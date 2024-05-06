Москвич восстановил доступ к "Госуслугам" и узнал, что теперь в его квартире зарегистрированы 8 иностранцев

Владислав забыл пароль от «Госуслуг» и потратил много сил и времени, чтобы восстановить доступ. Пройти двухфакторную идентификацию у него не получилось, и мужчина был вынужден обратиться за подтверждением личности в МВД и банк. Наконец, 1 мая он смог-таки зайти на сайт, где еще ожидал неприятный сюрприз.





Во-первых, Владислав обнаружил в документах заявление от незнакомого ему гражданина Киргизии на регистрацию, а во-вторых, при просмотре загруженных ранее документов выяснилось, что часть данных паспорта была сфальсифицирована. В частности, дата и адрес регистрации не соответствовали реальным, подпись Влада и сотрудника, выдававшего паспорт, тоже были иными.



