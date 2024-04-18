Жители Ставрополья обвинили губернатора в сговоре с иноагентами и руководством стран НАТО

Мэр Невинномысска Михаил Миненков, знаменитый своими нецензурными изречениями, назвал обратившихся за помощью к Путину жильцов врунами. По его словам, есть постановление суда о признании дома аварийным, а людям предлагали съехать в другие муниципальные квартиры, на улицу их никто не выгоняет.

"Там такое враньё! Половина, а то и 90%. Если дом аварийный, значит в нём запрещено жить, потому что есть решение суда. Если квартира муниципальная, значит её нужно сдавать муниципалитету. Если не приватизируется квартира – ну, это уже вопросы, которые мы задаем разным жителям. Это непонятная для меня тема – почему?





Мы сегодня предлагаем в аварийном доме следующий порядок: съехать в другие муниципальные квартиры. Если есть другие способы решить эту проблему, мы, конечно, их используем. Но пока нужно переехать в те квартиры, которые находятся не в аварийном фонде. Нельзя играть на чувствах, на горе людей", — заявил Миненков.