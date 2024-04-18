«Закладку ищешь?»: питерский девятиклассник возомнил себя гангстером и пальнул мужчине в лицо из газового пистолета

От начала конфликта до выстрела прошло несколько секунд.
В Московском районе Санкт-Петербурге произошла стрельба. Устроил её 17-летний парень и без всякого повода. Началось с того, что группа молодых людей выходила из подъезда, у которого стояли двое мужчин.
Как потом утверждал потерпевший, юнец спросил у него: «Что, закладку ищешь?», потом достал пистолет аэрозольный пистолет «Патриот» и трижды выстрелил. Два патрона мимо цели, один - прилетел мужчине в лоб. Позже он обратился к врачам с ушибом и химическим ожогом лица.
Источник:
Подросток сбежал, но на следующий день сам пришёл в полицию и во всём признался. Выяснилось, что он уже с «бэкграундом»: был судим за кражу, ему ограничивали свободу действий и устанавливали особые требования к поведению. Как видно, не помогло.
Парня задержали, сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
И ещё одна стрельба из Питера, только уже с участием экс-кандидата в депутаты законодательного собрания. Он что-то не поделил с проезжающим водителем и шарахнул по его машине ногой. А когда тот вышел на разборки с ножом в руке - выстрел в него из травмата. Позже на обоих составили протокол о мелком хулиганстве, а экс-кандидат написал заявление на обидчика. Возможно, будет и уголовное дело.
Источник:
Источник:
- «Выходи, ничтожество!»: в Ленобласти мужчине надоело слушать громкую музыку соседа и он постучал ему топором в окно
- «Живут в своё удовольствие»: в Питере женщина приехала выяснять, почему застройщик не отдаёт ей ключи от жилья, и обнаружила в квартире бригаду мигрантов
- Как в «лихих» 1990-х: в Петербурге киллер выстрелил в жертву на глазах у школьников
- В Питере силовики накрыли компанию, выдававшую мигрантам липовые сертификаты о сдаче тестов для получения вида на жительство
- «Я просто в шоке»: в Санкт-Петербурге гламурная девушка устроилась воспитательницей в детский сад и рассказала о «минусах работы»
А он либо поздно в школу пошёл и второгодник или раза три оставался на второй год.