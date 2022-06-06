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"Это что? Украина?": неадекват в Подмосковье обматерил ребенка из-за сине-желтого рюкзака

"Это что? Украина?": неадекват в Подмосковье обматерил ребенка из-за сине-желтого рюкзака

Автор:
06 июня 2022 14:08
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: Подмосковье   видео   конфликт   отцы и дети   политика   псевдопатриотизм   рюкзак   скандал   школьник   электричка   
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Мужчина пристал к пацану в тамбуре пригородной подмосковной электрички и не успокоился, пока ребенок не снял школьный рюкзак.

Патриотизм порой принимает страшные формы. В одной из подмосковных электричек пассажиры были вынуждены наблюдать неприятную картину: взрослый мужчина докопался до мальчишки из-за цвета его рюкзака. Товарищу не понравилась желто-синяя цветовая гамма и он, зажав ребенка в угол, стал матерной форме высказывать пацану претензии.


Россиянин потребовал от мальчика снять рюкзак, который затем бросил на пол.



Видео с происходящим выложили в соцсети, пользователи которых справедливо возмущаются: неужели в электричке не нашлось нормальных людей, способных остановить псевдопатриота?


Источник:

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Метки: Подмосковье   видео   конфликт   отцы и дети   политика   псевдопатриотизм   рюкзак   скандал   школьник   электричка   
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62  комментария
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1k
GROMOZEKA 2 часа назад
Не надо путать патриотизм с идиотизмом
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1k
Инквизитор РФ Полминуты назад
Тупое животное, напугал пацанов.
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36k
Антон Минуту назад
Очень надеюсь найдут и как педофила оформят со всеми вытекающими, животное с пузом.
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24k
Ego sum qui sum 3 минуты назад
у меня есть сине-желтые плавки, я вот теперь переживаю
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21k
Serg2001 4 минуты назад
Если я правильно понимаю, то в том числе и из-за таких вот неадекватов только с украинской стороны и пришлось начинать СВО.
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30k
Юр21 6 минут назад
Да дали бы в табло этому идиоту! Сидят и сопли жуют...
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9k
Vampire 7 минут назад
Амбалом, что к детям приклепался, надо бы заняться полиции, а балашихе, выложившей ролик (я так понял - снимал тоже) Можно и по морде лица въехать разок. За бездействие.
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12k
Konstantin 12 минут назад
Пи***ц... Слов нет... И все молчат.
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275
Александр Зотов 12 минут назад
ещё и курит в тамбуре, недоумок
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61
Юлия Lika Bell 16 минут назад
Ой, я сейчас в жёлтой футболке и голубых шортах. Не патриотично, да. Но мне вообще нравятся все цвета радуги, это же не означает, что я за ЛГБТ.
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1k
SHAGREEN 16 минут назад
Если не фейк, вы.. бать мужика шваброй таких же цветов. Истерика насчет лавок и прочего наоминает хохлоистерику с запретом буквы Z.
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66
Иван Саватеевич 21 минуту назад
Натуральный долбойоп, нашел себе ровесников до кого докопаться - надо было пинками его на ходу из тамбура вытолкнуть, а фотки его ливера потом здесь на фишках в разделе "Адок" выложить.
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−114
Harrt H 24 минуты назад
Каждый день на Фишках какие то придурки пишут посты с откровенной ненавистью к Украине. Любой, кто хоть как то против войны - предатель. Вы должны были писать, что этот "неадекват" с видео - герой, патриот и защитник страны. Он чем то отличается от "гениев" которые z клеят на свои вёдра или детишек зиговать заставляют?
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124
Владимир Кузьмичёв Полчаса назад
А что терпилы то? Как всегда? Глазки в пол, хата с краю?
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1k
Shurovik Полчаса назад
Если бы не российская система левосудия, другие пассажиры давно бы вмешались.
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3k
foggen2 Полчаса назад
Клинический долбоипизм......
Если такой патриотичный и сильный аж настолько что можешь обидеть ребёнка-зубочистку тебе в руки и на передовую.
**Настоящее оружие таким долбоящерам доверять нельзя.....
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−3
Колобок Полчаса назад
Ну, взрослых же могут свинтить в городе за такую цветовую гамму. Человек пересмотрел телевизор. Другие не вступали. Может, не знали как себя вести? Боялись быть обвинёнными в дескридитации? Это легко тут обсуждать. Понятно, что дети то уж точно не виноваты. Просто "это ж-ж-ж-ж неспроста".
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46k
dima423 Полчаса назад
постанова какая то левая по моему))
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384
Уля Полчаса назад
И не один "патриот" не подошёл и не защитил пацана от этого идиота. При этом, сидя за компьютером, эти же "патриоты" готовы пасть порвать "защищая" донецких детей.
Вот он, весь наш "патриотизм" на лицо.
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1k
Dwarf61 Полчаса назад
Придурок кончелыжный, пусть в Ростов-на-Дону приедет: у нас вообще тут "жёлто-синий самый сильный". При этом почему-то все поддерживают СВО. Во у дурочка разрыв шаблона будет, да и не только шаблон еиу разорвать могут.
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269
Просто чувак в интернете 36 минут назад
[мат] лишнего патриотизма? Ну так [мат] в военкомант. Там найдут применение.
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