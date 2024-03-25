В Астрахани полицейские жёстко объяснили иностранцам, как нужно себя вести в день траура

Вчера, 24 марта, когда вся страна скорбила по погибшим от рук террористов, какие-то молодчики в Астрахани припарковали авто, врубили громкую музыку и с удовольствием общались, не обращая внимания на замечания окружающих. Через время слышать критику им надоело, и молодые люди стали огрызаться. Тогда кто-то не выдержал и вызвал полицию.

Бравых парней жёстко упаковали и увезли. Подробности задержания не раскрываются.