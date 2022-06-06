"Это что? Украина?": неадекват в Подмосковье обматерил ребенка из-за сине-желтого рюкзака

Мужчина пристал к пацану в тамбуре пригородной подмосковной электрички и не успокоился, пока ребенок не снял школьный рюкзак.
Патриотизм порой принимает страшные формы. В одной из подмосковных электричек пассажиры были вынуждены наблюдать неприятную картину: взрослый мужчина докопался до мальчишки из-за цвета его рюкзака. Товарищу не понравилась желто-синяя цветовая гамма и он, зажав ребенка в угол, стал матерной форме высказывать пацану претензии.
Россиянин потребовал от мальчика снять рюкзак, который затем бросил на пол.
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Видео с происходящим выложили в соцсети, пользователи которых справедливо возмущаются: неужели в электричке не нашлось нормальных людей, способных остановить псевдопатриота?
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АНТИФИШКИ
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И поэтому когда мы неадекватов осуждаем, что своих что чужих, в незалежной их поддерживают на уровне многочисленных депутатов рады.
Так что нехер тут свою либеральную ахинею лепить, наслушались уже.
Если такой патриотичный и сильный аж настолько что можешь обидеть ребёнка-зубочистку тебе в руки и на передовую.
**Настоящее оружие таким долбоящерам доверять нельзя.....
Вот он, весь наш "патриотизм" на лицо.