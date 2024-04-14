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Помощник депутата с криминальным прошлым устроил дебош в ресторане

Помощник депутата с криминальным прошлым устроил дебош в ресторане

Автор:
14 апреля 2024 05:59
Сообщество : Криминал
Метки: Видео   Санкт-Петербург   депутат   криминал   ресторан   стрельба   
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Свежего треша вам в воскресное утро, господа.

Посетителям одного из ресторанов на улице Ворошилова в Невском районе Санкт-Петербурга в минувшую субботу было не очень весело. Один из клиентов заведения, перебрав с горячительных напитков, решил показать, кто батя в здании, и принялся кидаться на людей.


Досталось всем — и сотрудникам ресторана, и посетителям. Одному из них буйный неадекват даже ногу прострелил из травмата. Просто так, ради забавы.


Но интереснее ситуация стала, когда прибыли сотрудники полиции. Они-то и установили, что пьяненький дебошир, оказывается, трудится, в свободное от походов по ресторанам время, помощником депутата от КПРФ Законодательного собрания Ленинградской области Дмитрия Звонкова.


Ну что поделаешь, работа нервная, опасная — даже в ресторан с оружием человек ходит, официанток душит.


Еще больше удивились полицейские, когда оказалось, что у помощника депутата весьма богатое криминальное прошлое. Полное комбо — причинение тяжкого телесного, наркотики, мошенничество и 4 судимости.


При этом депутат знал о бурном прошлом своего подчиненного, но посчитал это несущественной деталью в биографии, так сказать, мелочью жизни. И вообще, своего помощника парламентарий охарактеризовал как человека ответственного, но, «видимо, с привычками из 1990-х».


В полиции с этим доводом согласились и возбудили очередное уголовное дело на любителя буйных посиделок.


Источник:

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Метки: Видео   Санкт-Петербург   депутат   криминал   ресторан   стрельба   
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6  комментариев
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11k
MakDag 41 минуту назад
Скажи мне, кто твой помощник, и я скажу, кто ты.
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1k
c3nsor3d 50 секунд назад
Нет слов даже(!)
Капец репутации Комунякам...
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1k
c3nsor3d Минуту назад
Нет слов даже.
Капе репутации Комунякам...)(
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0
Игорь 2 минуты назад
Здрaвcтвyйтe. Извинитe, что пишy здecь, большe нeгдe...

Ceйчac ищy любyю рaботy, но покa ничeго нe нaxодитcя. Готов нa любyю подрaботкy, a ceйчac домa ecть aбcолютно нeчeго.
От голодa почти тeряю cознaниe. Одолжить проcто нe y кого. Одолжитe, пожaлyйcтa, нa eдy рyблeй 100-200. Xоть нa бyлкy xлeбa, xоть нa килогрaмм кaртошки.

Ecли оcтaвитe контaкты, то я готов вeрнyть c пeрвой зaрплaты (пeрeвeдy нa кaртy или номeр тeлeфонa). В этом cлyчae оcтaвьтe cвои контaкты в личныx cообщeнияx. Я вeрнy 100%!

Пополнитe, пожaлyйcтa, номeр тeлeфонa нa любyю cyммy: +7 952 133-65-10 (бaлaнc номeрa тeлeфонa y опeрaторa или по СБП)

Зaрaнee большоe Вaм чeловeчecкоe cпacибо.
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14k
Андрей А 20 минут назад
Горбатого могила исправит
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