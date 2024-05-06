Москвич восстановил доступ к "Госуслугам" и узнал, что теперь в его квартире зарегистрированы 8 иностранцев

Вот тебе и двухфакторная аутентификация!
Владислав забыл пароль от «Госуслуг» и потратил много сил и времени, чтобы восстановить доступ. Пройти двухфакторную идентификацию у него не получилось, и мужчина был вынужден обратиться за подтверждением личности в МВД и банк. Наконец, 1 мая он смог-таки зайти на сайт, где еще ожидал неприятный сюрприз.
Во-первых, Владислав обнаружил в документах заявление от незнакомого ему гражданина Киргизии на регистрацию, а во-вторых, при просмотре загруженных ранее документов выяснилось, что часть данных паспорта была сфальсифицирована. В частности, дата и адрес регистрации не соответствовали реальным, подпись Влада и сотрудника, выдававшего паспорт, тоже были иными.
Несчастному снова пришлось обращаться в полицию, где Владиславу сообщили еще одну неприятную новость: оказывается, что по его адресу зарегистрирован не один киргиз, а целых восемь иностранцев. Как могло это получиться, никто не понимает. Теперь в деле Владислава разбирается полиция.
Источник:
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Заявление на прописку - да, можно подать через госуслуги, но оно не пойдёт в работу, пока ЛИЧНО не явишься в миграционный отдел.
Восстанавливают доступ за 15 минут в МФЦ или сбере.
А имея двухфакторную верификацию можно восстановить и самому :)
Изменить паспортные данные в ЛК самому невозможно!! Можно только инициировать проверку, если замечены ошибки! Исправление потребует личную явку в МФЦ или МВД!!!
В общем вброс говна на лопате!