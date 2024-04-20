Уроженец Конго, стоявший с плакатом "Мигранты - не преступники", изнасиловал 15-летнюю девочку

Анисет Майела из Республики Конго впервые приехал в Великобританию в 2004 году, заплатив агенту за свою контрабанду. В Африке, по его словам, жизнь была невыносима. Однако через год его должны были депортировать обратно, но из-за цепи случайностей это не произошло.

Сначала он заявил, что был ранен в изоляторе в Центре иммиграционного выдворения Colnbrook.После этого на время разбирательства Майелу поместили в Центр содержания Кэмпсфилд Хаус в Кидлингтоне, где он находился до запланированной депортации в мае 2005 года.



