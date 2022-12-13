Жители Подмосковья поздравили самую добрую женщину-контролёра, которую хотели уволить из-за хорошего настроения

В Подмосковье работает самая добрая женщина-контролёр, на которую даже жаловались из-за слишком хорошего настроения. На работе она искренне приветствует встречных людей, улыбается им, желает здоровья и хорошего дня. Не всем это понравилось.
Контролёр станции Нахабино Нина Бандур прославилась тем, что на работе всегда была в хорошем настроении. Женщина желала пассажирам хорошего дня, улыбалась, была вежливой и приветливой. Однако не всем это нравилось. В 2021 году начальница смены стала придираться к Бандур, составлять ей неудобный график, а потом перевела на соседнюю станцию Опалиха. На новом месте пассажир написал жалобу, указав, что на «неадекватное жизнелюбие» Нины Михайловны.
Пассажиры вступились за Нину Михайловну. Они стали писать руководству жалобы, с требованием разыскать и наказать заявившего на неё мужчину. Люди даже требовали выписать работнице премию за ответственное отношение к работе. В руководстве заверили, что разобрались в ситуации, и контролёр останется на станции Опалиха.
На днях у Нины Михайловны был день рождения и поздравлять её пришла целая толпа пассажиров.
Люди дарили ей подарки, сыпали комплиментами и поздравлениями. Нина Михайловна очень стеснялась и благодарила всех пришедших. Тот случай, когда доброта возвращается!
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