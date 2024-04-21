«Сидишь в чистых штанах, а твой сын в Дубае»: мэр затопленного Орска встретился с жителями города и узнал, что о нём думают

По словам одной из потерпевших от наводнения, им до сих пор не помогли.
Десятки регионов нашей страны накрыли сильнейшие паводки. Прошлись они и по Оренбургской области. Сейчас вода медленно спадает, но ситуация всё равно непростая.
На всю Россию прогремел и Орск - 5 апреля там прорвало дамбу и люди стали плавать по городу на лодках.
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Мэр Орска, Василий Козупица, уверял, что власти делают всё, чтобы помочь людям. Позже выяснилось, что его родственники покинули Россию в 2022 году и обосновались в Саудовской Аравии, сын градоначальника купил там квартиру в элитном ЖК за 33 миллиона рублей. По словам Козупицы:
Я горжусь, что мои дети всего добиваются сами. Мой сын окончил высшее учебное заведение с отличием по специальности «инженер-геолог». Около десяти лет работал на Сахалине в тяжелейших условиях. А сейчас с семьей уехал на работу, куда его пригласили, в Саудовскую Аравию. Там, кстати, тоже не мед: очень жарко и очень сложный климат. Он сейчас там работает, я горжусь тем, что все мои дети всего добиваются сами, и я этого ни от кого не скрывал.
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Что касается помощи пострадавшим от наводнения в Орске - тут у некоторых жителей города есть вопросы. И они, не сдерживаясь, сказали об этом мэру.
Да, мне плохо, б…дь! Потому что не дозвониться, ничего не сделать! Никто не отвечает! А вы сидите, и у вас все хорошо! Вы в белой рубашечке, а мы ходим две недели без денег, без всего! Ты сидишь в чистых штанах, а твой сын - в Дубае. Не стыдно?
Осторожно, мат:
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Козупица даже не пытался возразить. А в своём тг-канале он отчитался о проведённых работах в Орске.
Но в комментариях к его записи люди настроены не столь оптимистично.
Синоптики говорят, что пик наводнения пройден. Теперь дело за чиновниками и усилиями по восстановлению линий электропередач, ремонтом дорог и прочими бедами, которые обрушились на жителей Орска. Естественно, речь идёт и о компенсации ущерба от стихии. Люди ждут нового сообщения от мэра - с конкретными цифрами выплат и списком выполненных работ для помощи пострадавшим.
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Видео оттуда: временную дамбу помогает строить президент США Рейган.
Ну а теперь вспомните слова Пескова про то, что Президенту незачем ехать в Орск.
Рейган, в костюме Армани и ботинках за пару штук баксов, перекидал туда сюда пару мешков.
И ты уже потёк, как голодная кошка.
Все же молодцы америкосы, знают, как на баранов воздействовать
Не вижу повода не выпить
Вот мэр отчитывается о цифрах, а с чем их сравнивать?
Много это или мало?