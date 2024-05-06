«Пусть плачут в стороне, раз такие нежные»: глава Первоуральского Водоканала пожаловался на местных жителей, пишущих ему о грязной воде

Когда Ярин комментировал ситуацию, то признался, что с ним и впрямь побеседовали. Но ничего плохого в своих высказываниях он не находит:

А жалобы на качество воды назвал фейковыми:

У нас на Урале случился коллапс природный с отключением энергии. Соответственно, было прервано водоснабжение, в том числе Первоуральска. При последующем запуске происходит подъём из труб мути, которая присутствует на стенках. Но то, что там товарищ пишет, что вода цвета кофе, мы такую воду никогда не поставляли.

Я ищу сотрудника (для соцсетей Водоканала). У нас реорганизация идёт, и мы от одних избавляемся (ввиду того, что не справляются с работой), других ищем. А раз нет человека, люди бы остались в неведении. Я единственный, кто держал в курсе. Это моя личная страница, могу там ничего не писать. И когда меня начинают заваливать посреди ночи, а в диспетчерскую службу заявок нет, как реагировать? Поэтому я и говорю: не пишите мне, я не диспетчер. Если заявки нет официальной, я считаю все эти новости фейковыми.