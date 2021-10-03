Информация о нарушителях была передана патрульным нарядам полиции Московского и соседних с ним районов. Выезды из Московского района были перекрыты. Подходящий под описание «Мерседес» остановили на пересечении Витебского проспекта и Кузнецовской улицы. В салоне находились трое жителей Дагестана: 34-летний водитель Умалат, 28-летний Арсен и 31-летний Мурат. При обыске авто нашли охолощенный автомат АК-74, около 30 холостых патронов, муляж гранаты и нож.



Всех троих горячих парней доставили в в отдел полиции для разбирательства. Выяснилось, что стрелял пассажир Арсен. А стреляли потому что "прикалывались". Более точного и разумного объяснения поступков от задержанных не последовало.