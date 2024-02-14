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"Вы нелюди!": помощник машиниста избил и поставил на колени подростков в подмосковной электричке

"Вы нелюди!": помощник машиниста избил и поставил на колени подростков в подмосковной электричке

Автор:
14 февраля 2024 11:59
Сообщество : Жить в России
Метки: Видео   Подмосковье   избиение   полиция   помощник машиниста   ржд   электричка   
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Мужик не сдержался, когда несовершеннолетние гопники стали разносить вагон и пытались влезть на крышу.

В Подмосковье много зацеперов, с которыми не помогают бороться ни беседы, ни убеждения. Совсем недавно один из таких экстремалов погиб в Люберцах, но этот пример не стал уроком для других. Электричка из Подмосковья прибыла на Курский вокзал, и у помощника машиниста сдали нервы. Он добежал до вагона, где буйствовали зумеры, попытался было догнать детишечек-зацеперов, но не преуспел. Затем вернулся в вагон и стал воспитывать других подростков. Были ли эти дети теми гопниками, что пытались сорвать стоп-кран и разбили окно, неизвестно. Но у мужика здорово "подгорело".


После к уроку воспитания присоединились другие мужчины.


Как сообщают СМИ, среди тех, на кого накинулся помощник машиниста, была и девочка, которой выкрутили ухо. А один из мальчиков оказался сильно избит.


К электричке, где всё это происходило, прибыла полиция. Правоохранители вызвали родителей несовершеннолетних, которые после показали эту видеозапись. Сейчас в обстоятельствах дела разбирается следствие, а в соцсетях развернулась полемика: прав ли мужик, который не стал вызывать полицию и попытался разобраться с хулиганами на месте.




Возможно, родители того пацана, которого убило током в Люберцах, были бы не против такого урока воспитания для сына-зацепера. Лишь бы остался жив.

Источник:

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Метки: Видео   Подмосковье   избиение   полиция   помощник машиниста   ржд   электричка   
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19  комментариев
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7k
Бу Час назад
все правильно сделал!
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4k
Отвратительный Мужик 17 минут назад
Введите уголовную ответственность для родителей за такие поступки их малолетних дебилов и увидите преступления подобного рода резко станут исчезать. Не хотите воспитывать своих детей посидите в тюрьме
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208
Игорь 18 минут назад
Премию мужику... спас малолетних дебилов...
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11k
МихА 21 минуту назад
Эти малолетние ублюдки любого выведу из себя, они как дикие животные, не понимают что такое хорошо что плохо, о понятиях чести, достоинства, уважения к окружающим особенно к старшим, вообще не слышали. За действия и слова не отвечают, на старших плюют, если сделают замечание - шлют на йух в ответ. Ведут себя сука как тупые обезьяны плять. Ну и как к таким тварям относиться??? Вот поэтому и хочется размолотить в кровь их тупые быдло-рожи!!!
Жаль мужиков блин, привлекут скорей всего
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888
Андрей Граф 24 минуты назад
молодец мужик, только так их надо учить, силой
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11k
Алексей Полчаса назад
Нас в детстве за яблоки тумаками кормили и мы понимали,что это правильно
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7k
Alex Полчаса назад
Заскулили-то сразу как ))
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7k
Alex Полчаса назад
Ништяк!
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49k
Максим Т. 36 минут назад
Пи...дить максимально жестко. И хорошо, если полиция еще дубинками добавит.
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39k
Александр 38 минут назад
Верните нравы из СССР. У нас бы сперва машинист пзды дал, потом еще родители дома добавили бы, и хулиганить само как то расхотелось бы. А сейчас никого не тронь, а небитое поколение творит что хочет, даже не понимая последствий как для них, так и для общества.
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13k
Krapiv 41 минуту назад
"выкрутили ухо" - вкрутить обратно и дать леща, чтобы лучше закрепилось
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10k
Дмитрий 51 минуту назад
Получили 3.14...ы и сразу стали мальчиками и девочками. А то были какими то до....ами.
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5k
4ijik 52 минуты назад
Выросло поколение небитых мудаков... Вот они реально НЕ ПОНИМАЮТ что даже за слова может так прилететь, что можно и живым не остаться. Идиоты малолетние. Вывели мужика.
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20k
Shtoppi 52 минуты назад
«... а в соцсетях развернулась полемика: прав ли мужик, который не стал вызывать полицию и попытался разобраться с хулиганами на месте.»
-----------
все мужик правильно сделал. мусоров пока дождешься (если вообще дождешься) все уже закончится или же господины менты просто не станут заморачиваться по пустякам и спустят дело на тормозах, ограничившись устным внушением, к которому все гопники "всегда прислушиваются и неукоснительно выполняют".
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20k
Дмитрий К. 54 минуты назад
У нас раньше как было: Получил п.ды от взрослых, не дай бог родители узнают, а то от них ещё выхватишь. А сейчас лбы здоровые оборзевшие, а сделать им ничего нельзя, потому-что "онижедети".
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5k
Феликс Дзержинский 55 минут назад
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413
Dmitry Час назад
шакалята еще и огрызались.
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25k
сеньор Леонсио Час назад
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34k
Юр21 Час назад
ИЗБИЛ!!! Избил, млядь, и съел! Для [мат] объясняю, избил - выглядит по другому. Примерно вот так...
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