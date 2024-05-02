В Омске сняли на видео пьяного врача, который не мог даже ровно стоять

Посетители омской больницы БСМП -1 оказались шокированы врачом, который сидел в коридоре. Мужчина собирался карты пациентов непослушными руками с пола и получалось у него не очень.

Очевидцы рассказали, что хирурга зовут Эргашжон. Позже он сам пояснил, что просто был пьян. После того как врач понял, что его сняли на видео, он уговаривал автора ролика никому не показывать компромат. Судя по всему, очевидец не послушался.