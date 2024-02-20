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30 крутых и любопытных фактов о животных

30 крутых и любопытных фактов о животных

Автор:
20 февраля 2024 12:55
Сообщество : Животные
Метки: Разное   в мире животных   дикие животные   животные   интересное   интересные факты   полезно   природа   факты   фото   
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Мир братьев наших меньших — такой увлекательный и разнообразный. Всегда любопытно узнать что-то новое о них, их повадках, образе жизни и особенностях поведения. Взглянем на самые интересные факты о животных, которые пополнят вашу копилку знаний.

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Вороны избегают мест, где погибло много ворон. Когда ворон умирает, его сородичи прилетают осмотреть его, чтобы узнать, как он умер, и избежать подобной участи. Эти птицы действительно боятся смерти и стараются всегда её избегать.


Здесь у обоих есть выгода: лягушки находятся в безопасности под защитой тарантула, а взамен они поедают мелких вредителей.


Именно поэтому они не падают с деревьев во сне.


В исследовании, проведенном в Японии, хозяева собак просили людей помочь открыть контейнер. Было три варианта развития событий: первые помогали ему, вторые ничего не делали в ответ на просьбу, третьи отказывались и отворачивались. Затем люди, к которым хозяин обратился за помощью, предлагали собакам еду. Собаки гораздо реже принимали еду от людей, отказавшихся помочь хозяину, и гораздо охотнее — от тех, кто был нейтрален или помог.



Однако, некоторые скорпионовые мухи не очень-то умеют охотиться. Поэтому некоторые самцы подражают самкам и ждут, пока другие самцы принесут им "подарки". Затем они забирают подарок, улетают и отдают его настоящей самке.


Черепахи этого вида способны плыть со скоростью до 35 км в час.


Крупнейший в мире коралловый риф, Большой барьерный риф, простирается на более 2600 километров.


Например, они могут намеренно ударить раковину моллюска камнем, чтобы он раскрылся и его можно было съесть. Некоторые рыбы (угри и груперы) кооперируются для охоты, общаясь с помощью специальных сигналов и используя свои индивидуальные преимущества: угри гонят добычу из расщелин туда, где груперы её поджидают.


Считается, что если бы паук мог производить паутинки толщиной с карандаш, они были бы достаточно прочными, чтобы остановить самолёт в полёте.


Ленивцы съедали плод с семенем внутри, семя проходило через желудочно-кишечный тракт и выводилось где-то в другом месте, где затем вырастали новые авокадо. Выведенное вместе с фекалиями семя получало отличное удобрение. В то время у плодов авокадо было ещё более крупное семя, чем сейчас.


Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Разное   в мире животных   дикие животные   животные   интересное   интересные факты   полезно   природа   факты   фото   
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58k
turyst 4 часа назад
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kσρβγς 2 часа назад
Комментарий к фото
У ВСЕХ (!!!) млекопитающих есть 7 шейных позвонков (от C1 до C7), кроме некоторых видов ленивцев.
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kσρβγς 2 часа назад
Комментарий к фото
И кто же старался, выводил авокадо? Гигантские ленивцы появились 35 миллионов лет назад. Люди успели застать ленивцев, самым краешком... Но уж точно не разводили авокадо для зверюшек...
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22k
kσρβγς 2 часа назад
Комментарий к фото
Скорпионницы вообще не умеют охотиться. Они никогда и не охотились. Они падальщики. Питаются мертвыми насекомыми, гниющими растительными и животными остатками.

Пример - мои фото (кликабельны), скорпионница ест дохлого жука:

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11k
Garpia121 3 часа назад
Что за хрень вы пишите? Кто вывел авокадо для гигантских линивцев? "Самца скорпионовых мух приносят самкам еду" ? Самса? Самец? Русский не родной?
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3k
¯\_(ツ)_/¯ ХОМЯК 🙌 3 часа назад
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58k
turyst 4 часа назад
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6k
Hugo_RnD 5 часов назад
№24, конечно, сильно... Даже рентв удивилось бы :-)
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mercure

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