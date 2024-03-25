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В Астрахани полицейские жёстко объяснили иностранцам, как нужно себя вести в день траура

В Астрахани полицейские жёстко объяснили иностранцам, как нужно себя вести в день траура

Автор:
25 марта 2024 12:05
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: Астарахань   Видео   ГИБДД   задержание   нарушители   упаковали   
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24 марта в России был объявлен днём траура по жертвам теракта в Москве. Но кому-то сопереживание оказалось не по силам. На помощь пришли полицейские.

Вчера, 24 марта, когда вся страна скорбила по погибшим от рук террористов, какие-то молодчики в Астрахани припарковали авто, врубили громкую музыку и с удовольствием общались, не обращая внимания на замечания окружающих. Через время слышать критику им надоело, и молодые люди стали огрызаться. Тогда кто-то не выдержал и вызвал полицию.


Бравых парней жёстко упаковали и увезли. Подробности задержания не раскрываются.


В соцсетях предположили, что одной лишь громкой музыкой провинившиеся не ограничились.


Однако подробностей этого инцидента пока нет.

Источник:

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Метки: Астарахань   Видео   ГИБДД   задержание   нарушители   упаковали   
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65  комментариев
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6k
pinbalist Час назад
Пост хорошего настроения
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2k
Алексей Гулевич 3 минуты назад
берцем по еплу надо было
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13k
butata 5 минут назад
Обезьяны, хуле
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8k
Alex 14 минут назад
Почему уша черножопым не отрезали?
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3k
Алекс 14 минут назад
отрадно
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12k
Артем 19 минут назад
Отрезать накуй им уши, что бы слушать свое музло нечем было!
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14k
jnkbxybr 19 минут назад
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61k
dima423 20 минут назад
Не было бы счастья до несчастье помогло... может наконец изменится линия поведения силовиков к наглым приезжим) Будем надеяться
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3k
Daimos 21 минуту назад
Отправить на родину без права возвращения.
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3k
VEDICHE 22 минуты назад
У еас в деревню женщина приехала работать, многодетная, из Средней Азии. Женщина приятная, дети очень воспитанные, всегда здороваются. Учатся хорошо, с одноклассниками подружились. Уже почти год живут.
А тут ну я не знаю, обезьяны какие-то. Красиво их упаковали.
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10k
АСИСЯЙ Полчаса назад
БРАВО !!!
БИС !!!!!
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14k
кот базилий Полчаса назад
Чисто чурбанское поведение - поставить машину посреди парковки и бузить - "вах ! ми гулаем" ЖИВОТНЫЕ БЫЛИ И ИМИ ОСТАНУТСЯ.
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4k
Василий Афиногенов Полчаса назад
началось?
в этом виде прекрасно всё
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10k
Сол Гудман Полчаса назад
На постоянную основу, нужно взять
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1k
Тимур Полчаса назад
А меня за последние сутки сотрудники ДПС с автоматами четыре раза остановили, Я даже ни разу не спорил, просто открывал багажник и предоставлял документы, отпускали меньше, чем за минуту.
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11k
Rado Полчаса назад
Не знаю откуда по всей стране взялись эти парни в джинсах, но я этому очень рад.
Страну и силовиков нужно уважать!
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14k
кот базилий Полчаса назад
Парни конечно смуглые?
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23k
Killgrave Полчаса назад
Если калечить чурок при задержании, то у них быстрее появляется ностальгия по родине.
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1k
Константин Полчаса назад
Три раза пересмотрел, сплошная радость и удовольствие от увиденного! Надеюсь это станет тенденцией!
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629
Рома 37 минут назад
Таких педерастов-меломанов надо плющить не только в день траура , а каждый раз , когда видишь !
Дома свою ублюдочную музыку слушай , недоиобок , а не в общественном месте !
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6k
Отвратительный Мужик 39 минут назад
Приятно смотреть когда наша полиция начинает выполнять свои непосредственные обязанности . Хочется верить что это не разовая акция .
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Schreibikus
  • Дата регистрации: 05.10.2021
  • 1912 постов (1901 в горячем)

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