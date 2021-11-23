"Мне страшно!": девушка заказала такси в Питере, и чуть не стала жертвой разборки со стрельбой двух водителей

Жительница Москвы, находясь Санкт-Петербурге, вызвала такси. Из Мурино ей предстояло доехать до проспекта Ветеранов. Кто же знал, что водитель Skoda Octavia решил по дороге "поиграть в шашки"?!

Во время движения по кольцевой таксист стал грубо нарушать правила дорожного движения и мешать соседним машинам. Водитель "Мерседеса" решил проучить наглеца: он догнал и резко притормозил перед машиной такси. В результате возник конфликт, который начался словесной перепалкой, а закончился стрельбой.

Владелец немецкой машины достал оружие и выстрелил в водительскую дверь таксиста. После этого весомого аргумента Skoda Octavia резко "дала по газам", пытаясь уйти от расправы. Оппонент не отставал, однако, когда на светофоре заметил, что в салоне его обидчика сидит пассажирка, предложил довезти ее до дома. Та отказалась. И, похоже, напрасно, потому что таксист решил продолжить выяснение отношений и рванул вслед за "Мерседесом" (кстати, совершенно в противоположную от заказанного маршрута сторону). Тут с девушкой случилась истерика, однако водитель такси, не обращая на нее внимание, попросил открыть окно, чтобы снова затеять перепалку.

Часть происходящего пассажирка сумела снять на видео.