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Подросток-зацепер потерял половой орган от удара током на крыше электрички

Подросток-зацепер потерял половой орган от удара током на крыше электрички

Автор:
13 мая 2024 12:22
Сообщество : Чрезвычайные Происшествия
Метки: Подмосковье   госпитализация   зацепер   половой орган   токоприёмник   удар током   электричка   
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Сейчас горе-экстремал находится в реанимации.

Пятнадцатилетний подросток получил тяжёлую травму сегодня утром на подмосковной станции с говорящим названием "Электроугли".


По словам очевидцев, парень-зацепер залез на крышу электрички, но вместо того, чтобы спокойно ожидать отправки, принялся обезьянничать, раскачивая токоприёмник. В итоге он получил мощный удар током. Разряд прошёл через пах, обуглив всё, что там было. По предварительным данным, пострадавший собирался снять видеоролик для соцсетей, в его кармане находилась колода золотых долларов, которые, судя по всему, он намеревался на камеру разбрасывать во время движения.

От удара током подростка сбросило на рельсы. К счастью, при падении он не получил тяжёлых травм и оставался в сознании. Очевидцы оттащили пострадавшего на лавочку и вызвали скорую помощь. Медики доставили парня прямиком в реанимацию, его состояние оценивается как тяжёлое.

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Метки: Подмосковье   госпитализация   зацепер   половой орган   токоприёмник   удар током   электричка   
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50  комментариев
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41k
АнтонПолднев 2 часа назад
Лайки - мощнейший индикатор дебилов.
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21k
anpetrof Полминуты назад
Надо ему было снять штаны и снять, что там получилось - очень хайпово бы было!
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17k
Элитный тигр Минуту назад
Получил долю славы.
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5k
Ухалус Посовиномус 2 минуты назад
Да и х... с ним.

А нет, простите - уже не с ним...
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2k
дормидонт 5 минут назад
Вот не жалко этого идиота от слова совсем! Мог предвидеть последствия своего поступка? Мог, но не захотел и получил то, что получил. И слава богу что пострадал только сам!
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70
Олег Назаров 8 минут назад
Станция "Электроугли"... Бог не есть Любовь. Бог есть Ирония.
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1k
Дмитрий 9 минут назад
В Тайланд дорога.
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12k
DumDum 9 минут назад
Вот теперь ролики от него были бы полезны...
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11k
vasilykopkov 10 минут назад
Я думаю, это не кандидат, а лауреат однозначно...
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1k
Kra 10 минут назад
Вот идиот пятнадцатилетний!!
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16k
Ёшкин кот 15 минут назад
Его корнишончик ушел на радугу.
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11k
Сол Гудман 18 минут назад
правильно, чтобы такие дебилоиды не размножались, природа позаботилась о нем
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2k
Руслана Тарасова 19 минут назад
На небесах всё видят! Явный знак, что подобные дбл не должны размножаться!
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19k
Kucher 21 минуту назад
Каждый раз вспоминается мультик "Мозги не купишь".
Ссылка www.youtube.com
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949
AlexG 23 минуты назад
Ну теперь хоть потомства не даст. Природа мудра, однако!!!
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1k
Tevet Полчаса назад
пострадавший собирался снять видеоролик для соцсетей
____________________
добился славы !
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234
Чубака Полчаса назад
Не издевайтесь над пацаном.
Он уже достаточный урок получил..
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11k
Zhora Полчаса назад
Достойный кандидат на премию Дарвина.
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12k
Graf_Dracula Полчаса назад
Как состояние тяжелое, он же вон почт ходить. Может медики просто захотели что бы такие не размнажались (что правильно) и сразу так сказали чтобы потом орган у него отрехать?
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249
ya da Полчаса назад
Сожгло пожарного, это даже хуже смерти, теперь только в европы ехать
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Slonyash Полчаса назад
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Burzum
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