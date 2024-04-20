Уроженец Конго, стоявший с плакатом "Мигранты - не преступники", изнасиловал 15-летнюю девочку

Шах и мат, защитники мигрантов.
Анисет Майела из Республики Конго впервые приехал в Великобританию в 2004 году, заплатив агенту за свою контрабанду. В Африке, по его словам, жизнь была невыносима. Однако через год его должны были депортировать обратно, но из-за цепи случайностей это не произошло.
Сначала он заявил, что был ранен в изоляторе в Центре иммиграционного выдворения Colnbrook.После этого на время разбирательства Майелу поместили в Центр содержания Кэмпсфилд Хаус в Кидлингтоне, где он находился до запланированной депортации в мае 2005 года.
Вторая попытка депортации также провалилась из-за бойкота бортпроводников Air France. Сообщается, что они заблокировали рейс после того как увидели, что сотрудники службы депортации связали ноги Майелы скотчем и надели на него наручники, якобы сломав при этом ему руку.
Через месяц после этого события Майела добился решения остаться в Британии благодаря адвокатам, заявившим, что депортация в его случае будет противоречить правам человека. И пока полиция расследует действия работников службы, плохо обращавшихся с мигрантом, он должен оставаться в стране. А потом сочли, что Майелу нужно оставить в Британии, особенно когда о нём стали говорить в СМИ.
Через пару дней после освобождения Майелу сфотографировали стоящим с плакатом "Мигранты - не преступники!"
А недавно стало известно, что уроженец Конго задержан за изнасилование 15-летней девочки. Он признался в преступлении и сейчас находится под стражей. Член парламента от Тори Марко Лонги, комментируя этот случай, заявил: “Мои избиратели наверняка придут в ярость, узнав, что он остался здесь под надуманным предлогом, прежде чем совершить это ужасное преступление”. Майеле грозит пожизненное заключение.
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И разве среди местных нет преступности?
1) Ты будешь ждать то момента, когда тебя покусают все 10.
2) Ты раздавишь только тех, кто тебя укусил.
3) Ты сделаешь полную обработку помещения и вытравишь всех паразитов.
*девочки Бриташи.