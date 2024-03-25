В Астрахани полицейские жёстко объяснили иностранцам, как нужно себя вести в день траура

24 марта в России был объявлен днём траура по жертвам теракта в Москве. Но кому-то сопереживание оказалось не по силам. На помощь пришли полицейские.
Вчера, 24 марта, когда вся страна скорбила по погибшим от рук террористов, какие-то молодчики в Астрахани припарковали авто, врубили громкую музыку и с удовольствием общались, не обращая внимания на замечания окружающих. Через время слышать критику им надоело, и молодые люди стали огрызаться. Тогда кто-то не выдержал и вызвал полицию.
Бравых парней жёстко упаковали и увезли. Подробности задержания не раскрываются.
В соцсетях предположили, что одной лишь громкой музыкой провинившиеся не ограничились.
Однако подробностей этого инцидента пока нет.
Источник:
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А тут ну я не знаю, обезьяны какие-то. Красиво их упаковали.
БИС !!!!!
в этом виде прекрасно всё
Страну и силовиков нужно уважать!
Дома свою ублюдочную музыку слушай , недоиобок , а не в общественном месте !
Надо было мне самому так сказать !