Подросток-зацепер потерял половой орган от удара током на крыше электрички

Сейчас горе-экстремал находится в реанимации.
Пятнадцатилетний подросток получил тяжёлую травму сегодня утром на подмосковной станции с говорящим названием "Электроугли".
По словам очевидцев, парень-зацепер залез на крышу электрички, но вместо того, чтобы спокойно ожидать отправки, принялся обезьянничать, раскачивая токоприёмник. В итоге он получил мощный удар током. Разряд прошёл через пах, обуглив всё, что там было. По предварительным данным, пострадавший собирался снять видеоролик для соцсетей, в его кармане находилась колода золотых долларов, которые, судя по всему, он намеревался на камеру разбрасывать во время движения.
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От удара током подростка сбросило на рельсы. К счастью, при падении он не получил тяжёлых травм и оставался в сознании. Очевидцы оттащили пострадавшего на лавочку и вызвали скорую помощь. Медики доставили парня прямиком в реанимацию, его состояние оценивается как тяжёлое.
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А нет, простите - уже не с ним...
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добился славы !
Он уже достаточный урок получил..