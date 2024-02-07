Охранники подмосковной электрички развесили свои вещи на поручнях и лишились работы

Когда заработался и забыл, что ты немножко не в плацкарте.
Скандал со штрафами и увольнениями произошёл в "Центральной пригородной пассажирской компании" (ЦППК) из-за двух сотрудников, которые в салоне электрички развесили сушиться свои носки, штаны и кофты. На вагон-прачечную пожаловались пассажиры. Реакция ЦППК была молниеносной и жёсткой.
Там сообщили, что мужчины являются сотрудниками подрядной подразделения транспортной безопасности, которые работают круглосуточно, но это не даёт им права нарушать правила и хранить, а тем более вывешивать свои вещи в вагоне.
"Сотрудники этого подразделения работают круглосуточно, чтобы защищать подвижной состав от актов незаконного вмешательства не только в рейсах с пассажирами, но и в депо или пунктах оборота вне депо — в том числе ночью. Работники находятся в поезде постоянно. Во время смены их личные вещи могут храниться в электропоезде, но строго в отведенных местах, куда они должны быть убраны до выхода поезда в рейс — чтобы не мешать пассажирам", — сообщили в транспортной компании.
Охранников, нарушивших инструкции, сразу же сняли с рейса и уволили. С остальными сотрудниками провели дополнительный инструктаж. В ЦППК добавили, что в довесок применили жёсткие штрафные санкции к подрядной организации, чьи работники превратили вагон в прачечную.
Жаль, конечно, этих добряков. Очевидно, они просто забыли забрать вещи после выезда из депо. И рады были бы всё исправить, но поезд уже ушёл.
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Если человек был трезв и работал, пожурить и простить
Может, руководству лучше было бы озаботиться созданием условий для работников?
Делов-то - крохотный шкафчик.
Но предоставить возможность постирать и просушить не хотят.
А что, пока поезд в депо, носки можно на поручнях развешивать? Разве нет другого места сушить бельё?