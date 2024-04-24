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14 гениальных дизайнов, которые должны быть повсеместно

14 гениальных дизайнов, которые должны быть повсеместно

Автор:
24 апреля 2024 22:10
Сообщество : ФотоМир
Метки: Гениальные   Повсеместно   город   дизайны   жители   идеи   творчество   
1969
17

Развитие городов и рост населения заставляют инженеров, архитекторов и дизайнеров проявлять больше творчества, чтобы удовлетворить вкусы и потребности жителей. В этом посте вы увидите инновационные идеи городского дизайна, которые украсят собой даже самый мрачный город в мире.

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Метки: Гениальные   Повсеместно   город   дизайны   жители   идеи   творчество   
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5  комментариев
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4k
Dmitry_61rus 46 минут назад
Комментарий к фото
Вот удивили. В Таганроге уже несколько лет все трамвайные и автобусные остановки так оборудованы. Даже лучше, защищены от ветра, ЮСБ разъемы. Так же табло, когда, какой трамвай подъедет. Про трамваи не говорю, новейший парк полностью. С пандусами для инвалидов, терминалами и для южного города, самое важное, с кондиционерами.
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20k
Bill 12 минут назад
Короче, как всегда, 90% - гуано голимое.
Реклама каких-то микроводорослей? Парк с уродливыми трубками? Лабиринт из мусора? "Парк" из поддонов? - Жлобство и нищета под маской "зеленой экологии"
ПС. Небоскрёбы с водопадами - это пусть оценят прохожие во время ветра.
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20k
Bill 24 минуты назад
Вот вам типичная дорога в Корее. Нет там никаких омывателей. Может и есть где-то, но я не видел.
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7k
Трям Полчаса назад
Потрясающая бесполезная .хуита !
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25k
SolomonA Полчаса назад
А где здесь хотя бы один пример гениального дизайна? Все что представлено - крайне спорно, а по большей части - редкостная нефункциональная хрень. И уж точно - повсеместно она не нужна.
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DarSie
  • Дата регистрации: 26.09.2018
  • 1842 поста (1786 в горячем)

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