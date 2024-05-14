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"Никуда ты не уедешь!": в Санкт-Петербурге дорожный конфликт закончился стрельбой

"Никуда ты не уедешь!": в Санкт-Петербурге дорожный конфликт закончился стрельбой

Автор:
14 мая 2024 18:25
Сообщество : Жить в России
Метки: Видео   Санкт-Петербург   Сити-Молл   авто   дорожный конфликт   полиция   стрельба   
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Мужчина на китайском внедорожнике Lixiang L9 не смог разъехаться с другим автомобилистом. Он стал вести себя агрессивно, угрожать оружием, которое, в конце концов, и применил.

Сегодня днём на парковке ТЦ "Сити-Молл" в Санкт-Петербурге между двумя автомобилистами произошёл конфликт. Начало его не попало на видео, зато кульминацию жене пострадавшего удалось снять во всех деталях.


Оппонент её мужа пытался уехать с места событий, но тот его не пускал, уговаривая подождать до приезда ГИБДД. Общаться с правоохранителями водителю китайского авто явно не хотелось. Он кричал, чтобы мужчина отошёл от машины, а затем заявил, что "завалит его" и показал оружие. В результате он всё-таки выстрелил, после чего скрылся с места.




Пострадавшему вызвали скорую помощь, его госпитализировали.




По сообщению очевидцев, экипаж пожарной машины пытался догнать стрелка, тот тот оказался проворнее.


Как сообщают местные СМИ, введён план "Перехват".

Правоохранители разыскивают героя, пересмотревшего боевиков. И если раньше конфликт можно было разрешить силами сотрудников ГИБДД, то теперь стрелку придётся общаться с полицией

Источник:

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Метки: Видео   Санкт-Петербург   Сити-Молл   авто   дорожный конфликт   полиция   стрельба   
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9k
Alex Полчаса назад
Опять черножопые?
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96k
Херанука Паибалу 17 минут назад
Надо отдать должное - мужик в красной майке очень старался вывести словесный конфликт на более высокий уровень
Ну никак не давал уехать, под колеса бросался
В-принципе - что хотел-то и получил.
.
Два неумных человека
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22k
иванов дмитрий Полчаса назад
Опять и опять. Человек без национальности плюющий на законы и проблемой с головой.
ДТП ценой в несколько тысяч превратить в уголовное дело с огромным геморроем.
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Schreibikus
  • Дата регистрации: 05.10.2021
  • 2083 поста (2070 в горячем)

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