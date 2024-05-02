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В Омске сняли на видео пьяного врача, который не мог даже ровно стоять

В Омске сняли на видео пьяного врача, который не мог даже ровно стоять

Автор:
02 мая 2024 18:38
Сообщество : Жить в России
Метки: Омск   алкоголь   врач   жалоба   интересное   пьяный   фото   
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В прокуратуре Омской области сообщили о проверке.

Посетители омской больницы БСМП -1 оказались шокированы врачом, который сидел в коридоре. Мужчина собирался карты пациентов непослушными руками с пола и получалось у него не очень.
Очевидцы рассказали, что хирурга зовут Эргашжон. Позже он сам пояснил, что просто был пьян. После того как врач понял, что его сняли на видео, он уговаривал автора ролика никому не показывать компромат. Судя по всему, очевидец не послушался.

По его словам, пьяного Эргашжона спрятали в ординаторской, пока он не протрезвел. После этого мужчина спокойно вышел на смену, как ни в чём не бывало, сообщает Om1.

Позже в прокуратуре Омской области сообщили о начале проверки соблюдения законодательства при организации медицинской помощи пациентам БУЗОО «ГК БСМП № 1». В ходе проверки прокуратура даст оценку соответствия указанного специалиста предъявляемым требованиям.

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Метки: Омск   алкоголь   врач   жалоба   интересное   пьяный   фото   
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7  комментариев
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12k
Ligov Час назад
Этот врач??? Жаль больных. Докатились.((
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3k
Александр Долматов 10 минут назад
Такой должен только соотечественников оперировать.
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37k
БамбарбияКиргуду Час назад
А чо прикольно.Бухой врач,только черножопый.Видимо тонкости профессии.
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91
Бывалый Трус БамбарбияКиргуду 41 минуту назад
Возможно, белый брат подпоил.
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93
Alex Час назад
Не повезло ему, в телевизор попал. Пить на работе тоже надо уметь!
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PokemonKa
  • Дата регистрации: 14.12.2016
  • 4984 поста (4770 в горячем)
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