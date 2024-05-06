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«Пусть плачут в стороне, раз такие нежные»: глава Первоуральского Водоканала пожаловался на местных жителей, пишущих ему о грязной воде

«Пусть плачут в стороне, раз такие нежные»: глава Первоуральского Водоканала пожаловался на местных жителей, пишущих ему о грязной воде

Автор:
06 мая 2024 15:20
Сообщество : Жить в России
Метки: Первоуральск   водоканал   жалоба   жители   плакса   чиновник   
1721
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Позже он заявил, что ничего оскорбительного в своих словах не видит.

Депутат первоуральской гордумы и директор Водоканала Денис Ярин, возмутился комментарием на своей странице. Местный житель прикрепил к одному из постов чиновника фото и подписал его: «Верните городу чистую воду».

Чиновник ответил ему, что «её не забирали, от нас вода идёт чистая». И выложил новый пост:

×

На него среагировал тот мужчина, попросивший вернуть чистую воду:

Вскоре это попало в СМИ и с главой Водоканала побеседовали в местной мэрии. После этого он отредактировал сообщение и убрал из него «плакс».

Когда Ярин комментировал ситуацию, то признался, что с ним и впрямь побеседовали. Но ничего плохого в своих высказываниях он не находит:

Меня попросила пресс-служба администрации убрать. Хотя я не вижу слово «плакса», которое у нас в детских стихотворениях присутствует, каким-то оскорбительным.

А жалобы на качество воды назвал фейковыми:

У нас на Урале случился коллапс природный с отключением энергии. Соответственно, было прервано водоснабжение, в том числе Первоуральска. При последующем запуске происходит подъём из труб мути, которая присутствует на стенках. Но то, что там товарищ пишет, что вода цвета кофе, мы такую воду никогда не поставляли.

Я ищу сотрудника (для соцсетей Водоканала). У нас реорганизация идёт, и мы от одних избавляемся (ввиду того, что не справляются с работой), других ищем. А раз нет человека, люди бы остались в неведении. Я единственный, кто держал в курсе. Это моя личная страница, могу там ничего не писать. И когда меня начинают заваливать посреди ночи, а в диспетчерскую службу заявок нет, как реагировать? Поэтому я и говорю: не пишите мне, я не диспетчер. Если заявки нет официальной, я считаю все эти новости фейковыми.

В администрации Первуральска пообещали «указать Ярину на недопустимость общения с жителями в таком тоне». СМИ сообщают, что чиновник стал главой Водоканала 3 месяца назад. И что он родной брат министра международных и внешнеэкономических связей Свердловской области Вячеслава Ярина.

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Метки: Первоуральск   водоканал   жалоба   жители   плакса   чиновник   
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180
samoilenko-yura123 Полчаса назад
Судя по заплывшей салом морде,жизнь удалась! Брательник плохого не предложит! А на людей плевать,досадная помеха!
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5k
Максим Макашев 37 минут назад
заставить В ПРИНУДИТЕЛЬНОМ ПОРЯДКЕ этого у6людка ПИТЬ такую воду. Пить и готовить на ней. Ему и его семейке. Сам то, небось, на бутилированной воде сидит?
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65
Patron 58 минут назад
Бывал там пару раз. Нержавейка хорошая, а местечко мрачное...
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11k
MakDag Час назад
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August
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