FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Животные 15484 поста • 1697 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Животные
Кошки играют в "принеси", чтобы манипулировать хозяином

Кошки играют в "принеси", чтобы манипулировать хозяином

Автор:
19 декабря 2023 08:30
Сообщество : Животные
Метки: Питомцы   домашние животные   животные   интересное   кот   коты   кошка   кошки   факты   фото   
1056
4
1

Считается, что игра в "принеси мячик" — любимое занятие собак. Но этим вопросом решили заняться учёные. Недавнее исследование показало, что кошки тоже любят играть в эту игру — однако, у них есть особые цели для этого.

Учёные из Университета Нортумбриа, Англия, провели интересное исследование среди кошек — и результаты их удивили. В ходе исследования они опросили 924 хозяев, чьи кошки играют в "принеси мяч". Оказывается, кошки любят играть в "принеси" также, как и собаки. Однако, во время игры они могут "манипулировать" своими хозяевами — например, отказываясь играть, когда им не хочется. Они также часто не доносят игрушку до хозяина, что заставляет его вставать с места и подбирать её, чтобы бросить снова. Чаще всего такое поведение наблюдалось среди чистокровных питомцев: сиамских, бенгальских кошек, и рэгдоллов. В 94% случаев хозяева не обучали кошек этой игре — питомцы начали играть самостоятельно.

В отличие от кошек, собаки во время игры ведут себя более доминантно. Кроме того, они могут принести мячик хозяину много раз, а кошки в среднем приносят не больше пяти раз. И собаки, и кошки могут инициировать игру сами: подходить к хозяину и приносить мяч. Кошки также часто приносят игрушку на кровать хозяина (даже если он спит), чтобы инициировать игру. Но они чаще собак отказываются от игры, когда им этого не хочется.


"Кошки любят делать игру в мяч более интересной для себя и часто играют только тогда, когда им хочется. Как правило, они приносят игрушку хозяину не более пяти раз. Более разборчивые кошки приносят только определённые предметы, которые им нравятся," - говорит доктор Элизабет Реннер, соавтор исследования.

Кошки выбирают для игры в "принеси" разные предметы. Согласно исследованию, большинство составляют специальные кошачьи игрушки из зоомагазинов, и предметы округлой формы. Кроме этого, они могут выбирать и резинки для волос, и крышки от бутылок, и скомканную бумагу.


Источник:  — переведено специально для fishki.net

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Животные"
Метки: Питомцы   домашние животные   животные   интересное   кот   коты   кошка   кошки   факты   фото   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
2  комментария
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
1k
MrAnderson 56 минут назад
Котопсы ) .Моя кошка тоже этим страдает , обожает железку от бутылки шампанского ))
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать 1 ответ
Показать ещё
mercure

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

101422



Другие посты автора
Популярное в сообществах
«Огромное количество мусора нанесли на его могилу»: в Алтайском крае открыли Сталин-центр
«Огромное количество мусора нанесли на его могилу»: в Алтайском крае открыли Сталин-центр
На рынке "Садовод" мигранты попытались отбить у полицейских нарушителя
На рынке "Садовод" мигранты попытались отбить у полицейских нарушителя
Набирающие популярность в сообществах
Малышка-панда из Московского зоопарка научилась стоять на четырех лапах⁠⁠
Малышка-панда из Московского зоопарка научилась стоять на четырех лапах⁠⁠
Product placement "Аэрофлота" в "Кавказской пленнице"
Product placement "Аэрофлота" в "Кавказской пленнице"
Представлен российский смартфон Р-ФОН на отечественной операционной системе (4 фото)
Представлен российский смартфон Р-ФОН на отечественной операционной системе (4 фото)
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Маньяк из фильмов "Крик" найден

Лучшие демотиваторы
Их любовь проверена годами Здесь можно увидеть отражение их общей истории

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#животные#автомир#кино#люди#авто аварии#подборка#история#Ynews#соцсети
#интересно#Юмор#в мире#фильм#интересное#Прикол#Россия#актеры#кошка#снег
#факты#автомобили#машина#ДТП#аварии#Китай#забавно#Автовсячина#съемка#природа
Представлен российский смартфон Р-ФОН на отечественной операционной системе (4 фото) Представлен российский смартфон Р-ФОН на отечественной операционной системе (4 фото) 30 "неудачных" фото котеек, которые показывают всю их суть 30 "неудачных" фото котеек, которые показывают всю их суть Кот с бровками набирает популярность в сети Кот с бровками набирает популярность в сети В сети нашли "самого грустного" кота в мире В сети нашли "самого грустного" кота в мире Подчиняйся: 30 правил, которые коты устанавливают в доме Подчиняйся: 30 правил, которые коты устанавливают в доме Аэропорт "нанял" милейшего кота для успокоения пассажиров Аэропорт "нанял" милейшего кота для успокоения пассажиров

На что жалуетесь?

Вернуться