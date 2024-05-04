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А-ля "Форсаж": в Иркутской области задержали семью, грабившую фуры на ходу

А-ля "Форсаж": в Иркутской области задержали семью, грабившую фуры на ходу

Автор:
04 мая 2024 09:24
Сообщество : Криминал
Метки: Видео   Иркутск   Тайшет   ограбление   полиция   семья   фуры   
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Отец семейства и двое его сыновей делали это по ночам, выезжая на дороги в Красноярском крае. А мамаша после реализовывала награбленное. Потому что семья - это когда люди заняты одним делом.

Настоящий семейный подряд организовали жители Иркутска. Мужчина и двое его сыновей грабили грузовики, а мать семейства продавала похищенные товары.


На "дело" выходили по ночам. Злоумышленники на своих авто снимали лобовые стекла, пристраивались позади грузовиков, спиливали замки и воровали всё, до чего могли дотянуться.


Дальнобойщики узнавали об ограблении не сразу, а лишь на остановках. Тогда они замечали следы взлома, однако на каком участке пути их ограбили, чаще всего не догадывались.




По информации правоохранителей, от действий грабителей-каскадёров пострадали десятки водителей. На данный момент полицейские смогли установить их причастность к трем преступлениям, однако, как подозревает следствие, ограблений было куда больше - не менее 10. Аналогичные преступления совершались в Красноярском крае и Иркутской области. Общая сумма ущерба пока составляет более 730 тысяч рублей, но вероятнее всего эта цифра может измениться.


Семейство (58-летний мужчина, его сыновья 21 и 37 лет, а также их мать) было задержано в Тайшете и отправлено в Красноярск, где решением суда подозреваемых на два месяца заключили под стражу. Сами они вину не признают, несмотря на найденные при обыске украденные вещи.


В отношении задержанных возбуждено уголовное дело по части 2 и 3 статьи 158 УК РФ, санкции которой предусматривают до 5 и 6 лет лишения свободы.


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Метки: Видео   Иркутск   Тайшет   ограбление   полиция   семья   фуры   
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Viktor 44 минуты назад
Сколько верёвочке не виться.....
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Schreibikus
  • Дата регистрации: 05.10.2021
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