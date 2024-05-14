"Никуда ты не уедешь!": в Санкт-Петербурге дорожный конфликт закончился стрельбой

Сегодня днём на парковке ТЦ "Сити-Молл" в Санкт-Петербурге между двумя автомобилистами произошёл конфликт. Начало его не попало на видео, зато кульминацию жене пострадавшего удалось снять во всех деталях.

Оппонент её мужа пытался уехать с места событий, но тот его не пускал, уговаривая подождать до приезда ГИБДД. Общаться с правоохранителями водителю китайского авто явно не хотелось. Он кричал, чтобы мужчина отошёл от машины, а затем заявил, что "завалит его" и показал оружие. В результате он всё-таки выстрелил, после чего скрылся с места.