Кошки играют в "принеси", чтобы манипулировать хозяином

Считается, что игра в "принеси мячик" — любимое занятие собак. Но этим вопросом решили заняться учёные. Недавнее исследование показало, что кошки тоже любят играть в эту игру — однако, у них есть особые цели для этого.
Учёные из Университета Нортумбриа, Англия, провели интересное исследование среди кошек — и результаты их удивили. В ходе исследования они опросили 924 хозяев, чьи кошки играют в "принеси мяч". Оказывается, кошки любят играть в "принеси" также, как и собаки. Однако, во время игры они могут "манипулировать" своими хозяевами — например, отказываясь играть, когда им не хочется. Они также часто не доносят игрушку до хозяина, что заставляет его вставать с места и подбирать её, чтобы бросить снова. Чаще всего такое поведение наблюдалось среди чистокровных питомцев: сиамских, бенгальских кошек, и рэгдоллов. В 94% случаев хозяева не обучали кошек этой игре — питомцы начали играть самостоятельно.
В отличие от кошек, собаки во время игры ведут себя более доминантно. Кроме того, они могут принести мячик хозяину много раз, а кошки в среднем приносят не больше пяти раз. И собаки, и кошки могут инициировать игру сами: подходить к хозяину и приносить мяч. Кошки также часто приносят игрушку на кровать хозяина (даже если он спит), чтобы инициировать игру. Но они чаще собак отказываются от игры, когда им этого не хочется.
"Кошки любят делать игру в мяч более интересной для себя и часто играют только тогда, когда им хочется. Как правило, они приносят игрушку хозяину не более пяти раз. Более разборчивые кошки приносят только определённые предметы, которые им нравятся," - говорит доктор Элизабет Реннер, соавтор исследования.
Кошки выбирают для игры в "принеси" разные предметы. Согласно исследованию, большинство составляют специальные кошачьи игрушки из зоомагазинов, и предметы округлой формы. Кроме этого, они могут выбирать и резинки для волос, и крышки от бутылок, и скомканную бумагу.
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Источник: — переведено специально для fishki.net
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