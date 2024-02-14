"Вы нелюди!": помощник машиниста избил и поставил на колени подростков в подмосковной электричке

В Подмосковье много зацеперов, с которыми не помогают бороться ни беседы, ни убеждения. Совсем недавно один из таких экстремалов погиб в Люберцах, но этот пример не стал уроком для других. Электричка из Подмосковья прибыла на Курский вокзал, и у помощника машиниста сдали нервы. Он добежал до вагона, где буйствовали зумеры, попытался было догнать детишечек-зацеперов, но не преуспел. Затем вернулся в вагон и стал воспитывать других подростков. Были ли эти дети теми гопниками, что пытались сорвать стоп-кран и разбили окно, неизвестно. Но у мужика здорово "подгорело".





После к уроку воспитания присоединились другие мужчины.



