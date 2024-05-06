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Москвич восстановил доступ к "Госуслугам" и узнал, что теперь в его квартире зарегистрированы 8 иностранцев

Москвич восстановил доступ к "Госуслугам" и узнал, что теперь в его квартире зарегистрированы 8 иностранцев

Автор:
06 мая 2024 09:49
Сообщество : Жить в России
Метки: восстановление пароля   госуслуги   двухфакторная аутентификация   забыл пароль   иностранцы   полиция   регистрация   
1191
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Вот тебе и двухфакторная аутентификация!

Владислав забыл пароль от «Госуслуг» и потратил много сил и времени, чтобы восстановить доступ. Пройти двухфакторную идентификацию у него не получилось, и мужчина был вынужден обратиться за подтверждением личности в МВД и банк. Наконец, 1 мая он смог-таки зайти на сайт, где еще ожидал неприятный сюрприз.


Во-первых, Владислав обнаружил в документах заявление от незнакомого ему гражданина Киргизии на регистрацию, а во-вторых, при просмотре загруженных ранее документов выяснилось, что часть данных паспорта была сфальсифицирована. В частности, дата и адрес регистрации не соответствовали реальным, подпись Влада и сотрудника, выдававшего паспорт, тоже были иными.


Несчастному снова пришлось обращаться в полицию, где Владиславу сообщили еще одну неприятную новость: оказывается, что по его адресу зарегистрирован не один киргиз, а целых восемь иностранцев. Как могло это получиться, никто не понимает. Теперь в деле Владислава разбирается полиция.

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Метки: восстановление пароля   госуслуги   двухфакторная аутентификация   забыл пароль   иностранцы   полиция   регистрация   
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10  комментариев
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9k
mbr Полчаса назад
это решить можно только одним способом, за эту ошибку должен сесть в тюрьму конкретный чиновник.
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37k
Max Z Shtirlic Полминуты назад
Бред сивой кобылы - на госуслугах не отображается количество прописанных!
Заявление на прописку - да, можно подать через госуслуги, но оно не пойдёт в работу, пока ЛИЧНО не явишься в миграционный отдел.
Восстанавливают доступ за 15 минут в МФЦ или сбере.
А имея двухфакторную верификацию можно восстановить и самому :)
Изменить паспортные данные в ЛК самому невозможно!! Можно только инициировать проверку, если замечены ошибки! Исправление потребует личную явку в МФЦ или МВД!!!
В общем вброс говна на лопате!
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1k
САР Полчаса назад
Если адрес регистрации не соответствовал реальному, то куда прописали киргизов?
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272
Алексей Хлапов САР 3 минуты назад
Вас видимо удивит тот факт что у людей может быть больше одного объекта недвижимости или человек может быть прописан в чужой квартире.
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15k
кот базилий 52 минуты назад
А в платежке разве не отражается количество проживающих?
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143
Олег Шинкевич Артур 13 минут назад
Мог зарабатывать на регистрации, а теперь волна пошла, вот и "забыл пароль", "меня взломали" . Но это не точно....
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Schreibikus
  • Дата регистрации: 05.10.2021
  • 2053 поста (2042 в горячем)

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