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Охранники подмосковной электрички развесили свои вещи на поручнях и лишились работы

Охранники подмосковной электрички развесили свои вещи на поручнях и лишились работы

Автор:
07 февраля 2024 19:31
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: Вещи   Подмосковье   жалоба   охрана   скандал   увольнение   электричка   
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Когда заработался и забыл, что ты немножко не в плацкарте.

Скандал со штрафами и увольнениями произошёл в "Центральной пригородной пассажирской компании" (ЦППК) из-за двух сотрудников, которые в салоне электрички развесили сушиться свои носки, штаны и кофты. На вагон-прачечную пожаловались пассажиры. Реакция ЦППК была молниеносной и жёсткой.


Там сообщили, что мужчины являются сотрудниками подрядной подразделения транспортной безопасности, которые работают круглосуточно, но это не даёт им права нарушать правила и хранить, а тем более вывешивать свои вещи в вагоне.


"Сотрудники этого подразделения работают круглосуточно, чтобы защищать подвижной состав от актов незаконного вмешательства не только в рейсах с пассажирами, но и в депо или пунктах оборота вне депо — в том числе ночью. Работники находятся в поезде постоянно. Во время смены их личные вещи могут храниться в электропоезде, но строго в отведенных местах, куда они должны быть убраны до выхода поезда в рейс — чтобы не мешать пассажирам", — сообщили в транспортной компании.

Охранников, нарушивших инструкции, сразу же сняли с рейса и уволили. С остальными сотрудниками провели дополнительный инструктаж. В ЦППК добавили, что в довесок применили жёсткие штрафные санкции к подрядной организации, чьи работники превратили вагон в прачечную.


Жаль, конечно, этих добряков. Очевидно, они просто забыли забрать вещи после выезда из депо. И рады были бы всё исправить, но поезд уже ушёл.

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Метки: Вещи   Подмосковье   жалоба   охрана   скандал   увольнение   электричка   
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14  комментариев
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12k
Света 10 часов назад
То есть ни руководство самой дороги, ни тем более "подрядной организации" не озабочено ПОЧЕМУ эти люди превратили вагон в прачечную и сушат там вещи? А может потому что работникам просто негде больше этого сделать? Может живут десяток в вагончике и даже умываются на вокзале? штрафы, увольнения и прочее это быстро и хорошо, но возникает уже не раз вопрос в разных отраслях в каких условиях живут люди, почему не хотят работать при нормальной с виду зарплате.
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1k
Moon24 7 часов назад
Из глухих деревенек приехали , вот и результат
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146
Чубака 8 часов назад
Может человек промок на работе, типа обходил состав на улице.
Если человек был трезв и работал, пожурить и простить
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10k
<<<ОХУДЕВШАЯ>>> 8 часов назад
Девушка в синем пуховике , красивая .
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7k
Gamletof 9 часов назад
Я так понимаю нормальные условия работы небыли обеспечены.
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6k
Трям 9 часов назад
Ну хоть одежды не лишились..
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4k
Anners 10 часов назад
Чушь какая-то.
Может, руководству лучше было бы озаботиться созданием условий для работников?
Делов-то - крохотный шкафчик.
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11k
MUZSER 10 часов назад
Фишки вроде как развлекательный портал.Нафига это здесь?
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125
Деньги Есть 10 часов назад
"Жаль, конечно, этих добряков. Очевидно, они просто забыли забрать вещи после выезда из депо. И рады были бы всё исправить, но поезд уже ушёл."

А что, пока поезд в депо, носки можно на поручнях развешивать? Разве нет другого места сушить бельё?
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Burzum
Лесник
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