«Закладку ищешь?»: питерский девятиклассник возомнил себя гангстером и пальнул мужчине в лицо из газового пистолета

В Московском районе Санкт-Петербурге произошла стрельба. Устроил её 17-летний парень и без всякого повода. Началось с того, что группа молодых людей выходила из подъезда, у которого стояли двое мужчин.

Как потом утверждал потерпевший, юнец спросил у него: «Что, закладку ищешь?», потом достал пистолет аэрозольный пистолет «Патриот» и трижды выстрелил. Два патрона мимо цели, один - прилетел мужчине в лоб. Позже он обратился к врачам с ушибом и химическим ожогом лица.