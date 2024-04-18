FISHKINET
Сообщество Криминал 2900 постов • 386 подписчиков подписаться Для добавления поста в это сообщество нужна карма 100
Главная > Сообщество Криминал
«Закладку ищешь?»: питерский девятиклассник возомнил себя гангстером и пальнул мужчине в лицо из газового пистолета

«Закладку ищешь?»: питерский девятиклассник возомнил себя гангстером и пальнул мужчине в лицо из газового пистолета

Автор:
18 апреля 2024 15:29
Сообщество : Криминал
Метки: Видео   Питер   Санкт-Петербург   пистолет   подросток   стрельба   
1775
4
2

От начала конфликта до выстрела прошло несколько секунд.

В Московском районе Санкт-Петербурге произошла стрельба. Устроил её 17-летний парень и без всякого повода. Началось с того, что группа молодых людей выходила из подъезда, у которого стояли двое мужчин.

Как потом утверждал потерпевший, юнец спросил у него: «Что, закладку ищешь?», потом достал пистолет аэрозольный пистолет «Патриот» и трижды выстрелил. Два патрона мимо цели, один - прилетел мужчине в лоб. Позже он обратился к врачам с ушибом и химическим ожогом лица.

Подросток сбежал, но на следующий день сам пришёл в полицию и во всём признался. Выяснилось, что он уже с «бэкграундом»: был судим за кражу, ему ограничивали свободу действий и устанавливали особые требования к поведению. Как видно, не помогло.

Парня задержали, сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

И ещё одна стрельба из Питера, только уже с участием экс-кандидата в депутаты законодательного собрания. Он что-то не поделил с проезжающим водителем и шарахнул по его машине ногой. А когда тот вышел на разборки с ножом в руке - выстрел в него из травмата. Позже на обоих составили протокол о мелком хулиганстве, а экс-кандидат написал заявление на обидчика. Возможно, будет и уголовное дело.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Криминал"
Метки: Видео   Питер   Санкт-Петербург   пистолет   подросток   стрельба   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
9  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
24k
Shtoppi 44 минуты назад
ну че...? в клетку малолетнего отморозка и вся недолга.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать 1 ответ
28k
Sheir 8 минут назад
У меня только один вопрос. На аэрозольном пистолете "патриот", есть мушка?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
14k
кот базилий 20 минут назад
Наконец то был "пово д" применить, корешам круть показал)))
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
23
Вы Чё Делаете Полчаса назад
Это эпизоды к трейлерам новой GTA
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
61k
dima423 54 минуты назад
17 летний 9ти классник? Страрнно, второгодник чтоль, я в 17 лет уже 11 закончил и в институт поступил)
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
August
  • Дата регистрации: 10.10.2021
  • 2809 постов (2763 в горячем)

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

296914



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Жители посёлка самостоятельно возвели дамбу и спасли свои дома от подтопления
Жители посёлка самостоятельно возвели дамбу и спасли свои дома от подтопления
"Самая убогая нация": СК заинтересовался оскорбившим россиян узбеком из Петербурга
"Самая убогая нация": СК заинтересовался оскорбившим россиян узбеком из Петербурга
Набирающие популярность в сообществах
Снимут новые "Приключения Буратино". Федор Бондарчук сыграет поющего Карабаса-Барабаса
Снимут новые "Приключения Буратино". Федор Бондарчук сыграет поющего Карабаса-Барабаса
Стоп-кадр
Стоп-кадр
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Мемы из соцсетей. Свежак за 17 апреля

Лучшие демотиваторы
Смотрите также

Перейти в раздел
Популярные теги
#животные#автомобили#интересно#кот#интересное#авто аварии#кошка#Автовсячина#Пёс#фильм
#фото#автомир#Прикол#собака#аварии#милота#Россия#подборка#забавно#конфликт
#машина#Юмор#история#в мире#ДТП#люди#факты#Реакция#США#дети
В Питере силовики накрыли компанию, выдававшую мигрантам липовые сертификаты о сдаче тестов для получения вида на жительство В Питере силовики накрыли компанию, выдававшую мигрантам липовые сертификаты о сдаче тестов для... Помощник депутата с криминальным прошлым устроил дебош в ресторане Помощник депутата с криминальным прошлым устроил дебош в ресторане С ветерком: 17-летний москвич прицепился к «Сапсану» и умчался в Питер со скоростью 250 км/час С ветерком: 17-летний москвич прицепился к «Сапсану» и умчался в Питер со скоростью 250 км/час Белый маг из Питера накачался алкоголем и поднял на уши весь дом Белый маг из Питера накачался алкоголем и поднял на уши весь дом «Выходи, ничтожество!»: в Ленобласти мужчине надоело слушать громкую музыку соседа и он постучал ему топором в окно «Выходи, ничтожество!»: в Ленобласти мужчине надоело слушать громкую музыку соседа и он постучал...

На что жалуетесь?

Вернуться