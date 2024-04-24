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В Госдуме заявили, что выпускники Бауманки из-за низких зарплат инженеров вынуждены идти в курьеры

В Госдуме заявили, что выпускники Бауманки из-за низких зарплат инженеров вынуждены идти в курьеры

Автор:
24 апреля 2024 19:13
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: Госдума   Зарплаты   бауманка   заработок   курьеры   студенты   
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Вместо покорения Луны или Марса, технари доставляют картошку фри.

Член комитета Госдумы по труду и социальной политике и делам Светлана Бессараб.

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Она сообщила, что студенты и выпускники вузов не торопятся работать по специальности. Причина банальна - низкие зарплаты. Неудивительно, что парни и девушки идут туда, где больше платят.

Дефицитные профессии варьируются от региона. Если нефтедобывающие регионы, специалисты нужны соответствующие. Если говорить про развивающиеся регионы, в Краснодарском крае, например, колоссальная стройка - в год строится по 50 детских дошкольных организаций, по 18-20 школ. Конечно, не хватает воспитателей, зарплата ведь тоже должна быть соответствующей. Если брать большие города, то часто не хватает курьеров. К сожалению, даже выпускники Бауманки выходят на рынок работать курьерами. Потому что заработная плата хорошего инженера в среднем составляет 110-120 тысяч рублей, а у курьера - выше 200 тысяч рублей.

Тут есть два момента: не так много инженеров, зарабатывающих 120 тысяч рублей. Обычно зп у них поменьше. И сколько нужно работать курьеру, чтобы получить за месяц 200к и не умереть - тоже большой вопрос. С этим согласен HR-специалист Гарри Мурадян. Он считает, что в среднем курьеры получают от 30 до 80 тысяч в месяц. Да и 80к выходит далеко не всегда.

Зарплата в 200 тысяч рублей является скорее исключением, чем нормой. Но доход курьеров может увеличиваться за счёт чаевых и бонусов. Однако следует отметить, что работа курьером может быть физически и эмоционально требовательной. Курьерам приходится много ходить и ездить, а также работать в разных погодных условиях. Кроме того, работа курьером может быть сезонной, и доход может колебаться в зависимости от времени года.

Но добавляет, что когда в отрасли дефицит (а сейчас как раз такая ситуация среди курьеров), то зарплаты там растут. И молодёжь, даже выпускники элитных вузов, идёт развозить заказы:

Талантливые молодые ребята, которые должны заниматься интеллектуальным трудом, осваивать Луну или Марс, доставляют картошку фри.

А пока ситуация не изменится и не вырастут зарплаты у технарей, Марс будет осваивать Илон Маск и его команда.


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Метки: Госдума   Зарплаты   бауманка   заработок   курьеры   студенты   
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19  комментариев
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1k
Вася Час назад
Не знаю как сейчас, а в прошлые десятилетия выпускников Бауманки (не всех, конечно, самых-самых) вели со 2-3 курса западные "охотники за головами", и многие по окончанию сразу же улетали за океан.
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373
Джавид Исмаилов 5 минут назад
Во время чтения перлов современных чинуш у меня создается впечатление, что я попал в паралельную вселенную! "Осваивать Луну и Марс"!? Вы сначала освойте производство толчков для поезда, а то до сих пор шпалы навозом удобряем! На Марс он собрался!
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3k
Semёn 16 минут назад
Чет гон какой то... действительно, с чем сравнивать, курьеры разные бывают, по мимо еды и одежды, есть документы и очень дорогие вещи... ну да ладно. В любом интернет магазине можно наткнуться на стоисость доставки 200-300 р. Ну давайте поделим 200 т.р. на 250 р. за 1-ну доставку, и на 20 раб.дней., получим 40-к заказов в день, камон.... че за чушь...
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47k
Игорь 19 минут назад
У нас же богатое государство, оно может себе позволить 3, 5, 6, 10 лет учить на бюджете студента/аспиранта, а потом выпнуть его на улицу самостоятельно искать работу. Результат налицо.
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33k
Владимир 24 минуты назад
200 тысяч у курьера? У меня знакомый курьер, блатное место, развозит по Москва Сити исключительно, всякие бизнес документы и заказы, не из макдака естественно, а золото там, такое, недешевые вещи в общем. Да и документы непростые. У него официально 60, плюс премии -20-30 в месяц, а могут и не дать.
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6k
Григорий Полчаса назад
потому что в стране воварасии специалисты не нада! нада чурки и единорасы, остальные это временно.
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55k
Опиум для народа 57 минут назад
-"Член комитета Госдумы по труду и социальной политике"-
- так что она хотела сказать? Она там трётся с 2016 года. Это всё - результат их "работы". Она сама себя и своих подельников обвиняет что-ли?
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10k
Гвоздь Час назад
не новость как бы
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33k
Юрьевич Час назад
"Талантливые молодые ребята, которые должны заниматься интеллектуальным трудом, осваивать Луну или Марс, доставляют картошку фри."

Мы живём в капиталистической стране, где спрос рождает предложение. Значит обществу и государству больше нужна картошка фри, чем Луна и Марс... Инженеры и учёные не нужны.
Напомните мне - когда последний раз открыли хоть какой-нибудь НИИ? А заводы по производству космической техники тоже везде растут как грибы?
А! Я понял! Просто увеличили производство картошки фри и там требуются рабочие места для доставки! Может в этом всё дело?
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3k
Любушка Час назад
Те, кто отучился на бюджете, не пропадут. А кто диплом купил, тут без комментариев. Конечно, "курьерам платят больше".
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August
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