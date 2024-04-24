В Госдуме заявили, что выпускники Бауманки из-за низких зарплат инженеров вынуждены идти в курьеры

Вместо покорения Луны или Марса, технари доставляют картошку фри.
Член комитета Госдумы по труду и социальной политике и делам Светлана Бессараб.
Она сообщила, что студенты и выпускники вузов не торопятся работать по специальности. Причина банальна - низкие зарплаты. Неудивительно, что парни и девушки идут туда, где больше платят.
Дефицитные профессии варьируются от региона. Если нефтедобывающие регионы, специалисты нужны соответствующие. Если говорить про развивающиеся регионы, в Краснодарском крае, например, колоссальная стройка - в год строится по 50 детских дошкольных организаций, по 18-20 школ. Конечно, не хватает воспитателей, зарплата ведь тоже должна быть соответствующей. Если брать большие города, то часто не хватает курьеров. К сожалению, даже выпускники Бауманки выходят на рынок работать курьерами. Потому что заработная плата хорошего инженера в среднем составляет 110-120 тысяч рублей, а у курьера - выше 200 тысяч рублей.
Тут есть два момента: не так много инженеров, зарабатывающих 120 тысяч рублей. Обычно зп у них поменьше. И сколько нужно работать курьеру, чтобы получить за месяц 200к и не умереть - тоже большой вопрос. С этим согласен HR-специалист Гарри Мурадян. Он считает, что в среднем курьеры получают от 30 до 80 тысяч в месяц. Да и 80к выходит далеко не всегда.
Зарплата в 200 тысяч рублей является скорее исключением, чем нормой. Но доход курьеров может увеличиваться за счёт чаевых и бонусов. Однако следует отметить, что работа курьером может быть физически и эмоционально требовательной. Курьерам приходится много ходить и ездить, а также работать в разных погодных условиях. Кроме того, работа курьером может быть сезонной, и доход может колебаться в зависимости от времени года.
Но добавляет, что когда в отрасли дефицит (а сейчас как раз такая ситуация среди курьеров), то зарплаты там растут. И молодёжь, даже выпускники элитных вузов, идёт развозить заказы:
Талантливые молодые ребята, которые должны заниматься интеллектуальным трудом, осваивать Луну или Марс, доставляют картошку фри.
А пока ситуация не изменится и не вырастут зарплаты у технарей, Марс будет осваивать Илон Маск и его команда.
Источник:
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- так что она хотела сказать? Она там трётся с 2016 года. Это всё - результат их "работы". Она сама себя и своих подельников обвиняет что-ли?
Мы живём в капиталистической стране, где спрос рождает предложение. Значит обществу и государству больше нужна картошка фри, чем Луна и Марс... Инженеры и учёные не нужны.
Напомните мне - когда последний раз открыли хоть какой-нибудь НИИ? А заводы по производству космической техники тоже везде растут как грибы?
А! Я понял! Просто увеличили производство картошки фри и там требуются рабочие места для доставки! Может в этом всё дело?