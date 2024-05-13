Подросток-зацепер потерял половой орган от удара током на крыше электрички

Пятнадцатилетний подросток получил тяжёлую травму сегодня утром на подмосковной станции с говорящим названием "Электроугли".





По словам очевидцев, парень-зацепер залез на крышу электрички, но вместо того, чтобы спокойно ожидать отправки, принялся обезьянничать, раскачивая токоприёмник. В итоге он получил мощный удар током. Разряд прошёл через пах, обуглив всё, что там было. По предварительным данным, пострадавший собирался снять видеоролик для соцсетей, в его кармане находилась колода золотых долларов, которые, судя по всему, он намеревался на камеру разбрасывать во время движения.