Помощник депутата с криминальным прошлым устроил дебош в ресторане

Посетителям одного из ресторанов на улице Ворошилова в Невском районе Санкт-Петербурга в минувшую субботу было не очень весело. Один из клиентов заведения, перебрав с горячительных напитков, решил показать, кто батя в здании, и принялся кидаться на людей.

Досталось всем — и сотрудникам ресторана, и посетителям. Одному из них буйный неадекват даже ногу прострелил из травмата. Просто так, ради забавы.