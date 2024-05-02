FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Треники&Вареники 7942 поста • 3105 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Треники&Вареники
«Это борьба за скрепы и всё такое»: в калужской деревне установили знак запрета на въезд для мужеложцев

«Это борьба за скрепы и всё такое»: в калужской деревне установили знак запрета на въезд для мужеложцев

Автор:
02 мая 2024 16:47
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: въезд   деревня   жители   запрет   знак   калужская область   
1256
3

Местные власти говорят, что разрешения на это не давали.

Такая надпись появилась на минувших выходных в деревне Крутицы Калужской области.

Она вызвала немало смешков и споров. Жители деревни даже провели опрос: что с ней делать дальше.

На частном магазине в деревне вывеска с таким же содержанием, поэтому все, кому не нравится, предполагают их одинаковое происхождение.

Двоякая реакция. Часть считает, что это борьба за скрепы и всё такое. Большая часть считает, что это неправильно, и надо либо снести, либо поменять. Это я по данным голосования в чате говорю, - поделился один из местных.

Чиновники заявляют, что это чья-то личная инициатива -  они разрешения не давали. И добавляют, что такое «приветствие» нужно убрать.

По словам жителей деревни, сегодня утром знак о запрете на въезд ещё стоял на своём месте.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Треники&Вареники"
Метки: въезд   деревня   жители   запрет   знак   калужская область   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
36  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
12k
Дмитрий Час назад
Напомнило анекдот:
Банк. Заходит мужик в кредитный отдел и обращается к сотруднику:
- Я хочу взять кредит.
- На какие цели?
- Хочу открыть гей-клуб.
- А кто туда будет ходить?
- [мат] разные: депутаты, гаишники, богема, судьи футбольные…
- Извините, но мы вынуждены отказать вам в кредите.
- О! И вы тоже приходите.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Александр 11 минут назад
"что такое «приветствие» нужно убрать" - а то чиновники туда заехать не могут)
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
15k
Александр 14 минут назад
Старый анекдот:
- Сара! Сара! Абрам таки - пид*рас!
- Что, Циля, деньги тебе не вернул?!
- Та не! Я в хорошем смысле этого слова!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
426
сергей миронов 22 минуты назад
Не, ну это перебор!
Иногда же депутаты и прочие чиновники должны к избирателям приезжать, не лишайте их этой возможности
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
21k
Luc72 24 минуты назад
Обычная таргетинговая реклама для увеличения посещаемости какого нить местного магазина мимопроезжающими
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
63k
Андрей Полчаса назад
"Частная компания - имеет право".
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
252
игорь смирнов Полчаса назад
Передасты против голубцов.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Николай Полчаса назад
Стерлигов в своих магазинах такую ставит обычно.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
252
игорь смирнов Николай Полчаса назад
Так стерлингов главнейший передаст.Не надо путать передастов с голубцами.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
24k
Killgrave Полчаса назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
92k
sapér Vodička Полчаса назад
А куда им теперь,в Москву ?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
146k
parallax 44 минуты назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
12k
Дмитрий Час назад
А как они их определяют? На глазок!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
81
pilot52 Дмитрий Час назад
Как? Рыбак рыбака видит издалека... , как депутат Хинштейн будет проверять
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
94
Бывалый Трус pilot52 54 минуты назад
Так они ещё и деревню хотят переименовать в его честь. Просто пока не решили как звучит лучше- деревня Хинштейнино или деревня Хинштейновка?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
12k
hairov Час назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
18k
ron Час назад
Чиновники не давали разрешение на запрет въезда содомитам? У меня к этим чиновникам есть вопросы ))))
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
202
Лионнелла vozmez_die 37 минут назад
о, гля! чиновник уже тут как тут!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
670
DuckTales Час назад
И содомиты такие раз и не поехали туда
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
9k
Гвоздь Час назад
"содомитам въезд воспрещён, своих девать некуда!"
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
55k
Опиум для народа Час назад
Понятие содомии включало в себя в различных толкованиях всевозможные проявления сексуальности, не связанные с возможностью зачатия новой жизни: гомосексуальные контакты, отличные от вагинального полового акта гетеросексуальные практики (например, оральные и анальные контакты), сексуальные контакты с животными, мастурбацию и другие.
Так что в деревне своих содомитов имеется, скорее всего.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
16k
Ёшкин кот Час назад
Сейчас содомиты узнают, что большая часть деревенских аборигенов против дискриминирующей их надписи. Да как зачастят туда...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
24k
hebpat 2 часа назад
На всех таможнях такое нужно поставить
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
557
Тордион 2 часа назад
А где взять справку, что я не этот самый?
Как доказать, что ты не верблюд?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
August
  • Дата регистрации: 10.10.2021
  • 2871 пост (2823 в горячем)

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

301116



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Интересные фотографии времен СССР
Интересные фотографии времен СССР
"Ты козёл!": в Севастополе бородач ударил ногой девушку, отказавшуюся петь кавказские песни
"Ты козёл!": в Севастополе бородач ударил ногой девушку, отказавшуюся петь кавказские...
Набирающие популярность в сообществах
Мемы из соцсетей. Свежак за 28 апреля
Мемы из соцсетей. Свежак за 28 апреля
«Здравствуйте, малолетние дебилы»
«Здравствуйте, малолетние дебилы»
Когда-то они защищали нас, а сейчас сами стали беззащитными
Когда-то они защищали нас, а сейчас сами стали беззащитными
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Мемы из соцсетей. Свежак за 1 мая

Лучшие демотиваторы
На вкус как линукс

Перейти в раздел
Популярные теги
#животные#автомир#ДТП#в мире#история#забавно#Автовсячина#сарказм#штраф#соцсети
#фото#машина#авто аварии#интересно#кот#люди#Юмор#мотоцикл#задержание#СССР
#автомобили#аварии#Прикол#факты#полиция#США#комментарии#проверка#мигранты#футбол
Легенда Football Manager Легенда Football Manager «Верка Сердючка» планирует прогуляться у Кремля «Верка Сердючка» планирует прогуляться у Кремля Власти Латвии запретили Петросяну приезжать в их страну Власти Латвии запретили Петросяну приезжать в их страну Попавшая в запретный список певица Светлана Лобода может снова приехать в Россию с концертами Попавшая в запретный список певица Светлана Лобода может снова приехать в Россию с концертами Музыка ада: чем церковников так напугал обычный аккорд, что они решили его запретить? Музыка ада: чем церковников так напугал обычный аккорд, что они решили его запретить? «Депутатам нужно решать другие задачи»: в Ярославской области отказались переименовывать деревню под названием Шалава «Депутатам нужно решать другие задачи»: в Ярославской области отказались переименовывать деревню...

На что жалуетесь?

Вернуться