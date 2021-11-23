"Мне страшно!": девушка заказала такси в Питере, и чуть не стала жертвой разборки со стрельбой двух водителей

Машину, в которой она ехала, обстреляли из черного "Мерседеса". Причем, зачинщиком конфликта, по словам пассажирки, стал водитель такси.
Жительница Москвы, находясь Санкт-Петербурге, вызвала такси. Из Мурино ей предстояло доехать до проспекта Ветеранов. Кто же знал, что водитель Skoda Octavia решил по дороге "поиграть в шашки"?!
Во время движения по кольцевой таксист стал грубо нарушать правила дорожного движения и мешать соседним машинам. Водитель "Мерседеса" решил проучить наглеца: он догнал и резко притормозил перед машиной такси. В результате возник конфликт, который начался словесной перепалкой, а закончился стрельбой.
Владелец немецкой машины достал оружие и выстрелил в водительскую дверь таксиста. После этого весомого аргумента Skoda Octavia резко "дала по газам", пытаясь уйти от расправы. Оппонент не отставал, однако, когда на светофоре заметил, что в салоне его обидчика сидит пассажирка, предложил довезти ее до дома. Та отказалась. И, похоже, напрасно, потому что таксист решил продолжить выяснение отношений и рванул вслед за "Мерседесом" (кстати, совершенно в противоположную от заказанного маршрута сторону). Тут с девушкой случилась истерика, однако водитель такси, не обращая на нее внимание, попросил открыть окно, чтобы снова затеять перепалку.
Часть происходящего пассажирка сумела снять на видео.
В результате каким-то образом водителям двух авто удалось помириться, и до нужного места девушка все-таки добралась. Однако инцидент, который произошел с ней в такси в начале ноября, решила так не оставлять. Она пожаловалась в сервис, и водителя уволили. Но теперь он названивает ей по нескольку раз в день, в том числе, с угрозами. Агрегатор отвечает, что в этом случае поделать ничего не может - пассажирка должна сама обращаться в полицию.
Пассажирка такси рассказала о той поездке:
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Разъезжает ли сейчас по Санкт-Петербургу этот самый таксист, неизвестно. Ведь он вполне мог перейти в другой сервис, а способствовать в том, чтобы водитель больше никогда не смог работать в Питере, "Яндекс" не собирается.
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а чо она из машины-то не вышла, если так страшно было?
т.е. как бы вышла, но не вышла. и её вроде держали, но и не держали.
страшно было? ну да, понятно. так беги от них. а она там снимает. обнимаются они, ълять, а она смотрит.
а теперь ждёт моральную компенсацию от агрегатора?
она думала, скажет "мне страшно было", а ей сразу - "ну на тебе мильон"?
ну чо... пусть в суд подаёт. что-то мне подсказывает, что шансов у неё маловато...
гы-гы! ну ты насмешил!
уроки-то сделал уже сегодня, экперД?
иди делай, а то а то мамка заругает...
Отличная голландская компания.