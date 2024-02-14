"Вы нелюди!": помощник машиниста избил и поставил на колени подростков в подмосковной электричке

Мужик не сдержался, когда несовершеннолетние гопники стали разносить вагон и пытались влезть на крышу.
В Подмосковье много зацеперов, с которыми не помогают бороться ни беседы, ни убеждения. Совсем недавно один из таких экстремалов погиб в Люберцах, но этот пример не стал уроком для других. Электричка из Подмосковья прибыла на Курский вокзал, и у помощника машиниста сдали нервы. Он добежал до вагона, где буйствовали зумеры, попытался было догнать детишечек-зацеперов, но не преуспел. Затем вернулся в вагон и стал воспитывать других подростков. Были ли эти дети теми гопниками, что пытались сорвать стоп-кран и разбили окно, неизвестно. Но у мужика здорово "подгорело".
После к уроку воспитания присоединились другие мужчины.
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Как сообщают СМИ, среди тех, на кого накинулся помощник машиниста, была и девочка, которой выкрутили ухо. А один из мальчиков оказался сильно избит.
К электричке, где всё это происходило, прибыла полиция. Правоохранители вызвали родителей несовершеннолетних, которые после показали эту видеозапись. Сейчас в обстоятельствах дела разбирается следствие, а в соцсетях развернулась полемика: прав ли мужик, который не стал вызывать полицию и попытался разобраться с хулиганами на месте.
Возможно, родители того пацана, которого убило током в Люберцах, были бы не против такого урока воспитания для сына-зацепера. Лишь бы остался жив.
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Жаль мужиков блин, привлекут скорей всего
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все мужик правильно сделал. мусоров пока дождешься (если вообще дождешься) все уже закончится или же господины менты просто не станут заморачиваться по пустякам и спустят дело на тормозах, ограничившись устным внушением, к которому все гопники "всегда прислушиваются и неукоснительно выполняют".