Помощник депутата с криминальным прошлым устроил дебош в ресторане

Свежего треша вам в воскресное утро, господа.
Посетителям одного из ресторанов на улице Ворошилова в Невском районе Санкт-Петербурга в минувшую субботу было не очень весело. Один из клиентов заведения, перебрав с горячительных напитков, решил показать, кто батя в здании, и принялся кидаться на людей.
Досталось всем — и сотрудникам ресторана, и посетителям. Одному из них буйный неадекват даже ногу прострелил из травмата. Просто так, ради забавы.
Но интереснее ситуация стала, когда прибыли сотрудники полиции. Они-то и установили, что пьяненький дебошир, оказывается, трудится, в свободное от походов по ресторанам время, помощником депутата от КПРФ Законодательного собрания Ленинградской области Дмитрия Звонкова.
Ну что поделаешь, работа нервная, опасная — даже в ресторан с оружием человек ходит, официанток душит.
Еще больше удивились полицейские, когда оказалось, что у помощника депутата весьма богатое криминальное прошлое. Полное комбо — причинение тяжкого телесного, наркотики, мошенничество и 4 судимости.
При этом депутат знал о бурном прошлом своего подчиненного, но посчитал это несущественной деталью в биографии, так сказать, мелочью жизни. И вообще, своего помощника парламентарий охарактеризовал как человека ответственного, но, «видимо, с привычками из 1990-х».
В полиции с этим доводом согласились и возбудили очередное уголовное дело на любителя буйных посиделок.
Источник:
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Капец репутации Комунякам...
Капе репутации Комунякам...)(
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