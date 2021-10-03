"После общения с чеченцами наши кажутся просто вафлями": экс-журналистку затравили за пост в СетиБывший репортер канала "Россия-24" Наталья Андреева жалуется на прессинг после поста, в котором она сравнила русских и чеченских мужчин. Действительно, с чего бы?