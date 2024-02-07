Охранники подмосковной электрички развесили свои вещи на поручнях и лишились работы

Скандал со штрафами и увольнениями произошёл в "Центральной пригородной пассажирской компании" (ЦППК) из-за двух сотрудников, которые в салоне электрички развесили сушиться свои носки, штаны и кофты. На вагон-прачечную пожаловались пассажиры. Реакция ЦППК была молниеносной и жёсткой.

Там сообщили, что мужчины являются сотрудниками подрядной подразделения транспортной безопасности, которые работают круглосуточно, но это не даёт им права нарушать правила и хранить, а тем более вывешивать свои вещи в вагоне.