В Омске сняли на видео пьяного врача, который не мог даже ровно стоять

В прокуратуре Омской области сообщили о проверке.
Посетители омской больницы БСМП -1 оказались шокированы врачом, который сидел в коридоре. Мужчина собирался карты пациентов непослушными руками с пола и получалось у него не очень.
Очевидцы рассказали, что хирурга зовут Эргашжон. Позже он сам пояснил, что просто был пьян. После того как врач понял, что его сняли на видео, он уговаривал автора ролика никому не показывать компромат. Судя по всему, очевидец не послушался.
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По его словам, пьяного Эргашжона спрятали в ординаторской, пока он не протрезвел. После этого мужчина спокойно вышел на смену, как ни в чём не бывало, сообщает Om1.
Позже в прокуратуре Омской области сообщили о начале проверки соблюдения законодательства при организации медицинской помощи пациентам БУЗОО «ГК БСМП № 1». В ходе проверки прокуратура даст оценку соответствия указанного специалиста предъявляемым требованиям.
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