Жители Ставрополья обвинили губернатора в сговоре с иноагентами и руководством стран НАТО

Мэр Невинномысска при этом назвал обратившихся за помощью жильцов аварийного дома врунами.
На что только не идут люди, чтобы привлечь внимание к своей проблеме. Вчера в соцсетях появилось видеообращение жителей аварийного жилья к президенту России. В своём послании жители Невинномысска обвинили губернатора Ставропольского края Владимира Владимировича Владимирова в работе на иностранные спецслужбы. По их словам, он специально выселяет несколько семей из аварийного жилья и не предоставляет ничего взамен, чтобы дестабилизировать социально-политическую обстановку в вверенном ему регионе.
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Мэр Невинномысска Михаил Миненков, знаменитый своими нецензурными изречениями, назвал обратившихся за помощью к Путину жильцов врунами. По его словам, есть постановление суда о признании дома аварийным, а людям предлагали съехать в другие муниципальные квартиры, на улицу их никто не выгоняет.
"Там такое враньё! Половина, а то и 90%. Если дом аварийный, значит в нём запрещено жить, потому что есть решение суда. Если квартира муниципальная, значит её нужно сдавать муниципалитету. Если не приватизируется квартира – ну, это уже вопросы, которые мы задаем разным жителям. Это непонятная для меня тема – почему?
Мы сегодня предлагаем в аварийном доме следующий порядок: съехать в другие муниципальные квартиры. Если есть другие способы решить эту проблему, мы, конечно, их используем. Но пока нужно переехать в те квартиры, которые находятся не в аварийном фонде. Нельзя играть на чувствах, на горе людей", — заявил Миненков.
Тем не менее обращение жителей сработало. Инцидентом заинтересовались в Следственном комитете. Дело на личный контроль взял Александр Бастрыкин. Он затребовал доклад по расследованию дела о халатности при переселении людей из аварийного жилья. Отмечается, что аварийный дом на улице Чайковского вместе с земельным участком должны были изъять, однако неустановленные чиновники этого не сделали — не заключили соглашения с жителями дома и не предоставили им компенсацию.
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А не дом.
Как приватизировались комнаты в таких общежитиях, не секрет.
Видимо вопрос аппетитов жильцов, когда они живя в 18 квадратах, все прописаны в этой комнате, хотят чуть ли не трешку взамен.
Хотя проверить стоит, но, думается мне, ничего нового.
А с учетом подтекста их «обращени» даже уверен
Если по нормальному за клевету карать не начнëм, то с такими формами мы очень далеко по кривой дорожке укатимся. Никто не сможет чувствовать себя в безопасности...