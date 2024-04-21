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«Сидишь в чистых штанах, а твой сын в Дубае»: мэр затопленного Орска встретился с жителями города и узнал, что о нём думают

«Сидишь в чистых штанах, а твой сын в Дубае»: мэр затопленного Орска встретился с жителями города и узнал, что о нём думают

Автор:
21 апреля 2024 19:29
Сообщество : Жить в России
Метки: Видео   Николай Козупица   Орск   жители   мэр   наводнение   паводок   
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По словам одной из потерпевших от наводнения, им до сих пор не помогли.

Десятки регионов нашей страны накрыли сильнейшие паводки. Прошлись они и по Оренбургской области. Сейчас вода медленно спадает, но ситуация всё равно непростая.

На всю Россию прогремел и Орск - 5 апреля там прорвало дамбу и люди стали плавать по городу на лодках.

Мэр Орска, Василий Козупица, уверял, что власти делают всё, чтобы помочь людям. Позже выяснилось, что его родственники покинули Россию в 2022 году и обосновались в Саудовской Аравии, сын градоначальника купил там квартиру в элитном ЖК за 33 миллиона рублей. По словам Козупицы:

Я горжусь, что мои дети всего добиваются сами. Мой сын окончил высшее учебное заведение с отличием по специальности «инженер-геолог». Около десяти лет работал на Сахалине в тяжелейших условиях. А сейчас с семьей уехал на работу, куда его пригласили, в Саудовскую Аравию. Там, кстати, тоже не мед: очень жарко и очень сложный климат. Он сейчас там работает, я горжусь тем, что все мои дети всего добиваются сами, и я этого ни от кого не скрывал.

Что касается помощи пострадавшим от наводнения в Орске - тут у некоторых жителей города есть вопросы. И они, не сдерживаясь, сказали об этом мэру.

Да, мне плохо, б…дь! Потому что не дозвониться, ничего не сделать! Никто не отвечает! А вы сидите, и у вас все хорошо! Вы в белой рубашечке, а мы ходим две недели без денег, без всего! Ты сидишь в чистых штанах, а твой сын - в Дубае. Не стыдно?

Осторожно, мат:

Козупица даже не пытался возразить. А в своём тг-канале он отчитался о проведённых работах в Орске.

Но в комментариях к его записи люди настроены не столь оптимистично.

Синоптики говорят, что пик наводнения пройден. Теперь дело за чиновниками и усилиями по восстановлению линий электропередач, ремонтом дорог и прочими бедами, которые обрушились на жителей Орска. Естественно, речь идёт и о компенсации ущерба от стихии. Люди ждут нового сообщения от мэра - с конкретными цифрами выплат и списком выполненных работ для помощи пострадавшим.

Источник:

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Метки: Видео   Николай Козупица   Орск   жители   мэр   наводнение   паводок   
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27  комментариев
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2k
evzhur 38 минут назад
Не совсем понял проблему с сыном. Он в Дубаях долго отдыхает в отеле или он там работает? Принципиальный момент. Если второе, то что мешает тетке отправить своего ребенка на работу в дубая. Судя по вопросу о муже она уверена, что ей все теперь должны. Это и есть ответ на ее вопрос.
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5k
HexUS 58 секунд назад
В Дубаях как бы тоже сейчас топит, может сын так же поехал помогать бедным арабам?))
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1k
lafonten Минуту назад
А он из едрисни е б а н но й...
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12k
Ligov 12 минут назад
Можно подумать другие мэры и прочие чинуши чем то лучше. Не они гнилую систему создали, только рождены ею...
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31k
Григорий 12 минут назад
Дети у наших чиновников почему-то очень умные и успешные. Вот у всех остальных не так, а здесь тенденция.
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5k
Unda 16 минут назад
бабку ладно , понятно, а мужика то зачем на себе тащить надо было??
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11k
Дмитрий 20 минут назад
Вот честно! Если этого Козал...пу не уберут, я, как гражданин, не пойму. Уже надо было убрать, что бы народ успокоить. Пусть к сыну едет. Тем более там "так тяжело жить!"
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131
Alex K 20 минут назад
Весной 1982 года в Индиане случилось сильное наводнение. Жертв не было, но затопило тысячи домов, людей пришлось эвакуировать.
Видео оттуда: временную дамбу помогает строить президент США Рейган.
Ну а теперь вспомните слова Пескова про то, что Президенту незачем ехать в Орск.
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62k
hpgjzsorqzo4 23 минуты назад
Сами выбрали , теперь наслаждайтесь.
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13k
kotovski 23 минуты назад
Ссылка www.youtube.com
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61k
ВСЕМ БОБРА и ПЕЧЕНЕК 24 минуты назад
какая дамба? там насыпь была до 5-6 метров воды а в данном случае 10 прибыло.она на такую воду и не рассчитана была.
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337
Dmitry N Полчаса назад
Сын в Дубае тоже тонет)
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158
aleksey090 Dmitry N 9 минут назад
ага на 200 этаже в апартаментах со шлюхами
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1k
Нежмисто Живисто Полчаса назад
Он не волшебник
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64k
Александр 47 минут назад
Да это бояре плохие);
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20k
Bill 51 минуту назад
Так то, любой отец был бы горд что его сын в Дубаях.
Не вижу повода не выпить
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9k
Alex Час назад
На кол урода!
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17k
GROMOZEKA Час назад
А есть какой-то план по ликвидации последствий?
Вот мэр отчитывается о цифрах, а с чем их сравнивать?
Много это или мало?
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August
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  • 2819 постов (2773 в горячем)

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