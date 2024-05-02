«Это борьба за скрепы и всё такое»: в калужской деревне установили знак запрета на въезд для мужеложцев

На частном магазине в деревне вывеска с таким же содержанием, поэтому все, кому не нравится, предполагают их одинаковое происхождение. Двоякая реакция. Часть считает, что это борьба за скрепы и всё такое. Большая часть считает, что это неправильно, и надо либо снести, либо поменять. Это я по данным голосования в чате говорю, - поделился один из местных.

Чиновники заявляют, что это чья-то личная инициатива - они разрешения не давали. И добавляют, что такое «приветствие» нужно убрать.

По словам жителей деревни, сегодня утром знак о запрете на въезд ещё стоял на своём месте.