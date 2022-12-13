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Жители Подмосковья поздравили самую добрую женщину-контролёра, которую хотели уволить из-за хорошего настроения

Жители Подмосковья поздравили самую добрую женщину-контролёра, которую хотели уволить из-за хорошего настроения

Автор:
13 декабря 2022 12:42
Сообщество : Жить в России
Метки: Контролёр   Подмосковье   Россия   интересное   люди   милота   поздравление   фото   электричка   
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В Подмосковье работает самая добрая женщина-контролёр, на которую даже жаловались из-за слишком хорошего настроения. На работе она искренне приветствует встречных людей, улыбается им, желает здоровья и хорошего дня. Не всем это понравилось.

Контролёр станции Нахабино Нина Бандур прославилась тем, что на работе всегда была в хорошем настроении. Женщина желала пассажирам хорошего дня, улыбалась, была вежливой и приветливой. Однако не всем это нравилось. В 2021 году начальница смены стала придираться к Бандур, составлять ей неудобный график, а потом перевела на соседнюю станцию Опалиха. На новом месте пассажир написал жалобу, указав, что на «неадекватное жизнелюбие» Нины Михайловны.

Пассажиры вступились за Нину Михайловну. Они стали писать руководству жалобы, с требованием разыскать и наказать заявившего на неё мужчину. Люди даже требовали выписать работнице премию за ответственное отношение к работе. В руководстве заверили, что разобрались в ситуации, и контролёр останется на станции Опалиха.

На днях у Нины Михайловны был день рождения и поздравлять её пришла целая толпа пассажиров.

Люди дарили ей подарки, сыпали комплиментами и поздравлениями. Нина Михайловна очень стеснялась и благодарила всех пришедших. Тот случай, когда доброта возвращается!

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Метки: Контролёр   Подмосковье   Россия   интересное   люди   милота   поздравление   фото   электричка   
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7  комментариев
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9k
Павел 15 минут назад
Самый добрый пост за сегодня!!!!!!! С Днём Варенья Нина Михайловна!!!!!! Здоровья крепкого!!!!
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14
Иван Сусанин 2 минуты назад
все таки мы Люди!!
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10k
MakDag 3 минуты назад
А адекватное жизнелюбие, это когда нож в кармане носишь?
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6k
Дмитрий 8 минут назад
Так. Пока жалобщик в коменты не забегал.
Только плюсы.
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30k
Головасыр коричнештанник 14 минут назад
ну вот есть же добро на этой планете!
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5k
Котэ 16 минут назад
с утра стакан - и весь день настроение хорошее!
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