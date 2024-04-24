14 гениальных дизайнов, которые должны быть повсеместно

Микроводоросли содержат в два раза больше белка, чем мясо, в дополнение к витаминам и минералам. В нем больше бета-каротина, чем в моркови, и больше железа, чем в шпинате. Микроводоросли - одни из самых быстрорастущих организмов в мире, способные расти практически в любом месте при наличии только солнечного света и воды. При этом всасывается углекислый газ и удаляется кислород в процессе фотосинтеза.