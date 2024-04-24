14 гениальных дизайнов, которые должны быть повсеместно

1969
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Развитие городов и рост населения заставляют инженеров, архитекторов и дизайнеров проявлять больше творчества, чтобы удовлетворить вкусы и потребности жителей. В этом посте вы увидите инновационные идеи городского дизайна, которые украсят собой даже самый мрачный город в мире.
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2. Светящаяся велосипедная дорожка
Этот любопытная дорога находится в Польше и является отличным решением для тех, кто любит ночные прогулки. Она сделана из материалов, которые светятся в темноте, поэтому им не нужно электричество.
3. Дороги с распылителями
Южная Корея - одна из самых передовых стран, когда дело доходит до городского дизайна. И эта идея может пригодиться в любой стране. Она состоит из распылителей воды, которые помогают очищать и поддерживать температуру дорог.
4. Невероятные фонтаны
Этот гениальный фонтан -водоворот находится в Великобритании и называется "Харибда".
5. Необычное озеленение
Вдохновителем этого дизайна является Льюис Миллер, который умеет размещать цветы в самых неожиданных местах.
7. Парк, построенный из переработанных материалов
Этот небольшой шанхайский парк называется “Урбан Блум” ("Городское цветение") и является настоящей мечтой для любителей природы. Он был полностью построен из переработанных материалов.
8. Многоцелевая уличная мебель
Этот испанский проект представляет собой теплицу, рабочий кабинет и удобное общественное пространство.
9. Городской "дом на дереве"
В этом здании растет более 150 различных деревьев, что делает его похожим на огромный дом на дереве. Его жители могут наслаждаться спокойствием природы, пользуясь преимуществами города.
10. Блестящий лабиринт из переработанных материалов
Этот дизайн был создан в Буэнос-Айресе и сделан из 15 000 пластиковых бутылок. Это творческий способ создать развлекательное пространство, одновременно пытаясь повысить осведомленность о загрязнении окружающей среды.
11. Станции Wi-Fi
Это одна из многочисленных станций Wi-Fi в Париже, здесь прохожие могут заряжать свои гаджеты, работать и пользоваться своими компьютерами.
12. Уличные библиотеки
В настоящее время люди проводят больше времени, используя свои мобильные телефоны и просматривая видео со своих планшетов, а не читая книги. Но эти уличные библиотеки могут побудить людей прочитать хорошую книгу.
13. Музыкальный парк
Это парк, который легко может стать излюбленным местом молодых музыкантов. Это интерактивная зона, где посетители могут поиграть со звуками.
14. Купол для производства продуктов питания
Используя энергию солнца, компания Algea Dome предлагает устойчивую систему питания, которую можно разместить в любом месте с минимальным воздействием на окружающую среду.
Микроводоросли содержат в два раза больше белка, чем мясо, в дополнение к витаминам и минералам. В нем больше бета-каротина, чем в моркови, и больше железа, чем в шпинате. Микроводоросли - одни из самых быстрорастущих организмов в мире, способные расти практически в любом месте при наличии только солнечного света и воды. При этом всасывается углекислый газ и удаляется кислород в процессе фотосинтеза.
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