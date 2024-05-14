"Никуда ты не уедешь!": в Санкт-Петербурге дорожный конфликт закончился стрельбой

Мужчина на китайском внедорожнике Lixiang L9 не смог разъехаться с другим автомобилистом. Он стал вести себя агрессивно, угрожать оружием, которое, в конце концов, и применил.
Сегодня днём на парковке ТЦ "Сити-Молл" в Санкт-Петербурге между двумя автомобилистами произошёл конфликт. Начало его не попало на видео, зато кульминацию жене пострадавшего удалось снять во всех деталях.
Оппонент её мужа пытался уехать с места событий, но тот его не пускал, уговаривая подождать до приезда ГИБДД. Общаться с правоохранителями водителю китайского авто явно не хотелось. Он кричал, чтобы мужчина отошёл от машины, а затем заявил, что "завалит его" и показал оружие. В результате он всё-таки выстрелил, после чего скрылся с места.
Пострадавшему вызвали скорую помощь, его госпитализировали.
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По сообщению очевидцев, экипаж пожарной машины пытался догнать стрелка, тот тот оказался проворнее.
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Как сообщают местные СМИ, введён план "Перехват".
Правоохранители разыскивают героя, пересмотревшего боевиков. И если раньше конфликт можно было разрешить силами сотрудников ГИБДД, то теперь стрелку придётся общаться с полицией
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Ну никак не давал уехать, под колеса бросался
В-принципе - что хотел-то и получил.
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Два неумных человека
ДТП ценой в несколько тысяч превратить в уголовное дело с огромным геморроем.