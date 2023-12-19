Кошки играют в "принеси", чтобы манипулировать хозяином

В отличие от кошек, собаки во время игры ведут себя более доминантно. Кроме того, они могут принести мячик хозяину много раз, а кошки в среднем приносят не больше пяти раз. И собаки, и кошки могут инициировать игру сами: подходить к хозяину и приносить мяч. Кошки также часто приносят игрушку на кровать хозяина (даже если он спит), чтобы инициировать игру. Но они чаще собак отказываются от игры, когда им этого не хочется.

"Кошки любят делать игру в мяч более интересной для себя и часто играют только тогда, когда им хочется. Как правило, они приносят игрушку хозяину не более пяти раз. Более разборчивые кошки приносят только определённые предметы, которые им нравятся," - говорит доктор Элизабет Реннер, соавтор исследования.