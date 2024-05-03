15 фото, которые поймут только педагоги

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Учить детей - не самая простая задача. Даже в институте, где, казалось бы, уже довольно взрослые люди, всё равно тяжело. Мемы, ситуации и приколы собраны в этом посте исключительно о профессии педагог.
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Я когда узнал в 3 классе, что наши учителя на Новогоднем вечере водку пьют для меня шок был!)) Травма какая для детской души!)) И это еще не было инета в 60-е!))