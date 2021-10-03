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И снова горячие стрелки, которые, выезжая из родных краев, не собираются расставаться с местными традициями.
1 октября около 18 часов жители и гости Санкт-Петербурга стали свидетелями стрельбы в воздух из авто. В полицию позвонили десятки горожан, жалуясь на беспредельщиков на "Мерседесе" с дагестанскими номерами. Авто, по словам очевидцев, съехало с Кольцевой дороги на Киевское шоссе, направляясь в сторону аэропорта. При этом, из люка машины стреляли из автоматического оружия.
Информация о нарушителях была передана патрульным нарядам полиции Московского и соседних с ним районов. Выезды из Московского района были перекрыты. Подходящий под описание «Мерседес» остановили на пересечении Витебского проспекта и Кузнецовской улицы. В салоне находились трое жителей Дагестана: 34-летний водитель Умалат, 28-летний Арсен и 31-летний Мурат. При обыске авто нашли охолощенный автомат АК-74, около 30 холостых патронов, муляж гранаты и нож.
Всех троих горячих парней доставили в в отдел полиции для разбирательства. Выяснилось, что стрелял пассажир Арсен. А стреляли потому что "прикалывались". Более точного и разумного объяснения поступков от задержанных не последовало.
Всех троих горячих парней доставили в в отдел полиции для разбирательства. Выяснилось, что стрелял пассажир Арсен. А стреляли потому что "прикалывались". Более точного и разумного объяснения поступков от задержанных не последовало.
Сотрудники полиции Московского района возбудили уголовное дело по статье 213 УК РФ (хулиганство). По сообщениям СМИ, в суде будут настаивать на аресте подозреваемого.
Реакция соцсетей
Интересно, какое бы наказание могло отвратить любителей пострелять из авто? Как считаете, уважаемые фишкяне?
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Поэтому существо, внешне похожее на человека, возвращается к своему естественному состоянию дикого животного, для которого важно исключительно удовлетворение своих инстинктов.
Тут развелось много постующих криминал, но только такой, чтобы межнациональный. Разжигают, однако.