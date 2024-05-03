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15 фото, которые поймут только педагоги

15 фото, которые поймут только педагоги

Автор:
03 мая 2024 09:51
Сообщество : Юмор
Метки: Педагоги   интересно   смешные картинки   студенты   учеба   учителя   фото   школа   школьники   
2117
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Учить детей - не самая простая задача. Даже в институте, где, казалось бы, уже довольно взрослые люди, всё равно тяжело. Мемы, ситуации и приколы собраны в этом посте исключительно о профессии педагог.

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Метки: Педагоги   интересно   смешные картинки   студенты   учеба   учителя   фото   школа   школьники   
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13  комментариев
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62k
dima423 Час назад
Комментарий к фото
Он просто уже сейчас на врача учится...
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7k
Lexx 16 минут назад
Президент класса - это что то на вроде старосты?
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3k
Ежик 21 минуту назад
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Мамаша головного мозга. Если следовать её же логике, то она так же тот еще пример для подражания. У неё 2 детей. Значит тоже трахается иногда*
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18
konop-igor Ежик 5 минут назад
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тупая на всю голову
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3k
Ежик Полчаса назад
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в 11в смурфик завёлся)
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18k
Сергей Полчаса назад
Учитель беременна!)
Я когда узнал в 3 классе, что наши учителя на Новогоднем вечере водку пьют для меня шок был!)) Травма какая для детской души!)) И это еще не было инета в 60-е!))
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2k
John Полчаса назад
Ну если продолжать рассуждения то кажется в седьмом классе дочки уже должны понимать что если они существуют - их мама трахается. Ужос-ужос! Какой пример она может подавать?

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9k
Vалѣнтиныч Полчаса назад
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Почерк преподавателя не назовёшь " Каллиграфическим". А три орфографические ошибки на четыре предложения - недопустимый случай!
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40k
Александр 40 минут назад
1 синяя девочка в 11м классе порадовала )
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11k
Vacony Час назад
Жаль вот только, что больше таких смешных записей в дневниках не будет, из за электронных ... и показывать детям будет уже нечего...
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Спелая кукурузинка
  • Дата регистрации: 09.10.2021
  • 1657 постов (1610 в горячем)

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