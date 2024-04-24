В Госдуме заявили, что выпускники Бауманки из-за низких зарплат инженеров вынуждены идти в курьеры

Тут есть два момента: не так много инженеров, зарабатывающих 120 тысяч рублей. Обычно зп у них поменьше. И сколько нужно работать курьеру, чтобы получить за месяц 200к и не умереть - тоже большой вопрос. С этим согласен HR-специалист Гарри Мурадян. Он считает, что в среднем курьеры получают от 30 до 80 тысяч в месяц. Да и 80к выходит далеко не всегда.