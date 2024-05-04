А-ля "Форсаж": в Иркутской области задержали семью, грабившую фуры на ходу





По информации правоохранителей, от действий грабителей-каскадёров пострадали десятки водителей. На данный момент полицейские смогли установить их причастность к трем преступлениям, однако, как подозревает следствие, ограблений было куда больше - не менее 10. Аналогичные преступления совершались в Красноярском крае и Иркутской области. Общая сумма ущерба пока составляет более 730 тысяч рублей, но вероятнее всего эта цифра может измениться.

Семейство (58-летний мужчина, его сыновья 21 и 37 лет, а также их мать) было задержано в Тайшете и отправлено в Красноярск, где решением суда подозреваемых на два месяца заключили под стражу. Сами они вину не признают, несмотря на найденные при обыске украденные вещи.

В отношении задержанных возбуждено уголовное дело по части 2 и 3 статьи 158 УК РФ, санкции которой предусматривают до 5 и 6 лет лишения свободы.