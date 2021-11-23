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"Мне страшно!": девушка заказала такси в Питере, и чуть не стала жертвой разборки со стрельбой двух водителей

"Мне страшно!": девушка заказала такси в Питере, и чуть не стала жертвой разборки со стрельбой двух водителей (2 фото + 1 видео)

Автор:
23 ноября 2021 12:45
Сообщество : Таксисты
Метки: авто   видео   водители   конфликт   поездка   санкт-петербург   стрельба   такси   
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Машину, в которой она ехала, обстреляли из черного "Мерседеса". Причем, зачинщиком конфликта, по словам пассажирки, стал водитель такси.

Жительница Москвы, находясь Санкт-Петербурге, вызвала такси. Из Мурино ей предстояло доехать до проспекта Ветеранов. Кто же знал, что водитель Skoda Octavia решил по дороге "поиграть в шашки"?!


Во время движения по кольцевой таксист стал грубо нарушать правила дорожного движения и мешать соседним машинам. Водитель "Мерседеса" решил проучить наглеца: он догнал и резко притормозил перед машиной такси. В результате возник конфликт, который начался словесной перепалкой, а закончился стрельбой.


Владелец немецкой машины достал оружие и выстрелил в водительскую дверь таксиста. После этого весомого аргумента Skoda Octavia резко "дала по газам", пытаясь уйти от расправы. Оппонент не отставал, однако, когда на светофоре заметил, что в салоне его обидчика сидит пассажирка, предложил довезти ее до дома. Та отказалась. И, похоже, напрасно, потому что таксист решил продолжить выяснение отношений и рванул вслед за "Мерседесом" (кстати, совершенно в противоположную от заказанного маршрута сторону). Тут с девушкой случилась истерика, однако водитель такси, не обращая на нее внимание, попросил открыть окно, чтобы снова затеять перепалку.

Часть происходящего пассажирка сумела снять на видео.


В результате каким-то образом водителям двух авто удалось помириться, и до нужного места девушка все-таки добралась. Однако инцидент, который произошел с ней в такси в начале ноября, решила так не оставлять. Она пожаловалась в сервис, и водителя уволили. Но теперь он названивает ей по нескольку раз в день, в том числе, с угрозами. Агрегатор отвечает, что в этом случае поделать ничего не может - пассажирка должна сама обращаться в полицию.


Пассажирка такси рассказала о той поездке:


Разъезжает ли сейчас по Санкт-Петербургу этот самый таксист, неизвестно. Ведь он вполне мог перейти в другой сервис, а способствовать в том, чтобы водитель больше никогда не смог работать в Питере, "Яндекс" не собирается.

Источник:

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Метки: авто   видео   водители   конфликт   поездка   санкт-петербург   стрельба   такси   
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7k
Ivan Час назад
Опять неназываемые?
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Hunde Beißer2 20 минут назад
Губастенькой, хоть и "вай вай вай как страшно", но запилить видео в инсту - святое дело))
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5k
schmubu Полчаса назад
это какое-то тупое девочко.
а чо она из машины-то не вышла, если так страшно было?
т.е. как бы вышла, но не вышла. и её вроде держали, но и не держали.

страшно было? ну да, понятно. так беги от них. а она там снимает. обнимаются они, ълять, а она смотрит.
а теперь ждёт моральную компенсацию от агрегатора?
она думала, скажет "мне страшно было", а ей сразу - "ну на тебе мильон"?
ну чо... пусть в суд подаёт. что-то мне подсказывает, что шансов у неё маловато...
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25k
Батончик с маком Полчаса назад
Пора наводить порядок с этими агрегаторами. Не пойму почему ФАС не занимается этими хапугами. Раньше за такси платили за километры, а нынче непонятно за что. Да и за таксистов не несут ответственности.
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4k
tamin 46 минут назад
В СССР, чтобы стать водителем такси, сначала надо было отучиться, потом поработать младшим помощником старшего водителя на автобусе пару лет. Потом, если повезёт, пустят водить такси. Ну так вот. Какого хрена эту практику не вернуть? Всякое говно, вчера получившее права или без него, садится за руль и типа отвечает за твою жизнь. Сцука такси зае.......ли
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3k
мемфрид 47 минут назад
Я вот не понимаю, машина остановилась- вали из тачки бегом, пригнув голову. Нахрена она в машине сидит???
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3k
RomaXz 50 минут назад
Разборка со стрельбой? Они что, приезжие? Коренные питерцы только режут!
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3k
Дарвин и аморальная премия 55 минут назад
Вот же мрази
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4k
Leonid Час назад
Как такая съемка поможет полиции и суду, что она снимала?
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5k
Максим Час назад
Яндекс вообще своеобразная структура. Деньги с водителя брать они готовы с удовольствием, предоставлять заказ, но случись что, они в домике и вроде ни за что не отвечают.
Отличная голландская компания.
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