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Уроженец Конго, стоявший с плакатом "Мигранты - не преступники", изнасиловал 15-летнюю девочку

Уроженец Конго, стоявший с плакатом "Мигранты - не преступники", изнасиловал 15-летнюю девочку

Автор:
20 апреля 2024 08:55
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: Британия   Суд   депортация   конго   мигранты   насилие   
2017
4

Шах и мат, защитники мигрантов.

Анисет Майела из Республики Конго впервые приехал в Великобританию в 2004 году, заплатив агенту за свою контрабанду. В Африке, по его словам, жизнь была невыносима. Однако через год его должны были депортировать обратно, но из-за цепи случайностей это не произошло.


Сначала он заявил, что был ранен в изоляторе в Центре иммиграционного выдворения Colnbrook.После этого на время разбирательства Майелу поместили в Центр содержания Кэмпсфилд Хаус в Кидлингтоне, где он находился до запланированной депортации в мае 2005 года.



Вторая попытка депортации также провалилась из-за бойкота бортпроводников Air France. Сообщается, что они заблокировали рейс после того как увидели, что сотрудники службы депортации связали ноги Майелы скотчем и надели на него наручники, якобы сломав при этом ему руку.


Через месяц после этого события Майела добился решения остаться в Британии благодаря адвокатам, заявившим, что депортация в его случае будет противоречить правам человека. И пока полиция расследует действия работников службы, плохо обращавшихся с мигрантом, он должен оставаться в стране. А потом сочли, что Майелу нужно оставить в Британии, особенно когда о нём стали говорить в СМИ.


Через пару дней после освобождения Майелу сфотографировали стоящим с плакатом "Мигранты - не преступники!"


А недавно стало известно, что уроженец Конго задержан за изнасилование 15-летней девочки. Он признался в преступлении и сейчас находится под стражей. Член парламента от Тори Марко Лонги, комментируя этот случай, заявил: “Мои избиратели наверняка придут в ярость, узнав, что он остался здесь под надуманным предлогом, прежде чем совершить это ужасное преступление”. Майеле грозит пожизненное заключение.

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Метки: Британия   Суд   депортация   конго   мигранты   насилие   
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11  комментариев
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7k
Mixalych 57 минут назад
А что не так? У него все по плану. Лучше в тюрьме, чем на родине
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700
Тордион 38 минут назад
Шах и мат это когда КАЖДЫЙ мигрант изнасилует. Почему за этого урода должны отвечать те, кто ни чего подобного не делал?
И разве среди местных нет преступности?
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171k
☭Cheкаво☭ZOV☭ 50 минут назад
сейчас такие *девочки* 15-летние(тем более бриташские)...могут и подставить)
*девочки Бриташи.
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171k
☭Cheкаво☭ZOV☭ 57 минут назад
дык..может он из какого нибудь племени..где женами в порядке вещей меняться..есть такие..которые прыгают до потолка)
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Schreibikus
  • Дата регистрации: 05.10.2021
  • 2023 поста (2012 в горячем)

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