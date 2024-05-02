«Это борьба за скрепы и всё такое»: в калужской деревне установили знак запрета на въезд для мужеложцев

Местные власти говорят, что разрешения на это не давали.
Такая надпись появилась на минувших выходных в деревне Крутицы Калужской области.
Она вызвала немало смешков и споров. Жители деревни даже провели опрос: что с ней делать дальше.
На частном магазине в деревне вывеска с таким же содержанием, поэтому все, кому не нравится, предполагают их одинаковое происхождение.
Двоякая реакция. Часть считает, что это борьба за скрепы и всё такое. Большая часть считает, что это неправильно, и надо либо снести, либо поменять. Это я по данным голосования в чате говорю, - поделился один из местных.
Чиновники заявляют, что это чья-то личная инициатива - они разрешения не давали. И добавляют, что такое «приветствие» нужно убрать.
По словам жителей деревни, сегодня утром знак о запрете на въезд ещё стоял на своём месте.
Источник:
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Банк. Заходит мужик в кредитный отдел и обращается к сотруднику:
- Я хочу взять кредит.
- На какие цели?
- Хочу открыть гей-клуб.
- А кто туда будет ходить?
- [мат] разные: депутаты, гаишники, богема, судьи футбольные…
- Извините, но мы вынуждены отказать вам в кредите.
- О! И вы тоже приходите.
- Сара! Сара! Абрам таки - пид*рас!
- Что, Циля, деньги тебе не вернул?!
- Та не! Я в хорошем смысле этого слова!
Иногда же депутаты и прочие чиновники должны к избирателям приезжать, не лишайте их этой возможности
Так что в деревне своих содомитов имеется, скорее всего.
Как доказать, что ты не верблюд?
Да, чиновники тоже как-то доверия не внушают...