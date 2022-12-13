Жители Подмосковья поздравили самую добрую женщину-контролёра, которую хотели уволить из-за хорошего настроения

Пассажиры вступились за Нину Михайловну. Они стали писать руководству жалобы, с требованием разыскать и наказать заявившего на неё мужчину. Люди даже требовали выписать работнице премию за ответственное отношение к работе. В руководстве заверили, что разобрались в ситуации, и контролёр останется на станции Опалиха.

На днях у Нины Михайловны был день рождения и поздравлять её пришла целая толпа пассажиров.