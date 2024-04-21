«Сидишь в чистых штанах, а твой сын в Дубае»: мэр затопленного Орска встретился с жителями города и узнал, что о нём думают

Десятки регионов нашей страны накрыли сильнейшие паводки. Прошлись они и по Оренбургской области. Сейчас вода медленно спадает, но ситуация всё равно непростая.

На всю Россию прогремел и Орск - 5 апреля там прорвало дамбу и люди стали плавать по городу на лодках.